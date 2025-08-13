Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.9 комментариев
Сторонники нейтралитета Грузии предложили провести антиевропейский плебисцит
Движение «Единая нейтральная Грузия» в среду предложило параллельно с голосованием на местных выборах 4 октября провести плебисцит о том, насколько необходима для страны евроинтеграция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Движение призвало правительство и правящую «Грузинскую мечту» «не тащить страну туда, где заключаются однополые браки, где пропагандируют ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), проводят гей-парады и педофилия является нормой».
В заявлении движения при этом напоминается, что для сохранения безвиза с Грузией Брюссель требует отменить законы о запрете пропаганды ЛГБТ и прозрачности иностранного финансирования.
«Нам прямо говорят, что без узаконивания ЛГБТ-пропаганды и без возобновления теневых денежных потоков на революции путь Грузии в Евросоюз закрыт», – отметили сторонники нейтралитета Грузии.
По их словам, «неприемлема и опасна риторика правительства Грузии о подготовке страны к вступлению ЕС в 2030 году».
Как считают в «Единой нейтральной Грузии», грузинская общественность «не желает интеграции с хаосом и развратом, политической и экономической нестабильностью».
Сторонники нейтралитета уверены, что на плебисците большинство граждан выскажется против пути в ЕС.
В 2017 году «Грузинская мечта» закрепила в Конституции Грузии путь в ЕС и НАТО.
Ранее премьер-министр Грузии заявил о радикальном падении доверия к Евросоюзу. Грузия заявила о падении привлекательности Евросоюза.