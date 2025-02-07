Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Мишустин: ВВП России достиг исторического максимума в 2024 году
Мишустин: ВВП России в 2024 году достиг рекордных 200 трлн рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о достижении номинального ВВП уровня 200 трлн рублей в 2024 году, что стало историческим максимумом для страны и превысило все прогнозы.
Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил о новом рекорде в экономике, передает ТАСС. «В результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране, 200 трлн рублей за 2024 год», – заявил он.
Мишустин также отметил, что дефлятор ВВП по итогам 2024 года составил 8,9%, что оказалось на 0,3% ниже прогнозируемого уровня. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря интенсивному росту обрабатывающей промышленности – промпроизводство в России за 2024 год увеличилось на 4,6%, что превышает все предварительные оценки.
В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ходе встречи Путин заявил о высоких темпах экономического роста России, он назвал хорошим результат в экономике России.