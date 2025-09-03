Главный герой культового советского фильма «В бой идут одни старики» сказал когда-то сакраментальную фразу: «Развалинами Рейхстага удовлетворен». Также и мы можем быть удовлетворены форменной истерикой, которая развернулась в западных СМИ в преддверии и по ходу визита президента России Владимира Путина в Китай.

Эта истерика с голословными обвинениями России, КНР и остальных участников саммита ШОС и двусторонних мероприятий наглядно показала, чего на самом деле боится Запад и где он видит свою кощееву иглу, ту соломинку, которая переломит хребет западному глобальному доминированию.

Глава российского государства не просто совершил длительный визит в Поднебесную – он четко продемонстрировал решающий вклад России в построение новой архитектуры мировой политики, где нет места западному диктату. Хотелось бы обратить внимание на то, что даже на Западе уже не слышно разговоров про какую-то «изоляцию» России или нежелание встречаться с Путиным – наоборот, уровень контактов и переговоров, которые вёл президент, впечатляют. Неэффективная и нерациональная политика Запада и США по санкционному удушению России, а затем и стран Глобального Юга, сплотила наши государства, дала общий фундамент для выстраивания альтернативной финансовой и экономической экосистемы.

Все воочию убедились, что нельзя доверять Евросоюзу или Соединенным Штатам – в любой момент, по политической прихоти могут «прилететь» то астрономические тарифы, то персональные санкции, а то и вовсе военная интервенция. Это в чистом виде политика неоколониализма.

Россия на себе испытала весь объём и всю широту западных санкций. Мы самая подсанкционная страна в мире, против нас введено более 30 тыс. различных видов санкций. И тем не менее Россия выстояла. Буквально потом и кровью оттестировала все механизмы выхода из-под западной гегемонии – от замены технологий, до собственной финансовой платёжной инфраструктуры.

Ведущая роль Путина в формировании новой мировой архитектуры многополярности основана именно на этих наших уникальных компетенциях. Мы можем предложить любой стране мира, желающей идти собственным суверенным путем развития, пул технологий от авиации и машиностроения до систем финансовых транзакций и полноценной кибер-инфраструктуры. Не говоря уже о передовых военных наработках, которых нет ни у кого в мире. Такого кроме России в противовес Западу предложить никто не в состоянии.

Личным достижением Путина можно считать его персональную дипломатию высокого уровня. Ярким примером успеха этой дипломатии можно считать отношения с Индией. Западные СМИ после кадров совместного тесного общения лидеров России, Китая и Индии вышли чуть ли не с траурными заголовками о том, что этот альянс заколотит последний гвоздь в крышку гроба западного глобального доминирования.

Другим важнейшим итогом визита Путина стали экономические соглашения, в том числе по «Силе Сибири-2». Запланированные объемы газа по новому газопроводу вкупе с уже действующими проектами позволят транспортировать в Китай сопоставимые с выпавшими европейскими объемы газа. Это позволит стабилизировать добычу, мощно развивать сибирские и дальневосточные регионы России, строить современную инфраструктуру и привлекать специалистов, поддерживая в конечном итоге демографию.

Понятно, что одномоментно такие проекты не верстаются – за «Силой Сибири-2» стоит стратегическое решение Путина о «повороте на Восток», которое, сейчас начинает приносить реальные дивиденды, позволяя диверсифицировать газовые поставки и избавиться от санкционных выкрутасов Европы.

Путин доказал главное – Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Мы смогли перенастроить экспортные цепочки, обойти препоны, выставленные Западом в финансово-расчетной сфере. Мы будем и дальше уверенно и последовательно добиваться всех своих внешнеполитических целей и обеспечивать безопасность, в том числе – и в зоне СВО.

Новая мировая архитектура, создаваемая Путиным в сотрудничестве с нашими партнёрами в Азии, отражает объективный ход исторического процесса, который не остановить. Центр мировой экономики и политики смещается в Азию, на Дальний Восток – и Россия идет в авангарде этих перемен.