Мишустин объявил о расширении модельного ряда отечественных авто

Tекст: Ольга Иванова

Россия сосредоточена на локализации отечественных комплектующих и расширении модельного ряда в автопроме, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Мишустин подчеркнул, что «в автопроме усилия направляются на локализацию комплектующих и расширение модельного ряда». По его словам, недавно на конвейер в Самарской области встал автомобиль Lada Iskra.

Премьер также обратил внимание на запуск серийного производства минивэнов Sollers SP7 по технологии полного цикла на заводе в Елабуге. «Наши компании осваивают и совсем новые для себя сегменты. В частности, здесь на «Иннопроме» проходит презентация пассажирского минивэна. Его производство как раз сегодня стартовало на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане», – отметил Мишустин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин вместе с главами делегаций Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Евразийской экономической комиссии посетил экспозиции международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Практически все отрасли российской экономики продолжают расти, несмотря на западные санкции. Доля российских станков и инструментов увеличивается на протяжении последних пяти лет.