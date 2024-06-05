Еще одна новинка АвтоВАЗа – концепт-кар E-Niva на базе Niva Travel с двумя литий-никелевыми батареями емкостью 34 кВт. Они обеспечивают запас хода 175 км. Зарядка от обычной розетки займет 12 часов (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

Электрический мотоцикл Aurus Merlon в первую очередь создавался для Гаража особого назначения (ГОН). Первые мотоциклы можно было увидеть 7 мая этого года на церемонии инаугурации Владимира Путина. Всего в этом году ГОН получит до 40 таких мотоциклов. Масса байка составляет 350 кг, он способен разогнаться до максимальной скорости более 200 км/ч, а на одной зарядке преодолеть 200 км (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

Автомобиль стал самым мощным в мире на водородном топливе. Он создан на базе Aurus Senat, которым пользуется президент России Владимир Путин. Машина способна разогнаться до 100 км/ч менее чем за четыре секунды (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Модель, на разработку которой ушло 23 млрд рублей, получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с. с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что машина будет стоить до 1,2 млн рублей (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

В ходе Петербургского экономического форума состоялась презентация нескольких отечественных автоновинок. Главной премьерой стала новая модель АвтоВАЗа Lada Iskra, которая встанет на конвейер в следующем году и займет место между Lada Granta и Lada Vesta (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

Банк России стоит перед сложным выбором по ставке На этой неделе ЦБ РФ придется принять непростое решение. Либо оставить ставку высокой, либо повысить ее еще сильнее. Причем повышение может быть как мягким, так и жестким. Ни о каком снижении ставки пока речи быть не может. Что пошло не по плану? Подробности Перейти в раздел

НАТО упрощает пути к границам России НАТО продолжает готовиться к войне с Россией. В альянсе планируют создать сеть из нескольких логистических маршрутов на территории Европы, которые позволят объединению в кратчайшие сроки осуществлять переброску войск с запада на восток. К уже существующему коридору Нидерланды – ФРГ – Польша добавятся пути на севере и юге Европы. О каких странах идет речь и что это означает для России? Подробности Перейти в раздел

Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности Перейти в раздел

Что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом Продвижение российских войск на Харьковском направлении – в частности у Волчанска – выглядит замороженным. Но на самом деле на целом ряде участков фронта происходят не столь заметные, но важные в целом для российского наступления события. О чем идет речь и как ВСУ прямо сейчас пытаются его остановить? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел