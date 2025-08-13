  • Новость часаМИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США
    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей
    Умер легендарный полковник КГБ Владимир Зайцев
    Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
    CNN сообщил о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    МИД Эстонии заявил о высылке российского дипломата
    Китай ввел санкции против двух европейских банков
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    13 августа 2025, 15:30 • Новости дня

    Сторонники нейтралитета Грузии предложили провести антиевропейский плебисцит

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Движение «Единая нейтральная Грузия» в среду предложило параллельно с голосованием на местных выборах 4 октября провести плебисцит о том, насколько необходима для страны евроинтеграция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Движение призвало правительство и правящую «Грузинскую мечту» «не тащить страну туда, где заключаются однополые браки, где пропагандируют ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), проводят гей-парады и педофилия является нормой».

    В заявлении движения при этом напоминается, что для сохранения безвиза с Грузией Брюссель требует отменить законы о запрете пропаганды ЛГБТ и прозрачности иностранного финансирования.

    «Нам прямо говорят, что без узаконивания ЛГБТ-пропаганды и без возобновления теневых денежных потоков на революции путь Грузии в Евросоюз закрыт», – отметили сторонники нейтралитета Грузии.

    По их словам, «неприемлема и опасна риторика правительства Грузии о подготовке страны к вступлению ЕС в 2030 году».

    Как считают в «Единой нейтральной Грузии», грузинская общественность «не желает интеграции с хаосом и развратом, политической и экономической нестабильностью».

    Сторонники нейтралитета уверены, что на плебисците большинство граждан выскажется против пути в ЕС.

    В 2017 году «Грузинская мечта» закрепила в Конституции Грузии путь в ЕС и НАТО.

    Ранее премьер-министр Грузии заявил о радикальном падении доверия к Евросоюзу. Грузия заявила о падении привлекательности Евросоюза.

    12 августа 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России

    Орбан назвал Украину проигравшей и потерявшей контроль над будущим

    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила возможность самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

    Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла России, а ее дальнейшую судьбу будут решать другие страны, передает ТАСС. Выступая на YouTube-канале Patriota, Орбан подчеркнул, что Украина поставила под угрозу собственную государственность и нарушила баланс сил в Европе, стремясь вступить в НАТО и Евросоюз.

    «Украина проиграла, а Россия выиграла эту войну. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах западные деятели, стоящие за украинцами, признают, что это произошло, и что из всего этого последует», – заявил Орбан. Премьер добавил, что Киев не капитулировал только благодаря европейской военной и финансовой поддержке.

    Орбан отметил, что многие европейские лидеры питают иллюзии о возможности изменения режима в Москве через упорство Украины, однако он не разделяет эту точку зрения. Он считает, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией по аналогии с Соединенными Штатами. По мнению премьера, Европа оказалась вне процесса урегулирования украинского кризиса, которым сейчас занимаются Россия и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих стран Европы с Россией. Премьер отказался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине. Он назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США.

    10 августа 2025, 18:30 • Новости дня
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Reuters: Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о созыве экстренного совещания министров иностранных дел стран Евросоюза 11 августа, пишет Reuters.

    В интервью Reuters Каллас сообщила, что встреча пройдет на фоне подготовки саммита Россия – США, посвященного ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что «любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече президентов России и США. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    13 августа 2025, 09:45 • Новости дня
    Китай ввел санкции против двух европейских банков

    Китай ввел ответные рестрикции для UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas в ЕС

    Китай ввел санкции против двух европейских банков
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай принял решение ограничить работу двух финансовых учреждений ЕС UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas в ответ на новые антироссийские санкции.

    Министерство коммерции КНР объявило о введении санкций против двух финансовых организаций Европейского союза, передает ТАСС.

    В заявлении подчеркивается, что данная мера стала ответом на антироссийские рестрикции, введенные ЕС. Под ограничения попали UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas.

    Согласно заявлению, контрмеры направлены на защиту законных интересов Китая. В министерстве добавили, что Пекин оставляет за собой право вводить аналогичные шаги против других компаний, поддерживающих антироссийские меры.

    Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который впервые включили китайские банки.

    Евросоюз рассматривал возможность введения новых ограничительных мер против Китая из-за подозрений в поставках деталей для беспилотников России.

    Глава КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций.

    13 августа 2025, 07:16 • Новости дня
    Правящая партия Грузии использовала кадры разрухи на Украине для предвыборного ролика
    Правящая партия Грузии использовала кадры разрухи на Украине для предвыборного ролика
    @ Georgian Dream

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» разместила очередной предвыборный ролик с кадрами военных разрушений на Украине и лозунгом о мире.

    Видео опубликовано на официальной странице партии в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В ролике левая часть экрана занята черно-белыми кадрами разрушенных украинских городов с надписью «Нет войне», а правая – цветными изображениями грузинских достопримечательностей с призывом «Выбирай мир». В описании к видео добавлен слоган «Мир Грузии – больше жизни Тбилиси».

    Выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 4 октября.

    В 2024 году аналогичную кампанию с похожими образами и лозунгами «Грузинская мечта» проводила перед парламентскими выборами. Тогда в ролике также использовались черно-белые изображения Украины и контрастирующие с ними мирные виды Грузии.

    В феврале грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что власти Грузии не допустят «украинизации страны», чего продолжают добиваться определенные силы, и отмечал, что в стране не будет «майдана» по украинскому сценарию.

    Также он отмечал, что устроенный на Украине в 2014 году государственный переворот был «искусственным».

    13 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску

    Политолог Рар: Лидеры Европы хотят предотвратить мир на Украине

    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине. Поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о готовящейся видеоконференции Европы и США по Украине.

    «Полагаю, Трамп согласился на разговор с европейскими союзниками для того, чтобы показать: он все же готов с ними посоветоваться. Впрочем, это еще и сигнал о том, что вопрос украинской экономики в будущем будет переложен на плечи европейцев: Британии, Германии и Франции. Но сам глава Белого дома хочет выйти из игры и больше за это не платить», – говорит германский политолог Александр Рар.

    Эксперт также обращает внимание на то, что лидеры Европы не были приглашены на Аляску. «Это исключительно саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Даже Владимира Зеленского туда не приглашают», – акцентировал он.

    «Что касается самих европейцев, то их тактика тоже предельно ясна: они хотят предотвратить мир на Украине. Там понимают, что заключение договора возможно только если Киев лишится части территорий, а Лондон, Париж и Берлин не могут этого допустить. Поэтому они будут крутиться, вертеться, делать все, чтобы надавить на Трампа, вплоть до попыток предотвратить его поездку на Аляску», – рассуждает аналитик.

    «Дело в том, что приобретение Россией новых территорий европейцами расценивается как слом европейской архитектуры безопасности. Для США это не так, а для Европы – да. Более того, еще с 1991-го года основным страхом для ЕС является мысль о том, что будет восстановлена Российская империя. А новые земли воспринимаются ими как начало этого процесса», – заключил Рар.

    В среду европейские союзники США намерены провести видеоконференцию с президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times. Во встрече, посвященной Украине и организованной канцлером Фридрихом Мерцем, примут участие Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский и ряд близких к Трампу европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

    Ожидается, что Зеленский будет находиться в Берлине, а после переговоров выступит перед журналистами вместе с Мерцем. Европейские лидеры намерены призвать Трампа не заключать соглашение с Путиным без учета позиции Зеленского и европейских союзников. Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был. Основной акцент европейцы делают на необходимости полного прекращения огня как обязательного условия для любых переговоров.

    Мерц подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев, за спиной украинцев. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же. Именно поэтому идет столь тесная координация». Канцлер Германии выделяет вопрос Украины как главный в отношениях с США, несмотря на обсуждение тарифных споров. Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети,

    заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике.

    11 августа 2025, 10:02 • Новости дня
    Глава РФПИ предсказал мир после переговоров на Аляске

    Глава РФПИ Дмитриев предсказал мир после переговоров на Аляске

    Глава РФПИ предсказал мир после переговоров на Аляске
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет шагом к миру и глобальной безопасности.

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может способствовать установлению мира, передает «Газета.Ru». Такое мнение высказал спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев отметил, что «подстрекатели войны» не смогут улыбаться 15 августа. По его словам, ожидаемый диалог между Путиным и Трампом должен принести «надежду, мир и глобальную безопасность».

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении Соединенных Штатов прекратить финансирование конфликта на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил проведение переговоров между российским и американским лидерами на Аляске.

    Основной темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается вмешаться в диалог между Россией и США по вопросу Украины.

    12 августа 2025, 08:31 • Новости дня
    Орбан отказался подписать заявление лидеров ЕС по Украине

    Премьер Венгрии Орбан не поддержал заявление о поддержке евроинтеграции Киева

    Орбан отказался подписать заявление лидеров ЕС по Украине
    @ JOHN THYS/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержал совместное заявление, в котором главы Евросоюза выразили поддержку дальнейшей интеграции Украины с Европой.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал присоединяться к заявлению по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС. В примечании к документу, опубликованному на сайте Европейского совета, указано, что Венгрия не присоединилась к этому заявлению.

    Документ подписали 26 лидеров стран Евросоюза. Европейские руководители заявили, что путь к миру на Украине не может определяться без участия Киева. Кроме того, они подтвердили намерение продолжать санкционную политику против России, а также поддержали политику Киева по евроинтеграции.

    Ранее Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих европейских стран с Россией. Лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В документе, подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном, страны Старого Света выразили готовность поддержать дипломатические усилия США.

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что политика изоляции России на Западе привела к изоляции Европы и Украины от российско-американских переговоров.

    10 августа 2025, 21:20 • Новости дня
    Bloomberg: Европейские лидеры хотят переговоров с Трампом до его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры европейских стран предпринимают попытки организовать переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, европейские лидеры рассчитывают поговорить с Трампом до пятницы, когда должен пройти американо-российский саммит, передает ТАСС.

    Инициатива возникла после ряда дипломатических контактов в выходные дни. В частности, в субботу вице-президент США Джей Ди Вэнс провел встречу с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми. В воскресенье европейские послы были проинформированы о планах переговоров, а на понедельник запланировано виртуальное совещание министров иностранных дел стран Евросоюза.

    Ранее на Западе сообщили о возможном прорыве после встречи Путина и Трампа.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным решением судьбы урегулирования конфликта без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    12 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Орбан назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США

    Премьер Венгрии Орбан высмеял лидеров ЕС из-за попыток надавить на Россию и США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети, заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Венгрия не присоединилась к совместному заявлению Евросоюза, поскольку в нем содержится намерение ускорить интеграцию Украины, что противоречит мнению 95% венгерских респондентов в недавнем опросе. Орбан также выразил позицию, что Европе следует инициировать саммит с Россией, чтобы играть более значимую роль в урегулировании конфликтов на континенте.

    Лидер Венгрии считает, что Евросоюзу необходимо «прийти в себя» и действовать самостоятельно, а не наблюдать за переговорами мировых лидеров со стороны. Он напомнил, что Венгрия уже неоднократно предлагала проведение саммита Россия–ЕС.

    Объявлено, что президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске, однако точное место переговоров пока не уточнялось как в Москве, так и в Вашингтоне.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих европейских стран с Россией. Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине о поддержке Киева и введении ограничений против России.

    Напомним, лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление по переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа. В документе страны Старого Света выразили готовность поддержать дипломатические усилия США.

    Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе ЕС в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.

    11 августа 2025, 14:12 • Новости дня
    Вэнс поддержал идеи Европы на переговорах по Украине в Британии

    CNN: Вэнс проявил открытость к идеям по Украине в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время переговоров в Британии был открыт их идеям по поводу ситуации на Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

    По словам двух европейских представителей, Вэнс активно обсуждал их предложения и проявил заинтересованность в различных точках зрения, сообщил CNN, передает РИА «Новости».

    Как уточняет телеканал, встреча проходила с участием представителей Киева и Европы, где обсуждались возможные пути урегулирования конфликта. «Вэнс был открыт нашим точкам зрения и активно обсуждал наши идеи», – заявил один из собеседников.

    Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что многочасовые встречи Вэнса в субботу привели к значительному прогрессу в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, а также к сближению позиций сторон.

    Напомним, в резиденции Чивнинг-хаус, расположенной к югу от Лондона, состоялись переговоры по Украине, в которых приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

    Накануне Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине.

    11 августа 2025, 13:05 • Новости дня
    Грузия увидела экономическую выгоду в мире между Азербайджаном и Арменией

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Регион Южного Кавказа станет более привлекательным в инвестиционном плане после наступления мира между Азербайджаном и Арменией, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Завершение многолетнего конфликта является важнейшим этапом для всего региона. Его неурегулированность отражалась и на Грузии, теперь же вырастет инвестиционная привлекательность Южного Кавказа в целом», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

    «Поэтому мы очень рады и готовы продолжать вносить  посильный вклад», – заявил он.

    Шалва Папуашвили предположил, что «ослабнет влияние «партии войны» в регионе Южного Кавказа».

    По его словам, «ОБСЕ, под чьей эгидой вели процесс урегулирования, не смогла ничего, и только благодаря весу президента США Дональда Трампа удалось сблизить стороны».

    Председатель парламента Грузии сообщил, что направил поздравления своим коллегам в Азербайджан и Армению, предложив в том числе использовать площадку Грузии для формата регионального парламентского диалога.

    Как отмечал политолог Армен  Гаспарян, Пашинян выдает поражение Армении за триумф.

    12 августа 2025, 12:51 • Новости дня
    Грузинским военным напомнили о победе над турками-сельджуками

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани назвал грузинских военных достойными продолжателями исторической победы в 1121 году грузинского царя Давида Строителя над турками-сельджуками в Дидгори близ Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

    На торжествах по случаю годовщины битвы министр обороны Грузии заявил, что «блистательная победа», основанная на «эффективной военной стратегии», стала «примером мужества, защиты родины  и стойкости веры».

    По его словам, для нынеших властей Грузии ценными являются проявленные более 900 лет назад «мудрость, прагматизм и государственное видение».

    «Каждый воин Сил обороны Грузии является достойным продолжателям исторического наследия. У каждого из нас есть обязанность продолжить путь, начатый Давидом Строителем», – сказал Ираклий Чиковани.

    Со своей стороны, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «современым Дидгори является борьба за объединение Грузии и укрепление ее суверенитета, а также защита христианских ценностей, на которые традиционно опиралась европейская цивилизация».

    Премьер-министр выразил надежду на «достижение этой исторической цели».

    Сражение в Дидгори позволило освободить Тбилиси, который стал столицей Грузии. После разгрома сельджукских войск начался «Золотой Век» в истории Грузии. Ежегодно Грузия отмечает это, но не как государственный праздник. Между тем, во время войны в Южной Осетии в августе-2008 некоторые СМИ сообщали, что тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили хотел победить именно 12 августа и сравнить себя с царем Давидом Строителем.

    13 августа 2025, 07:43 • Новости дня
    FT: «Евротройка» установила для Ирана срок по ядерной сделке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондон, Берлин и Париж обратились в ООН, чтобы вернуть санкции в отношении Тегерана в случае невозобновления переговоров по ядерной программе, пишет Financial Times.

    Министры иностранных дел Британии, Германии и Франции обратились с письмом к генсеку ООН Антониу Гутерришу и в СБ ООН, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    В документе говорится, что если Иран не хочет достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года, то все три страны готовы запустить механизм по возвращению санкций.

    Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщал, что встреча с представителями Британии, Германии, Франции и ЕС в Стамбуле прошла в конструктивном ключе.

    При этом сам иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи указывал, что Тегеран планирует добиваться права продолжать обогащение урана.

    11 августа 2025, 09:14 • Новости дня
    Глава ЕКА заявил о риске для космических программ ЕС из-за НАСА

    FT: Космические программы ЕС находятся под угрозой из-за зависимости от НАСА

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские космические программы оказались под угрозой из-за планируемого сокращения финансирования американского агентства НАСА, заявил Financial Times глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

    Ашбахер заявил в интервью газете Financial Times, что Европа должна снизить зависимость от технологий и программ НАСА, чтобы сохранить свои позиции в освоении космоса, передает ТАСС.

    По его словам, возможное сокращение бюджета НАСА стало «тревожным звонком» для ЕС, так как может затронуть почти половину исследовательских расходов ЕКА. Ашбахер отметил: «В некоторых областях мы слишком уязвимы с точки зрения зависимости... от НАСА».

    Он уточнил, что большая часть бюджета ЕКА – около 7,7 млрд долларов – не зависит от американских решений, однако почти половина из 600 млн евро, предназначенных на пилотируемые и роботизированные исследования, непосредственно связана с планами расходов НАСА. Белый дом предложил сократить или свернуть важные для Европы проекты, включая окололунную станцию Lunar Gateway и лунную программу Artemis.

    Ашбахер подчеркнул, что прежняя модель сотрудничества с НАСА может стать неэффективной, и европейские страны пытаются решить вопросы финансирования, а также укрепить международное партнерство, включая сотрудничество с Индией, которая готовится отправить космонавта на Луну в 2040 году.

    В начале мая администрация США предложила снизить бюджет НАСА на 2026 финансовый год почти на четверть, до 18,8 млрд долларов, против 24,8 млрд в 2025 году – сокращение составит 24,3%.

    Ранее Дональд Трамп предлагал сократить финансирование Международной космической станции и подготовить ее вывод из эксплуатации.

    Администрация США планирует прекратить финансирование миссий NASA OCO-2 и OCO-3 по отслеживанию выбросов парниковых газов.

    12 августа 2025, 14:34 • Новости дня
    ЕК не подтвердила обсуждение замороженных российских активов на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Ариана Подеста.

    Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделала представитель пресс-службы ЕК Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе.

    «Я не могу подтвердить, что замороженные активы будут обсуждаться», – заявила Подеста. Она уточнила, что Еврокомиссия 11 августа получила третий транш изъятых доходов от реинвестирования заблокированных российских суверенных активов на сумму 1,6 млрд евро.

    Ранее в ЕК сообщали, что 95% этой суммы направят на выплаты по международным кредитам Украине, а оставшиеся 5% (80 млн евро) выделят на военные нужды Украины через Европейский фонд мира. В Евросоюзе заморожено около 200 млрд евро российских суверенных активов, большая часть которых хранится на счетах Euroclear в Бельгии.

    Украинские власти заявили, что ряд крупных стран Евросоюза сопротивляются идее принудительной конфискации российских активов, опасаясь создания прецедента для своих компаний.

    Еврокомиссия ранее перевела на Украину 1 млрд евро из доходов от российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в Евросоюзе активы и намерена продолжать их защищать.

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву

    Польша депортирует из страны 57 украинцев за беспорядки на концерте рэпера Макса Коржа, так как во время его выступления на трибунах появился бандеровский красно-черный флаг. На этом фоне премьер страны Дональд Туск заявил, что Россия якобы пытается рассорить Украину и Польшу и использует для этого «местных идиотов». Однако, по мнению экспертов, отношения поляков и украинцев исторически всегда были крайне конфликтными. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

