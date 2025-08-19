  • Новость часаЛавров призвал Зеленского отменить дискриминирующие законы перед переговорами
    Табор русофобов проигрывает плану России

    @ Scavino47

    19 августа 2025, 14:46 Мнение

    Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    Илья Ухов Илья Ухов

    политолог

    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина
    Макрон: Гарантией безопасности Украины должна стать сильная армия
    Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX

    Прошедшая накануне встреча американского президента Дональда Трампа с Зеленским и лидером ряда европейских стран выявила существенный сдвиг в пользу предлагаемой Россией общей рамки завершения конфликта на Украине.

    Самое важное – кардинальное изменение тональности лидеров ЕС и НАТО в отношении российских предложений. Не звучало уже набивших оскомину тезисов о необходимости «военного поражения» России и решения украинской проблемы посредством «поля боя». Повестка обсуждения настолько сильно сместилась в пользу России, что фактически обсуждались уже лишь варианты тех или иных территориальных потерь Украины – либо она теряет текущие земли по линии боевого соприкосновения, либо будут еще большие территориальные потери.

    Это стало прямой победой Владимира Путина, его огромным личным достижением. Он смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской русофобской коалиции и сделать план России доминирующим. Даже Дональд Трамп вынужден согласиться с доводами Москвы практически по всему спектру украинского урегулирования. Теперь лидеры ЕС, поджав хвосты, потянулись выслушивать Трампа, который, по сути, озвучивает им путинские пункты о будущем урегулировании.

    За прошедшие с момента начала СВО почти 3,5 года лидеры ЕС ничего так и не смогли сделать с Россией – теперь приходит час расплаты за иллюзии о «победе над Путиным». Если кто тут и победил, то это российский лидер, именно его концепция урегулирования сейчас доминирует и является единственным реалистичным путем к выходу из конфликта.

    Мало того, даже Зеленский, на протяжении месяцев твердивший о «конституционной невозможности» обмена территорий, по данным Wall Street Journal, после беседы с Трампом вдруг начал рассуждать про «пропорциональные обмены» и сложности с вывозом лояльного Киеву населения с передаваемых территорий. То есть лёд и тут тронулся. Все это начало происходить спустя буквально несколько дней после российско-американского саммита на Аляске, где Путин привёл Трампу такие аргументы, которые сделали позицию России существенно сильнее.

    Тут имел место комплекс факторов. Безусловно, ключевой момент – это стойкость и героизм российской армии, ее успехи на Востоке Украины, о которых пишут сейчас все западные СМИ, отрицать это невозможно. Но немаловажным фактором – особенно для Трампа как бизнесмена – является устойчивость российской экономики и умение Москвы перестроить цепочки поставок. Уже понятно, что санкциями Россию не сломать. А дальнейшее закручивание гаек в нефтегазовом экспорте ударит по самим Штатам. Видимо, Путин все подробно обрисовал Трампу, и тот, как человек деловой и прагматичный, нашу позицию понял.

    По поводу собравшегося у Трампа табора европейских лидеров хотелось бы сказать вот что – вновь убедился, что в политическом плане они подтвердили свое ничтожество. Отдельно позабавил президент Финляндии Стубб, который распинался о том, как финны решили вопрос с русскими в 1944 году и как это можно решить сегодня. Просто напомню, что Финляндия, будучи союзницей нацистской Германии, потерпела сокрушительное поражение от СССР летом 1944 года и лишь добрая воля советского руководства сохранила её государственность в принципе. Ну и, конечно, все закончилось реальной денацификацией Финляндии, сдачей территорий и формированием т.н. политической «линии Паасикиви-Кекконена», направленной на максимальную дружбу и сотрудничество с СССР. Видимо, Стубб это и предлагал Украине, говоря об уроках 1944 года.

    ВС России нанесли групповой удар по украинскому НПЗ
    Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    Bloomberg: Зеленский пытался обаять Трампа ради гарантий безопасности
    Главу азербайджанской общины Челябинской области лишили гражданства России
    Футболистке на Украине дали желтую карточку за русскую речь
    В детсадах решили провести апробацию «Разговоров о важном»

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина

    «Трамп переломил позицию Киева и европейцев, и это во многом победа Путина». Так эксперты комментируют итоги переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник. По итогам встречи президент США заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без предварительного прекращения огня, а также сообщил о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского в ближайшие недели. Подробности

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

