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Мишустин осмотрел стенды выставки «Иннопром» в Екатеринбурге
Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с главами делегаций Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Евразийской экономической комиссии посетил экспозиции международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
Среди участников осмотра выставки были первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр, вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич, вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев и член Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян, передает ТАСС.
Выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и считается важнейшей площадкой для демонстрации промышленных, торговых и экспортных достижений России. В 2025 году на мероприятии представлены разделы, посвященные машиностроению, промышленной автоматизации, металлургии, цифровым технологиям и городским решениям.
Особое внимание на выставке уделили стенду Национального центра «Россия», где представлены товары для дома, полностью произведенные в России. В экспозиции участвуют 90 производителей из 46 регионов страны. Саудовская Аравия – страна-партнер «Иннопрома-2025» – оформила свой стенд как современное технологичное пространство, продемонстрировав инвестиционный потенциал и промышленную продукцию королевства.
Белоруссия на своей национальной экспозиции показала низкопольные трамваи, электробусы и седельный тягач «МАЗ». Группа «Синара» презентовала модель высокоскоростного поезда на 455 пассажиров, оснащенного современными системами управления. Татарстан представил автомобили завода «Соллерс» в Алабуге, производство которых стартует в июле 2025 года, а продажи начнутся в августе 2025 года. На выставке также показали первый российский пятисекционный трамвайный вагон производства «ПК Транспортные системы».
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