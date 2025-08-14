В Тбилиси заявили об отсутствии в Евросоюзе даже намеков на европейские ценности

Эксперт сообщил о финальном этапе блокировки Балтики дронами НАТО

Эксперт Степанов сообщил о завершении блокировки Балтики морскими дронами НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, НАТО завершает проект по контролю Балтийского моря с помощью роботизированных комплексов, сообщает ТАСС. По словам Степанова, летом альянс вышел на финальный этап установки надводных, подводных и межсредных дронов. Они действуют по двум направлениям: перекрытие Датских каналов для ограничения выхода в океан и блокирование выхода кораблей Ленинградской военной базы из Петербурга в самом узком месте Финского залива.

Эксперт отметил: «Де-факто уже этим летом идет завершающий этап реализации проекта перекрытия Балтики с использованием роботизированных комплексов – как надводных, так и подводных, а также комбинированных межсредных, в том числе носителей безэкипажных катеров с соответствующими типами дронов, которые являются универсальными с точки зрения применения и могут выступать в качестве ударных камикадзе». По его словам, обе зоны уже патрулируются автономными дронами, что обеспечивает постоянный мониторинг и возможность для блокирования судоходства.

Технологическая база для проекта была отработана еще в Персидском заливе на учениях Digital Horizon в 2022 году, где применялись беспилотники и системы на основе искусственного интеллекта. Позже аналогичные решения были внедрены на Балтике в рамках программы Task Force X Baltic и миссии Baltic Sentry. В начале текущего года генсек НАТО Марк Рютте объявил о запуске Baltic Sentry для защиты подводной инфраструктуры, а президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страны НАТО будут действовать решительно против «теневого флота» России.

В июне 2025 года на западе Финского залива прошли учения НАТО Baltops-2025, где тестировали новейшие морские беспилотники – катамараны WAM-V от американской компании Marine Advanced Robotics, французские безэкипажные катера Exile Drix X-8, американские HSMUSV и роботизированные суда Voyager для морского дна. Последние питаются от ветра и солнца, могут автономно работать несколько месяцев и передают данные через сервис Starlink.

Степанов делает вывод, что в регионе отрабатывается сценарий блокирования российских кораблей с помощью дронов, которые способны не только вести разведку, но и наносить удары. БЭКи могут выступать как материнские платформы для дронов-камикадзе, а также как автоматизированные пункты управления и оснащаться противокорабельными и зенитными модулями. По словам эксперта, массовое применение беспилотников позволяет НАТО минимизировать расходы и повысить эффективность, переходя к новому этапу технологий, где главную роль играют автономные платформы, искусственный интеллект и межсредные дроны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, одновременные учения России и НАТО на Балтике увеличивают риск эскалации. НАТО назвал главной угрозой для российских интересов на Балтике усиление своего военного присутствия. В Швеции заявили о наблюдении российских самолетов за учениями альянса на Балтике.