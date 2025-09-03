  • Новость часаПутин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    @ Sputnik/Alexander Kazakov/Pool/REUTERS

    3 сентября 2025, 18:52 Мнение

    Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    Илья Ухов Илья Ухов

    политолог

    Судьбу всех ресурсов Америки решат несколько человек
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США

    Главный герой культового советского фильма «В бой идут одни старики» сказал когда-то сакраментальную фразу: «Развалинами Рейхстага удовлетворен». Также и мы можем быть удовлетворены форменной истерикой, которая развернулась в западных СМИ в преддверии и по ходу визита президента России Владимира Путина в Китай.

    Эта истерика с голословными обвинениями России, КНР и остальных участников саммита ШОС и двусторонних мероприятий наглядно показала, чего на самом деле боится Запад и где он видит свою кощееву иглу, ту соломинку, которая переломит хребет западному глобальному доминированию.

    Глава российского государства не просто совершил длительный визит в Поднебесную – он четко продемонстрировал решающий вклад России в построение новой архитектуры мировой политики, где нет места западному диктату. Хотелось бы обратить внимание на то, что даже на Западе уже не слышно разговоров про какую-то «изоляцию» России или нежелание встречаться с Путиным – наоборот, уровень контактов и переговоров, которые вёл президент, впечатляют. Неэффективная и нерациональная политика Запада и США по санкционному удушению России, а затем и стран Глобального Юга, сплотила наши государства, дала общий фундамент для выстраивания альтернативной финансовой и экономической экосистемы.

    Все воочию убедились, что нельзя доверять Евросоюзу или Соединенным Штатам – в любой момент, по политической прихоти могут «прилететь» то астрономические тарифы, то персональные санкции, а то и вовсе военная интервенция. Это в чистом виде политика неоколониализма.

    Россия на себе испытала весь объём и всю широту западных санкций. Мы самая подсанкционная страна в мире, против нас введено более 30 тыс. различных видов санкций. И тем не менее Россия выстояла. Буквально потом и кровью оттестировала все механизмы выхода из-под западной гегемонии – от замены технологий, до собственной финансовой платёжной инфраструктуры.

    Ведущая роль Путина в формировании новой мировой архитектуры многополярности основана именно на этих наших уникальных компетенциях. Мы можем предложить любой стране мира, желающей идти собственным суверенным путем развития, пул технологий от авиации и машиностроения до систем финансовых транзакций и полноценной кибер-инфраструктуры. Не говоря уже о передовых военных наработках, которых нет ни у кого в мире. Такого кроме России в противовес Западу предложить никто не в состоянии.

    Личным достижением Путина можно считать его персональную дипломатию высокого уровня. Ярким примером успеха этой дипломатии можно считать отношения с Индией. Западные СМИ после кадров совместного тесного общения лидеров России, Китая и Индии вышли чуть ли не с траурными заголовками о том, что этот альянс заколотит последний гвоздь в крышку гроба западного глобального доминирования.

    Другим важнейшим итогом визита Путина стали экономические соглашения, в том числе по «Силе Сибири-2». Запланированные объемы газа по новому газопроводу вкупе с уже действующими проектами позволят транспортировать в Китай сопоставимые с выпавшими европейскими объемы газа. Это позволит стабилизировать добычу, мощно развивать сибирские и дальневосточные регионы России, строить современную инфраструктуру и привлекать специалистов, поддерживая в конечном итоге демографию.

    Понятно, что одномоментно такие проекты не верстаются – за «Силой Сибири-2» стоит стратегическое решение Путина о «повороте на Восток», которое, сейчас начинает приносить реальные дивиденды, позволяя диверсифицировать газовые поставки и избавиться от санкционных выкрутасов Европы.

    Путин доказал главное – Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Мы смогли перенастроить экспортные цепочки, обойти препоны, выставленные Западом в финансово-расчетной сфере. Мы будем и дальше уверенно и последовательно добиваться всех своих внешнеполитических целей и обеспечивать безопасность, в том числе – и в зоне СВО.

    Новая мировая архитектура, создаваемая Путиным в сотрудничестве с нашими партнёрами в Азии, отражает объективный ход исторического процесса, который не остановить. Центр мировой экономики и политики смещается в Азию, на Дальний Восток – и Россия идет в авангарде этих перемен.

    Другие материалы автора

    Главное
    Путин: В отношениях с Азербайджаном все встанет на свои места
    Каллас назвала саммит России, Китая и КНДР вызовом миру
    Путин заявил о рисках для мировой экономики при передаче активов России Украине
    Граждане Украины приговорены в Грузии к заключению за участие в беспорядках
    Ганчев рассказал о продвижении российских войск в Купянске
    ЕС решил резко увеличить расходы на оборону
    Ефремов официально развелся с пятой женой после 23 лет брака

    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

    После долгого молчания Россия и Китай наконец подписали меморандум по строительству «Силы Сибири – 2». И хотя меморандум еще не само коммерческое соглашение – это уже большой шаг вперед. Эксперты не исключают скорого заключения твердого контракта, потому что дальше переговорные позиции Китая будут только слабеть. Подробности

    Перейти в раздел

    Без НАТО Украина сможет постоять в очереди в Евросоюз

    Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но категорически против ее членства в НАТО. Президент подчеркивает, что обеспечение безопасности Украины не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Как отмечают эксперты, даже в условиях противостояния с Западом Россия выступает с позиций защитника геополитического баланса, а не противника евроинтеграции. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада

    В Службе безопасности Украины крайне нервно отреагировали на подозрение в коррупции, врученное скандальному генералу Витюку. Как человек, который много знает, он опасен для режима Владимира Зеленского, если попадет в нужные руки. А бывший начальник украинских хакеров попал в нужные руки. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации