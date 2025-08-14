Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.3 комментария
В Тбилиси заявили об отсутствии в Евросоюзе даже намеков на европейские ценности
В Евросоюзе не осталось даже намеков на изначальные европейские ценности, заявил председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В евроатлантических структурах, таких, как, например, Евросоюз, совершенно не осталось даже намеков на европейские ценности», – сказал он, комментируя требование Брюсселя к Тбилиси ради сохранения «безвиза» отозвать законы о запрете пропаганды ЛГБТ ((движение признано экстремистским и запрещено в России) и прозрачности иностранного финансирования.
По его словам, «подавляющая часть европейской бюрократии находится под влиянием «глубинного государства» и выполняет его заказы».
Арчил Гордуладзе связал с этим падение уровня доверия в Грузии к европейским структурам.
«Не осталось идеалов, вокруг которых создавали Евросоюз», – отметил представитель правящей «Грузинской мечты».
Председатель парламентского комитета отметил, что «блефом является противопоставление законов, важнейших для идентичности Грузии, подлинным европейским ценностям».
«Такое противопоставление нужно только для давления на Грузию», – сказал он.
Напомнрим, накануне сторонники нейтралитета Грузии предложили провести антиевропейский плебисцит.