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3 августа, среда | Последнее обновление — 12:28 | vz.ru
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Siemens Energy: Турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию
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В Siemens Energy заявили, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию, сообщил гендиректор компании Кристиан Брух во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в город Мюльхайм-на-Руре.
«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы... готовы, но нам нужно участие клиента, то есть Газпрома. Этого пока нет. Поэтому мы не может поставить эту турбину, которая находится здесь уже более недели», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
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Немецкий министр призвал прекратить демонизировать Россию
Страны Запада должны перестать демонизировать Россию, заявил глава транспортного ведомства немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн журналу Compact.
Он отметил, что США, а также страны НАТО отстаивали свои интересы, а для этого вступали в военные конфликты. Они нарушали нормы международного права, вторгаясь на территорию Югославии, в Косово, Афганистан и дважды – в Ирак, передает «Прайм».
«Американские вторжения вместо мира и демократии приносили в основном разрушения», – сказал Херманн.
По его мнению, Запад мог после окончания холодной войны выстроить с Москвой новую архитектуру безопасности. Однако НАТО предпочло политику расширения своего военного блока на восток.
Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду».
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СМИ: Турбина для «Северного потока» до сих пор находится в Германии
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Турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», до сих пор находится в Германии, сообщил телеканал Эн-тэ-фау.
По его информации, в среду, 3 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), где, как ожидается, он осмотрит турбину для «Северного потока», передает ТАСС.
Об этом также сообщило агентство Рейтер.
«Он [Шольц] вместе с нашим генеральным директором Кристианом Брухом осмотрит турбину, обслуживаемую в Канаде, для газопровода «Северный поток», которая готова к дальнейшей транспортировке в Россию», – приводит Рейтер слова, содержащиеся в приглашении Siemens Energy на мероприятие.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Шольц счел беспочвенной критику Трюдо за возвращение турбины Газпрому
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью канадской газете The Globe and Mail выступил в защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого подвергли критике из-за решения вернуть Газпрому отремонтированную турбину для «Северного потока».
«Я считаю, что критика в адрес Трюдо и его правительства совершенно неоправданна. Решение направить турбину едва ли можно назвать одолжением Газпрому, – передает ТАСС его слова.
Также Шольц не согласился с тем, что Газпром «одурачил» канадского премьер-министра, когда заявил, что не может гарантировать поставки из-за чрезвычайных обстоятельств. Канцлер Германии заверил, что «поскольку турбина готова к поставке, Россия должна возобновить свои обязательства по договору».
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Германии отвели три месяца для предотвращения катастрофы из-за недостатка газа из России
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Немецкому руководству осталось три месяца на предотвращение катастрофы из-за дефицита газа зимой, в этом есть вина канцлера Олафа Шольца, пишут западные СМИ.
Политика канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе сокращения зависимости от российских энергоносителей была нерешительной и медлительной, и сейчас руководству страны предстоит выйти из ситуации всего за три месяца, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».
«Теперь города вынуждены вводить ограничения. <...> Президентский дворец в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключил горячую воду в душевых в бассейнах и спортивных залах, а муниципалитеты по всей стране готовят убежища с обогревателями для защиты людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе», – указывается в материале.
Попытки же обеспечить альтернативные поставки энергоресурсов приводят лишь к неудачам, даже французские ядерные реакторы не способны ликвидировать недостаток энергии.
Существуют риски волнений из-за нехватки топлива. Кельнский институт экономических исследований указал, что почти каждый четвертый житель страны подошел к черте энергетической бедности. Это значит, что повышение цен на энергию влияет на способность жителей покрывать другие расходы.
Дефицит природного газа может заставить правительство ввести чрезвычайное положение, и тогда в стране придется контролировать распределение топлива.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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Глава Минфина Германии предложил отказаться от газа в производстве электроэнергии
Необходимо прекратить использование газа для выработки электроэнергии в связи с сокращением его поставок из России, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag.
По словам министра, Германии следует «работать над тем, чтобы после газового кризиса не последовал энергетический кризис». «Вот почему газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит сейчас», – цитирует его ТАСС.
Линднер считает, что у вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека достаточно полномочий для такого шага.
«Вместо этого нам нужно получить другие мощности», – сказал Линднер, напомнив о возможности продления срока эксплуатации атомных электростанций в Германии. «Можно много говорить о том, чтобы не закрывать безопасные и безвредные для климата атомные электростанции, а использовать их при необходимости до 2024 года», – уточнил министр.
Он добавил, что старается подать населению пример рачительного использования электроэнергии, в том числе путем перевода на экономный режим работы кондиционеров в его офисе. «Никакого повышения налогов, потому что это усугубит экономический кризис. В бюджете есть целых 10 млрд евро на незавершенные проекты и непредвиденные расходы», – отметил глава Минфина, говоря о целесообразности дополнительных бюджетных расходов для противодействия кризису.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
Шольц: Германия снабжает Украину оружием лучше собственной армии
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Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц.
Шольц заявил, что Киеву были переданы все вооружения, которые были у Германии: «противотанковые комплексы и системы ПВО», «мины, пушки», «тонны боеприпасов» и «нелетальная помощь». Сейчас Берлин в поставках «перешел на более сложные и дорогостоящие системы»: самоходные гаубицы, РСЗО, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы – передает ТАСС со ссылкой на Globe and Mail.
«Некоторые из этих систем настолько новые, что были произведены в малых количествах, часть из них еще не была поставлена вооруженным силам Германии», – сказал он, добавив, что «украинцев обучают на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии».
Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов.
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Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2»
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Stern выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2». Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» [и «Северный поток – 2»] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для переговоров по энергетике. В Кремле не исключили контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
При этом в Германии поездку Шредера в Россию назвали его личным делом.
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Из-за наплыва украинских беженцев в Германии выросла безработица
Рост безработицы в стране до 2,5 млн человек спровоцировали украинские беженцы, которые стали регистрироваться на рынке труда Германии, сообщает Bloomberg.
При этом отмечается и рост количества вакансий в стране. Например, в конце июля свободных рабочих мест в Германии насчитывалось более 880 тысяч, сообщило Федеральное агентство занятости ФРГ. Однако большинство из них могут достаться именно украинцам, поскольку не требуют высокой квалификации или особых навыков. Между тем беженцы с Украины не спешат устраиваться на работу, передает «Ридус».
За три с половиной месяца в Германию прибыли более 800 тыс. украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что британцы начали отказываться сдавать жилье украинским беженцам.
До этого стало известно, что в странах Запада у украинских беженцев начали изымать детей под надуманными предлогами.
В Германии заявили о сокращении импорта газа из России
За несколько месяцев Германия сократила импорт газа из России с 55% до 26%, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая в частном исследовательском университете The New School в Нью-Йорке.
«Мы избавляемся от зависимости от российского газа и нефти, а это, честно говоря, очень тяжело и очень дорого. Но это более чем необходимо. И всего за несколько месяцев мы уже сократили импорт шельфового газа из России с 55% до 26%», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, ранее в Германии из-за нехватки газа запустили угольную электростанцию.
Между тем западные СМИ считают, что немецкому руководству осталось три месяца на предотвращение катастрофы из-за дефицита газа зимой, в этом есть вина канцлера Олафа Шольца.
СМИ: В Нидерландах начали запасаться дровами из-за роста цен на газ
Высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов, пишет газета Volkskrant.
По данным газеты, дрова в Нидерландах становятся дефицитным товаром, цены на них растут, так как люди начали массово закупать их к зиме из-за роста цен на газ, передает РИА «Новости».
Один из поставщиков дров Дэвид Вундеринк опасается, что в середине лета у него могут закончиться дрова из-за ажиотажа, вызванного растущими ценами на газ. По его словам, обычно его клиенты начинают заказывать дрова только в сентябре.
Новая политика сбыта государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer и проблемы с поставками из-за ситуации на Украине также создали сложности для поставщиков дров. Staatsbosbeheer больше не поставляет голландские деревья на дрова, потому что при сжигании бревен выделяется углекислый газ.
Между тем, поставки дров из стран Восточной Европы в этом году также сократились из-за последствий украинского конфликта и торговых запретов.
Все это влияет на стоимость дров: теперь они стоят на 50 евро дороже, чем в прошлом году.
Накануне оператор шведских электросетей Svenska kraftnаt предупредил о возможности отключений электроэнергии ближайшей зимой.
Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, что колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам.
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«Зеленые» назвали план ЕК по экономии газа попыткой спасения экономики ФРГ
Чрезвычайный план по сокращению потребления газа, представленный Еврокомиссией, является попыткой спасти экономику Германии, сообщил председатель российской экологической партии «Зеленые» Андрей Нагибин.
«Все понимают, что «Экономьте газ ради безопасной зимы» – это план спасения экономики Германии, которая потребляет много российского газа. Не факт, что при возникновении действительно серьезных проблем и другие страны не захотят вспомнить народную мудрость про «свою рубашку», – приводят его слова на сайте российской экологической партии «Зеленые».
Нагибин отметил, что особенно это касается стран Южной Европы, которые Берлин беспощадно критиковал все последние годы за «безответственную финансовую политику». «Теперь в Европе чаще слышно про «безответственную энергетическую политику Германии», – уточнил он.
В партии «Зеленые» добавили, что план по экономии газа создавался в рекордно сжатые сроки. Совещание министров энергетики прошло всего лишь через шесть дней после обнародования плана Брюсселем. И теперь за несколько дней должна закончиться процедура подписания документа в каждой из стран. Понятно, что в такой спешке не все детали были учтены, и план неизбежно будет изменяться по ходу дела.
«Немецкие «Зеленые» начали свой последний поход во власть с призывов отказаться от СП-2 по «геополитическим соображениям», то есть для того, чтобы Украина зарабатывала больше денег на транзите российского газа», – считает эксперт по климатической политике, член Центрального совета партии «Зеленые» Игорь Алабужин.
По его словам, сейчас представители этой партии возглавляют министерства экономики и иностранных дел Германии. «И они вынуждены уговаривать своих европейских коллег поделиться с Германией природным газом, а также запускают угольные станции. Смешение климатической и геополитической повесток оказалось контрпродуктивным», – добавил Алабужин.
Теперь к 1 сентября страны-члены ЕС должны разработать национальные планы экономии энергии. Свои планы уже представили Италия и Испания, которые ограничились планами по снижению потребления газа на 7%, а не 15%.
Во вторник представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. После стало известно, что власти Словении поддержали инициативу в Евросоюзе снизить потребление газа на 15% ради независимости от поставок из России.
Позже Еврокомиссия согласилась дать странам ЕС запрошенные ими четыре блока исключений из плана обязательного сокращения потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.
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В Германии чиновник предложил замещать газ из России топливом из бананов
Заместитель министра окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг Андре Бауманн призвал активнее перерабатывать бытовые отходы, чтобы снизить зависимость от поставок газа из России, сообщает газета Bild.
«В бытовых отходах зарыты сокровища, это наше золото. Из банановой кожуры производят природный газ, благодаря этому нам может понадобиться меньше газа из России», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию.
Чиновник также призвал повысить долю перерабатываемого мусора с 67% до 100%, что позволит обеспечить энергией около 400 тыс. человек.
По мнению Бауманна, достижению подобной цели будет способствовать введение должностей «мусорных детективов на общественных началах» – людей, которые «периодически будут заглядывать в мусорные баки» и контролировать соблюдение предписаний о разделении отходов. Особенно актуальным проведение подобной работы будет в «многоквартирных домах с низким социальным контролем», считает он. По признанию чиновника, он и сам «иногда выступает в качестве детектива» и «дает соответствующие разъяснения» соседям.
В настоящее время власти ФРГ рассматривают ряд мер для сокращения потребления энергии на фоне снижения поставок газа из России. В частности, в некоторых министерствах решили летом охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что необходимо прекратить использование газа для выработки электроэнергии в связи с сокращением его поставок из России.
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Посол Украины решил перед отъездом извиниться за «колбасу» перед Шольцем
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который в скором времени покинет пост и вернется в Киев, запросил перед отъездом встречи с Олафом Шольцем, на которой рассчитывает извиниться за оскорбительное сравнение канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», но ответа пока не получил.
«Я уже говорил, что это выражение не было вполне уместным. Я говорил, что я готов (лично принести извинения), если бы канцлер меня принял перед отъездом. Я запросил эту встречу, тогда (на встрече) я принесу ему извинения», – заявил Мельник в интервью Bild TV, передает РИА «Новости».
На уточняющий вопрос, считает ли он, что канцлер примет его, посол заявил: «Посмотрим».
«Я думаю, что это хороший тон – принимать того, кто уезжает. Я, возможно, временами вызывал раздражение, но мое главное желание было и остается укреплять отношения Германии и Украины, даже это не выглядит так со стороны. Иногда, по крайней мере, впечатление было, что иногда нужно повышать голос... Без этого, я думаю, немецкая публика, возможно, не до конца поняла серьезность ситуации», – подчеркнул бывший посол.
Ранее Андрей Мельник признал, что его слова о непричастности бандеровцев к массовым убийствам были ошибкой.
Украинский посол Андрей Мельник неоднократно позволял себе скандальные высказывания. Он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала украинский президент Владимир Зеленский пригласил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Зеленский уволил Мельника с должности посла.
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В Кремле обвинили Запад в искусственном усложнении ситуации с турбинами для «Северного потока»
Проблемы с турбинами для «Северного потока» были созданы искусственно, они вызваны антироссийскими санкциями Запада, и российская сторона здесь мало что может сделать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Дополнительных комментариев нет. «Газпром» изложил реальную ситуацию, реальное положение дел. Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями, незаконными ограничениями. Эту ситуацию нужно «расшивать», и здесь мало что может сделать российская сторона», – передает его слова ТАСС.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
В Германии из-за нехватки газа запустили угольную электростанцию
Первая из угольных электростанций в Германии, которая была отключена и находилась в резерве, вновь начала работать из-за недостатка газа, сообщает агентство ДПА со ссылкой на Федеральное сетевое агентство.
Электростанция находится рядом с Ганновером, она управляется чешским концерном EPH, передает ТАСС.
Напомним, 14 июля федеральное правительство разрешило возобновить работу угольных электростанций, которые в рамках перехода на зеленую энергетику до этого были отключены.
Ранее заместитель министра окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг Андре Бауманн призвал активнее перерабатывать бытовые отходы, чтобы снизить зависимость от поставок газа из России.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
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