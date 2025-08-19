Табор русофобов проигрывает плану России

Прошедшая накануне встреча американского президента Дональда Трампа с Зеленским и лидером ряда европейских стран выявила существенный сдвиг в пользу предлагаемой Россией общей рамки завершения конфликта на Украине.

Самое важное – кардинальное изменение тональности лидеров ЕС и НАТО в отношении российских предложений. Не звучало уже набивших оскомину тезисов о необходимости «военного поражения» России и решения украинской проблемы посредством «поля боя». Повестка обсуждения настолько сильно сместилась в пользу России, что фактически обсуждались уже лишь варианты тех или иных территориальных потерь Украины – либо она теряет текущие земли по линии боевого соприкосновения, либо будут еще большие территориальные потери.

Это стало прямой победой Владимира Путина, его огромным личным достижением. Он смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской русофобской коалиции и сделать план России доминирующим. Даже Дональд Трамп вынужден согласиться с доводами Москвы практически по всему спектру украинского урегулирования. Теперь лидеры ЕС, поджав хвосты, потянулись выслушивать Трампа, который, по сути, озвучивает им путинские пункты о будущем урегулировании.

За прошедшие с момента начала СВО почти 3,5 года лидеры ЕС ничего так и не смогли сделать с Россией – теперь приходит час расплаты за иллюзии о «победе над Путиным». Если кто тут и победил, то это российский лидер, именно его концепция урегулирования сейчас доминирует и является единственным реалистичным путем к выходу из конфликта.

Мало того, даже Зеленский, на протяжении месяцев твердивший о «конституционной невозможности» обмена территорий, по данным Wall Street Journal, после беседы с Трампом вдруг начал рассуждать про «пропорциональные обмены» и сложности с вывозом лояльного Киеву населения с передаваемых территорий. То есть лёд и тут тронулся. Все это начало происходить спустя буквально несколько дней после российско-американского саммита на Аляске, где Путин привёл Трампу такие аргументы, которые сделали позицию России существенно сильнее.

Тут имел место комплекс факторов. Безусловно, ключевой момент – это стойкость и героизм российской армии, ее успехи на Востоке Украины, о которых пишут сейчас все западные СМИ, отрицать это невозможно. Но немаловажным фактором – особенно для Трампа как бизнесмена – является устойчивость российской экономики и умение Москвы перестроить цепочки поставок. Уже понятно, что санкциями Россию не сломать. А дальнейшее закручивание гаек в нефтегазовом экспорте ударит по самим Штатам. Видимо, Путин все подробно обрисовал Трампу, и тот, как человек деловой и прагматичный, нашу позицию понял.

По поводу собравшегося у Трампа табора европейских лидеров хотелось бы сказать вот что – вновь убедился, что в политическом плане они подтвердили свое ничтожество. Отдельно позабавил президент Финляндии Стубб, который распинался о том, как финны решили вопрос с русскими в 1944 году и как это можно решить сегодня. Просто напомню, что Финляндия, будучи союзницей нацистской Германии, потерпела сокрушительное поражение от СССР летом 1944 года и лишь добрая воля советского руководства сохранила её государственность в принципе. Ну и, конечно, все закончилось реальной денацификацией Финляндии, сдачей территорий и формированием т.н. политической «линии Паасикиви-Кекконена», направленной на максимальную дружбу и сотрудничество с СССР. Видимо, Стубб это и предлагал Украине, говоря об уроках 1944 года.