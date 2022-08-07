Эксперт оценил шансы Азии победить Европу в борьбе за российский газ

«Решающую роль в борьбе за поставки сжиженного природного газа (СПГ) на тот или иной рынок играют не политические решения, а система ценового арбитража. Газ идет туда, где выше плата», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее газета Wall Street Journal написала, что в ближайшие месяцы Европа будет вынуждена бороться с Азией за российский СПГ.

«Российский завод по производству сжиженного природного газа расположен на Ямале и оттуда можно осуществлять его транспортировку как на запад, в Европу, так и на восток по Северному морскому пути. Полноценная возможность транспортировать газ в Азию открывается ориентировочно с июня, а в прошлом году первый рейс с Ямала запустили еще в марте. Как правило, с декабря по март маршрут не используется, поскольку в это время там самая ледовая обстановка», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Вместе с тем конкуренция за сжиженный природный газ идет давно. Причем не только за российский, но и за любой другой. На рынке СПГ есть четкая система ценового арбитража – газ идет туда, где плата выше. Традиционно самые высокие цены были на азиатском рынке, но в этом году цены бьют рекорды в Европе, поэтому именно туда идет порядка 75% мирового СПГ», – отметил собеседник.

«Почти весь российский СПГ тоже идет в Европу. Это обусловлено экономикой и логистикой. Если в Азии цены чуть больше тысячи долларов за тысячу кубометров, то в Европе – две тысячи долларов. Из США, России, Катара – все идет на европейский рынок, потому что там больше платят. Кроме того, с Ямала в Европу транспортировать газ ближе. Там можно быстро выгрузиться и быстро отправиться за новой партией. Таким образом, мы видим, что эта конкуренция уже идет», – пояснил он.

«Вероятно, западные СМИ именно сейчас заговорили о конкуренции между Европой и Азией, поскольку август и сентябрь – это период самой низкой ледовой нагрузки на Северном морском пути. Сейчас можно быстрее и без ледокольного сопровождения пройти весь путь, выйти в Азию и также быстро вернуться обратно», – предположил Юшков.

Эксперт также отметил, что нарастить объемы поставок СПГ у Европы не получится. «Фактически она сегодня скупает весь возможный объем СПГ. Имеющаяся инфраструктура загружена, а высокие цены вызваны дефицитом предложения на рынке. Но позволят ли имеющиеся объемы спокойно пройти отопительный сезон – большой вопрос», – подчеркнул собеседник.

«Даже если европейцы выполнят свои планы по заполняемости подземных хранилищ на 80-90% к 1 ноября, это все равно не гарантирует успешного отопительного сезона. Поставки из России идут в очень низком объеме»,

– полагает Юшков. «Если в ближайшее время не решится вопрос с турбинами для «Северного потока – 1», то работа газопровода может остановиться. Кроме того, если Украина потеряет контроль над участком границы, где заходит газопровод через станцию «Суджа», то она перекроет транзит, как ранее сделала с газопроводом, который проходит через станцию «Сохрановка», – отметил он.

«Таким образом получится, что ежесуточно в Европу будут поступать небольшие объемы газа. Это приведет к тому, что местные власти начнут отключать от энергоресурсов часть потребителей. Естественно, в первую очередь они начнут отключать промышленные предприятия, чтобы сохранить тепло и энергоснабжение для населения. В Европе в целом снижается потребление газа из-за его дороговизны», – добавил эксперт.

«Вместе с тем промышленные предприятия попросту не смогут реализовать свои товары, произведенные при такой стоимости энергии, поскольку она закладывается в себестоимость продукции. Также они не смогут конкурировать с американскими и азиатскими товарами, поскольку там цены на энергоресурсы значительно ниже», – рассказал собеседник.

«Поэтому потребление газа в Европе уже снижается. В ЕС мы видим по сути деиндустриализацию, промышленность отмирает. С каким объемом потребления европейцы войдут в отопительный сезон – пока сказать сложно», – подчеркнул Юшков.

Собеседник также выразил уверенность в том, что Европа «ни в коем случае не откажется ни от российского природного газа, ни от СПГ». «Кроме того, они просят нарастить поставки природного газа, но по каждому из газопроводов были свои причины для снижения», – отметил он. «Что касается «Северного потока – 1», вероятно, Европа понимает необходимость восстановления его нормальной работы. Поэтому, я думаю, что они все-таки будут решать вопрос с документацией по турбинам», – полагает собеседник.

«Также европейцы подразумевают, что в любой момент они могут запустить и «Северный поток – 2», но пока считают этот вариант неприемлемым по политическим мотивам. В их понимании запуск этого газопровода будет означать, что они вывесили белый флаг перед Россией. Они сами политизировали этот проект, а теперь стали заложниками ситуации», – рассказал Юшков.

«Вместе с тем Россия иначе смотрит на запуск «Северного потока – 2». Мы не будем его запускать только на один сезон. Нам важны гарантии долгосрочной загрузки и работы газопровода. Поэтому Россия будет настаивать на дополнительных соглашениях о том, что определенная часть поставок российского газа в Европу должна идти через «Северный поток – 2». Европейцы же считают, что в критический момент они договорятся с Россией о его запуске, а весной остановят и навсегда про него забудут. Но этого не произойдет», – заключил он.

Накануне американская газета Wall Street Journal опубликовала статью о том, что в ближайшие месяцы Европа будет вынуждена бороться с Азией за российский сжиженный природный газ. Авторы статьи предполагают, что ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы.

«Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен», – цитирует материал РИА «Новости».

Издание отмечает, что из-за ухудшения уровня жизни стойкость поддержки Украины европейцами может пошатнуться, и в странах ЕС к власти могут прийти правительства, которые разрушат западную коалицию.

«Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками», – предполагает WSJ.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Газпром сообщил о невозможности поставки в Россию двигателя для «Северного потока». Одной из основных причин, вызвавших опасения Газпрома, эксперты назвали условия договора, согласно которым российская компания должна получить оборудование напрямую из Канады, иначе производитель оставляет за собой право выключить турбину дистанционно.

При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy. До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.

Вместе с тем федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy заявил, что Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости.

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