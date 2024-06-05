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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

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    5 июня 2024, 19:35 • Фоторепортаж

    На ПМЭФ показали новейшую Lada Iskra и другие российские автоновинки

    В ходе Петербургского экономического форума состоялась презентация нескольких отечественных автоновинок. Главной премьерой стала новая модель АвтоВАЗа Lada Iskra, которая встанет на конвейер в следующем году и займет место между Lada Granta и Lada Vesta (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

    Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Модель, на разработку которой ушло 23 млрд рублей, получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с. с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что машина будет стоить до 1,2 млн рублей (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

    Российский бренд Aurus (основными владельцами компании является ФГУП «НАМИ») представил автомобиль класса «люкс» с водородным топливным элементом Aurus Hydrogen (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

    Автомобиль стал самым мощным в мире на водородном топливе. Он создан на базе Aurus Senat, которым пользуется президент России Владимир Путин. Машина способна разогнаться до 100 км/ч менее чем за четыре секунды (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

    Электрический мотоцикл Aurus Merlon в первую очередь создавался для Гаража особого назначения (ГОН). Первые мотоциклы можно было увидеть 7 мая этого года на церемонии инаугурации Владимира Путина. Всего в этом году ГОН получит до 40 таких мотоциклов. Масса байка составляет 350 кг, он способен разогнаться до максимальной скорости более 200 км/ч, а на одной зарядке преодолеть 200 км (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

    Еще одна новинка АвтоВАЗа – концепт-кар E-Niva на базе Niva Travel с двумя литий-никелевыми батареями емкостью 34 кВт. Они обеспечивают запас хода 175 км. Зарядка от обычной розетки займет 12 часов (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

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    Банк России стоит перед сложным выбором по ставке

    На этой неделе ЦБ РФ придется принять непростое решение. Либо оставить ставку высокой, либо повысить ее еще сильнее. Причем повышение может быть как мягким, так и жестким. Ни о каком снижении ставки пока речи быть не может. Что пошло не по плану? Подробности

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    НАТО упрощает пути к границам России

    НАТО продолжает готовиться к войне с Россией. В альянсе планируют создать сеть из нескольких логистических маршрутов на территории Европы, которые позволят объединению в кратчайшие сроки осуществлять переброску войск с запада на восток. К уже существующему коридору Нидерланды – ФРГ – Польша добавятся пути на севере и юге Европы. О каких странах идет речь и что это означает для России? Подробности

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    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

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    Что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом

    Продвижение российских войск на Харьковском направлении – в частности у Волчанска – выглядит замороженным. Но на самом деле на целом ряде участков фронта происходят не столь заметные, но важные в целом для российского наступления события. О чем идет речь и как ВСУ прямо сейчас пытаются его остановить? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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