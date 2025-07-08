Мишустин заявил о росте экономики России вопреки санкциям

Tекст: Валерия Городецкая

«Несмотря на беспрецедентные по масштабу санкции, практически все отрасли показывают поступательное движение вперед. Эти цифры – лучший ответ всем, кто был инициатором и вводил антироссийские запреты и ограничения. Как раз, наоборот, в этих странах и отмечаются значительные сокращения промышленного производства», – цитирует его ТАСС.

Мишустин подчеркнул необходимость индустриального прорыва, отметив, что для этого потребуется объединить усилия научных, образовательных и промышленных организаций, а также институтов развития, министерств и региональных властей. Он выразил уверенность, что совместная работа станет залогом достижения национальных целей и развития отечественных производителей.

Премьер-министр также обратил внимание на то, что темпы роста в том числе в обрабатывающей промышленности будут замедляться. По его словам, это вынужденная мера для предотвращения перегрева экономики и сдерживания инфляции. Мишустин добавил, что положительная динамика становится более умеренной из-за необходимости поддержания макроэкономического баланса.

Политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российская экономика на фоне стагнации на Западе и становления нового мироустройства показывает рост, причем не за счет сырьевых доходов.

В 2024 году Россия заняла третье место по темпам роста ВВП среди стран «Большой двадцатки», увеличив экономику на 4,1%, в то время как Аргентина и Германия стали единственными странами, столкнувшимися со спадом.