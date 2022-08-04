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4 августа, четверг | Последнее обновление — 13:06 | vz.ru
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Эксперты объяснили отказ Газпрома от турбины для «Северного потока»
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«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщение Газпрома о невозможности поставки двигателя для «Северного потока».
«Сейчас много говорят о том, что британские структуры компании Siemens при желании могут дистанционно отключить использующиеся у нас турбины. Мне кажется, сделать это не так уж и просто. Но сказать однозначно, насколько это реализуемо, сложно. Лично я надеюсь, что наши эксплуатанты предусмотрели все риски и исключили возможность таких действий», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Собеседник отметил, что сама по себе такая вероятность – это повод перейти на российское оборудование как можно скорее. «Нет никаких гарантий, что через полгода-год Европа не перекроет вентиль в одностороннем порядке. Мы никак не заинтересованы в том, чтобы помогать европейцам пережить зиму. В конечном счете, нам объявлена экономическая война. Это и есть один из ее элементов», – пояснил он.
«Вариантов того, что «Северный поток» неожиданно заработает на полную мощь, практически нет. Запад уже запутался в собственных санкциях. Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы не торопиться с наращиваем поставок», – говорит эксперт. «Европе придется и дальше сокращать производство. А непрекращающиеся призывы отказаться от российского сырья могут только подтолкнуть Москву ввести запрет на поставки топлива», – рассуждает Митрахович.
«Загвоздка с турбинами заключается в том, что Газпром сейчас действует строго согласно букве контракта. А вот Германия и Канада говорят, что небольшое отклонение от документов не страшно. Мол, вот вам турбина, мы ее починили, давайте запустим прокачку», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Но время сейчас на нашей стороне. Да, Россия объективно качает мало газа в Европу. Соответственно, они не могут полностью наполнить хранилища и подготовиться к отопительному сезону. Более того, на спотовых рынках сохраняются довольно высокие цены на сырье. В этой ситуации мы можем неплохо заработать, а Запад станет более сговорчивым», – отмечает собеседник.
При этом у Росси есть все юридические основания для того, чтобы не принимать турбину Siemens обратно, уверяет эксперт. «Конкретно это оборудование до сих пор находится под санкциями. Канада дала генеральную лицензию на вывод из-под рестрикций пяти других турбин. И теперь их до 2024 года можно отремонтировать в Монреале», – пояснил Юшков.
«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – добавил он.
«Северный поток» в теории мог бы заработать в полную силу. Но тогда ЕС, Великобритания и Канада должны полностью отменить введенные ранее санкции в отношении Газпрома. И речь идет обо всех турбинах, причем и на электростанциях тоже. Тогда мы отправим все необходимые устройства на починку, а затем начнем полноценную прокачку», – заключил Юшков.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Теперь концерну, по его словам, чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС и Великобритании. Причиной тому является то, что турбина ремонтировалась в цехе английской Industrial Turbine Company Limited, входящей в Siemens, и к ней якобы применимы требования английского законодательства, уточняет «Коммерсант».
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. «Газпром» как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy. До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
Между тем федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy заявил, что Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости.
В то же время эксперт по энергетике Юрий Мельников указал, что Siemens – поставщик большей части основного оборудования для парогазовых энергоблоков, построенных в России в 2010-х годах. Энергоблоки на основе турбин Siemens есть в Москве, Санкт-Петербурге, многих крупных российских городах, от их надежной работы зависит надежность энергообеспечения миллионов людей.
«Если допустить, что у компании есть техническая возможность и желание отключать дистанционно турбину для «Северного потока» из другой страны, то логично будет готовиться к отключению значительной части российской энергосистемы», – цитирует «Коммерсант» мнение эксперта.
При этом в Siemens Energy заявляли, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию. Об этом сообщил гендиректор компании Кристиан Брух.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Газпрому выгодно держать газовый рынок Европы в напряжении.
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Боррель раскрыл «суровую правду» о предстоящей зиме и газе
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Евросоюз не знает, хватит ли газа на предстоящую зиму и смогут ли граждане оплатить его, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что «зима приходит каждый год», но предстоящая «обещает быть исключительной», поскольку есть «реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», передает ТАСС.
Глава дипломатии ЕС указал, что «цены на нефть опустились до уровня», который был в начале российской спецопераци на Украине, «цены на газ более чем в четыре раза превышают расценки конца февраля и почти в десять раз те, которые были год назад». Он призвал готовиться «ко всем сценариям, в том числе к тому, что Россия вообще произвольно прекратит поставки в любой момент».
Боррель считает, что «Европа сталкивается с настоящим штормом». По его словам, «цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, зима приближается», а Москва якобы «использует энергию как политическое оружие». По мнению Борреля, нужно «готовиться к возможному отключению газа, главным образом путем экономии, диверсификации и солидарности». «Суровая правда заключается в том, что зимой мы приблизимся к пределу того, сколько газа мы можем докупить из нероссийских источников», – заявил он.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%. В ЕК заявили, что исключениями в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
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ООН: Россия больше всех приняла украинских беженцев
Организация Объединенных Наций указала, что Россия стала страной, принявшей больше всех беженцев с территории Украины, сообщают СМИ.
Во всех странах Европы насчитывается порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну. Россия же приняла почти 1,97 млн человек, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылками на данные ООН.
Второе место занимает Польша – свыше 1,25 млн украинских беженцев. В Германии же зарегистрировано присутствие 915 тыс. беженцев с Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в Германии зафиксировали рост безработицы из-за украинских беженцев.
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Сыровар Сирота: Русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке
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Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают иск в Истринский районный суд, заявил фермер-сыровар Олег Сирота в ответ на запрет посольства Голландии названия сыров «Гауда», «Маасдам» и «Эдам» на фестивале «Сыр. Пир. Мир».
«Официально заявляю, что русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке, как все их санкции вертели мы на тракторном валу Кировца. Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают в Истринский районный суд и пусть самый честный суд в мире нас рассудит», – написал Сирота в своем Telegram-канале.
Так он отреагировал на сообщение о том, что посольство Нидерландов в России запретило участникам фестиваля «Сыр. Пир. Мир» использовать в названии своих сыров наименования «Гауда», «Маасдам» и «Эдам».
«И вообще, русский сыр лучше голландского – это факт, тут мы и доказать можем. Конкурс «Лучший сыр России» уже больше любого голландского сырного турнира. Сыры переименовывать точно не будем», – подчеркнул фермер.
Ранее Сирота выражал поддержку российским военным на Украине. Он выстроил коров в форме латинской буквы Z и запечатлел их на фото.
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Siemens Energy: Турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию
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В Siemens Energy заявили, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию, сообщил гендиректор компании Кристиан Брух во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в город Мюльхайм-на-Руре.
«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы... готовы, но нам нужно участие клиента, то есть Газпрома. Этого пока нет. Поэтому мы не можем поставить эту турбину, которая находится здесь уже более недели», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
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В Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока»
Поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании, сообщил Газпром.
«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – приводит ТАСС сообщение компании.
Ранее представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что никакие дополнительные гарантии для поставки турбины для «Северного потока» в Россию не требуются, потому что данный агрегат не попадает под санкции. Он добавил, что со стороны ФРГ якобы есть все, что нужно для отправления в РФ. Канцлер Германии Олаф Шольц также не увидел препятствий для доставки турбины Siemens в Россию.
В Кремле объяснили отсутствие заинтересованности Канады в ремонте газовой турбины.
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СМИ: Турбина для «Северного потока» до сих пор находится в Германии
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Турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», до сих пор находится в Германии, сообщил телеканал Эн-тэ-фау.
По его информации, в среду, 3 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), где, как ожидается, он осмотрит турбину для «Северного потока», передает ТАСС.
Об этом также сообщило агентство Рейтер.
«Он [Шольц] вместе с нашим генеральным директором Кристианом Брухом осмотрит турбину, обслуживаемую в Канаде, для газопровода «Северный поток», которая готова к дальнейшей транспортировке в Россию», – приводит Рейтер слова, содержащиеся в приглашении Siemens Energy на мероприятие.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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В G7 решили рассмотреть варианты запрета перевозки российской нефти
Страны «Большой семерки» (G7) рассматривают варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.
«Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами», – цитирует заявление стран РИА «Новости».
Кроме того, G7 наряду с ограничительными мерами рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым странам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе из России.
Также страны «семерки» намереваются снизить зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России. «Мы и далее будем сокращать нашу зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России, а также помогать другим странам, которые хотят диверсифицировать свои поставки», – говорится в заявлении.
Накануне сообщалось, что Великобритания и Евросоюз ослабили ограничительные меры в отношении России по торговле нефтью. Еще в июне Запад собирался ввести запрет на предоставление услуг судам с российской нефтью.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
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Шольц счел беспочвенной критику Трюдо за возвращение турбины Газпрому
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью канадской газете The Globe and Mail выступил в защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого подвергли критике из-за решения вернуть Газпрому отремонтированную турбину для «Северного потока».
«Я считаю, что критика в адрес Трюдо и его правительства совершенно неоправданна. Решение направить турбину едва ли можно назвать одолжением Газпрому, – передает ТАСС его слова.
Также Шольц не согласился с тем, что Газпром «одурачил» канадского премьер-министра, когда заявил, что не может гарантировать поставки из-за чрезвычайных обстоятельств. Канцлер Германии заверил, что «поскольку турбина готова к поставке, Россия должна возобновить свои обязательства по договору».
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Швейцарию обвинили в нарушении конституции из-за санкций против России
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Принятие Берном антироссийских санкций нарушает конституцию Швейцарии, заявила пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента UDC Андреа Зомер.
«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», – приводит РИА «Новости» слова Зомер.
Партия UDC занимает в парламенте более четверти мест, также имеет шесть мест в Сенате из 46. Из семи министров в правительстве двое являются представителями UDC.
Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России.
Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены.
Активы крупнейшего российского банка Сбербанка теперь заморожены, и ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги.
«Федеральный совет отмечает, что ни одна из мер против России не направлена против торговли сельскохозяйственной или пищевой продукцией между третьими странами и Россией», – также сообщается в заявлении правительства.
В марте 2022 года правительство утвердило новый список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В нем 48 участников, в том числе Швейцария
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Пескова спросили о местонахождении турбины для «Северного потока»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, где на данный момент находится турбина для «Северного потока», которая должна быть возвращена после ремонта в Канаде.
«Этого я вам точно не могу сказать, это у Газпрома выясняйте», – передает его слова ТАСС.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
ЕС рекомендовал импортерам указывать в договорах отсутствие в нефти российской составляющей
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Евросоюз рекомендовал импортерам нефти указывать в контрактах, что в поставляемом ими топливе нет российской составляющей, иначе импортер будет нести ответственность за любые неверные заявления, говорится в Официальном журнале ЕС.
Как пишет «Коммерсант», ЕС напомнил, что российская нефть, транспортируемая вместе с нефтью другого происхождения в смешанном виде, подпадает под эмбарго, а импортеры несут ответственность за его соблюдение.
«Импортерам рекомендуется прописать в договоре купли-продажи пункт, согласно которому экспортер подтверждает, что продаваемая нефть не содержит российской нефти и что в этом случае экспортеры несут договорную ответственность за любые неверные заявления», – говорится в документе.
Экономическим операторам рекомендовали внимательнее проверять сырье, чтобы гарантировать, что сырая российская нефть не будет импортирована, даже если она смешана с большей частью нефти из третьей страны. Им предстоит доказать, что это так, за исключением случаев, когда невозможно определить точную долю топлива, происходящего не из России. Как отмечается в документе, это можно сделать, установив происхождение нефти или проведя химические анализы.
В случае если смешанный продукт поставляется в ЕС, импортер должен точно определить долю российской и нероссийской нефти в нем. Тогда к отгрузке будет допущено то количество, которое соответствует нероссийской доли. Оставшейся части груза будет отказано во въезде на таможенную территорию Евросоюза. Если определить точную долю российской нефти невозможно, то вся партия не будет допущена к разгрузке в ЕС.
Напомним, 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Новый пакет ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации.
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МИД Швеции решил вызвать посла России за пост о погибшем на Украине наемнике
Министерство иностранных дел Швеции вызовет на этой неделе представителя российского посольства в связи с опубликованным дипломатами комментарием по поводу гибели 28-летнего шведа, воевавшего на Украине на стороне ВСУ, сообщили в ведомстве.
«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.
По данным издания «Дагенс нюхетер», с требованием вызвать посла России в МИД выступили парламентские партии. Спикер по внешнеполитическим вопросам партии «Либералы» Юар Форсель считает, что комментарий – «часть психологической атаки России на Швецию». Представитель Партии центра Керстин Лундгрен полагает, что речь идет о том, «что любой швед имеет право поддерживать Украину так, как считает нужным». Однако МИД Швеции сначала заявил, что не планирует такой меры в отношении главы российской дипмиссии.
25 июля в комментарии в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской) посольство России в Швеции выразило сожаление по поводу того, что СМИ королевства в своих материалах о погибшем на Украине наемнике попытались «создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника».
В посольстве заявили, что тот факт, что он, будучи иностранцем, вступил в ряды «армии, на протяжении восьми лет воевавшей против мирного населения», делает его «преступником в соответствии с международным правом».
В дипведомстве предупредили, что граждан Швеции, которые остаются в рядах ВСУ, «с высокой долей вероятности ожидает суд в ДНР и ЛНР, который не замедлит приговорить всех наемников к длительным тюремным срокам, а то и к высшей мере наказания».
19 июля телекомпания SVT сообщала, что шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях в Донбассе. По неподтвержденным данным SVT, для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов. Известно, что шведы есть в так называемой интернациональной бригаде и более мелких подразделениях, подчиненных ВСУ.
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Германии отвели три месяца для предотвращения катастрофы из-за недостатка газа из России
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Немецкому руководству осталось три месяца на предотвращение катастрофы из-за дефицита газа зимой, в этом есть вина канцлера Олафа Шольца, пишут западные СМИ.
Политика канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе сокращения зависимости от российских энергоносителей была нерешительной и медлительной, и сейчас руководству страны предстоит выйти из ситуации всего за три месяца, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».
«Теперь города вынуждены вводить ограничения. <...> Президентский дворец в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключил горячую воду в душевых в бассейнах и спортивных залах, а муниципалитеты по всей стране готовят убежища с обогревателями для защиты людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе», – указывается в материале.
Попытки же обеспечить альтернативные поставки энергоресурсов приводят лишь к неудачам, даже французские ядерные реакторы не способны ликвидировать недостаток энергии.
Существуют риски волнений из-за нехватки топлива. Кельнский институт экономических исследований указал, что почти каждый четвертый житель страны подошел к черте энергетической бедности. Это значит, что повышение цен на энергию влияет на способность жителей покрывать другие расходы.
Дефицит природного газа может заставить правительство ввести чрезвычайное положение, и тогда в стране придется контролировать распределение топлива.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной «Северного потока» на Siemens Energy
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Stern возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
«Турбины, необходимые для подачи газа в трубопровод в первую очередь, поставляются Siemens и нуждаются в регулярном обслуживании. Но Siemens только что доставил турбину, о которой много говорили, после технического обслуживания в Канаде в Мюльхайм-ан-дер-Рур. Почему она там, а не в России, я не понимаю», – передает ТАСС его слова.
При этом Шредер добавил, что для работы трубопровода необходимо пять турбин, так как «одна всегда должна быть в резерве на случай непредвиденных ситуаций». «Вторая труба была в Канаде, а сейчас находится в Мюльхайме, третья сломана и нуждается в ремонте. Номер четыре должна была пройти регулярную проверку на прошлой неделе. Турбина номер пять работает и прокачивает 30 млн кубометров газа в сутки», – подчеркнул он.
По словам экс-главы правительства Германии, страна готова отправить турбину для «Северного потока», Россия только должна со своей стороны предоставить документы и запросить ее.
«Турбина работоспособна. Ничего [со стороны ФРГ] не противодействует ее транспортировке в Россию», – сказал Шольц.
Ранее Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
На прошлой неделе сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находился в Москве для переговоров по энергетике.
При этом в Германии поездку Шредера в Россию назвали его личным делом.
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В Кремле раскрыли тему разговора Путина и Шредера
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Российский лидер Владимир Путин встречался с экс-канцлером Герхардом Шредером во время его визита в Москву, он обеспокоен энергетическим кризисом и просил Путина объяснить свое видение этой ситуации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, действительно, Шредер был в Москве недавно, и он, действительно, имел очную встречу с президентом Путиным. Конечно же, бывший канцлер, как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе. И обеспокоен также совсем не радужными перспективами в этой области. И, конечно, он просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны той ситуации, которая складывается», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
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