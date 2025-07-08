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Мишустин заявил о росте экономики России вопреки санкциям
Практически все отрасли российской экономики продолжают расти, несмотря на западные санкции, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на форуме «Иннопром».
«Несмотря на беспрецедентные по масштабу санкции, практически все отрасли показывают поступательное движение вперед. Эти цифры – лучший ответ всем, кто был инициатором и вводил антироссийские запреты и ограничения. Как раз, наоборот, в этих странах и отмечаются значительные сокращения промышленного производства», – цитирует его ТАСС.
Мишустин подчеркнул необходимость индустриального прорыва, отметив, что для этого потребуется объединить усилия научных, образовательных и промышленных организаций, а также институтов развития, министерств и региональных властей. Он выразил уверенность, что совместная работа станет залогом достижения национальных целей и развития отечественных производителей.
Премьер-министр также обратил внимание на то, что темпы роста в том числе в обрабатывающей промышленности будут замедляться. По его словам, это вынужденная мера для предотвращения перегрева экономики и сдерживания инфляции. Мишустин добавил, что положительная динамика становится более умеренной из-за необходимости поддержания макроэкономического баланса.
Политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российская экономика на фоне стагнации на Западе и становления нового мироустройства показывает рост, причем не за счет сырьевых доходов.
В 2024 году Россия заняла третье место по темпам роста ВВП среди стран «Большой двадцатки», увеличив экономику на 4,1%, в то время как Аргентина и Германия стали единственными странами, столкнувшимися со спадом.