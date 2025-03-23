Россия стала третьей по темпам роста ВВП в G20

Россия заняла третье место по росту ВВП среди стран G20 в 2024 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия в 2024 году заняла третье место по темпам роста ВВП среди стран «Большой двадцатки», сообщают РИА «Новости». Экономика России второй год подряд увеличилась на 4,1%, уступая только Индии и Китаю. Индия, хоть и замедлила темпы, лидирует с ростом 6,7%, а Китай и Индонезия делят второе место с 5% роста.

Аргентина и Германия остаются единственными странами в G20, чьи экономики сократились. ВВП Аргентины уменьшился на 1,7% на фоне реформ президента Хавьера Милея, а Германия столкнулась с сокращением на 0,2% из-за санкций против России и конкуренции с Китаем.

Среди других стран G20, Бразилия заняла четвертое место, ускорив рост до 3,4%, а Турция, замедлив рост до 3,2%, замкнула пятерку лидеров. Саудовская Аравия вернулась к росту на 1,3%, а Южная Корея ускорила темпы до 2%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия имеет потенциал для ежегодного роста ВВП на три процента при улучшении институциональной среды и реализации обновленных национальных проектов. ВВП России достиг исторического максимума в 2024 году.