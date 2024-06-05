Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
На ПМЭФ показали новейшую Lada Iskra и другие российские автоновинки
В ходе Петербургского экономического форума состоялась презентация нескольких отечественных автоновинок. Главной премьерой стала новая модель АвтоВАЗа Lada Iskra, которая встанет на конвейер в следующем году и займет место между Lada Granta и Lada Vesta (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Модель, на разработку которой ушло 23 млрд рублей, получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с. с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что машина будет стоить до 1,2 млн рублей (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
Российский бренд Aurus (основными владельцами компании является ФГУП «НАМИ») представил автомобиль класса «люкс» с водородным топливным элементом Aurus Hydrogen (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
Автомобиль стал самым мощным в мире на водородном топливе. Он создан на базе Aurus Senat, которым пользуется президент России Владимир Путин. Машина способна разогнаться до 100 км/ч менее чем за четыре секунды (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
Электрический мотоцикл Aurus Merlon в первую очередь создавался для Гаража особого назначения (ГОН). Первые мотоциклы можно было увидеть 7 мая этого года на церемонии инаугурации Владимира Путина. Всего в этом году ГОН получит до 40 таких мотоциклов. Масса байка составляет 350 кг, он способен разогнаться до максимальной скорости более 200 км/ч, а на одной зарядке преодолеть 200 км (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
Еще одна новинка АвтоВАЗа – концепт-кар E-Niva на базе Niva Travel с двумя литий-никелевыми батареями емкостью 34 кВт. Они обеспечивают запас хода 175 км. Зарядка от обычной розетки займет 12 часов (фото: Илья Питалев/РИА Новости)