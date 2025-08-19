Орбан заявил о провале изоляции России по итогам саммита ЕС

Орбан подтвердил провал изоляции России и бесполезность членства Украины в ЕС

Tекст: Денис Тельманов

Онлайн-саммит Европейского союза подтвердил неэффективность попыток изоляции России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС. По его словам, обсуждение показало, что попытки изолировать Россию провалились, а урегулировать конфликт на Украине можно только с помощью дипломатии, а не военных средств.

Орбан подчеркнул, что для уменьшения риска мировой войны важную роль сыграла встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

Он добавил, что членство Украины в ЕС не обеспечивает ей никаких гарантий безопасности, поэтому связывать вступление и гарантии нецелесообразно и рискованно. Орбан выразил мнение, что сейчас необходимо сосредоточиться на поиске дипломатических решений.

