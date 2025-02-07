Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Путин назвал хорошим результат в экономике России
Путин на встрече с Мишустиным назвал результат экономического развития России хорошим
Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил о хорошем результате в российской экономике.
Путин особо отметил положительный результат в экономике. «В целом результат хороший, еще раз повторяю», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин поручил правительству снизить инфляцию в 2025 году, отметив, что темпы экономического роста России превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал инфляцию главным вызовом года.