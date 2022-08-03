Siemens Energy: Турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию

В Siemens Energy заявили, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию, сообщил гендиректор компании Кристиан Брух во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в город Мюльхайм-на-Руре.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы... готовы, но нам нужно участие клиента, то есть Газпрома. Этого пока нет. Поэтому мы не может поставить эту турбину, которая находится здесь уже более недели», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.

До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.

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