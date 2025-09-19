Государство повернулось лицом к проблеме миграции

Состоявшаяся накануне довольно продолжительная встреча президента с лидерами парламентских фракций по итогам Единого дня голосования, помимо разного рода социально-экономических тем, высветила и крайне важный миграционный трек. Из уст лидеров всех парламентских партий звучали предложения по совершенствованию миграционной политики, точнее сказать, по закручиванию гаек в этой области.

И это неспроста – проблема вопиющая, в крупных агломерациях фактически образуются натуральные гетто, идет неконтролируемый приток членов семей мигрантов, вся эта масса садится на шею бюджету, будь то прямо через соцвыплаты, или опосредовано, через образование и здравоохранение.

Было видно, что президент реально заинтересован, включен в понимание проблемы. Чего стоит хотя бы одна его фраза о том, что государство не должно зарывать голову в песок и делать вид, что проблемы не существует. Путин фактически предложил держать в поле зрения предложенные партиями меры. Среди звучавших инициатив – запрет семьям мигрантов приезжать в Россию или введение норм о невозможности перевода за рубеж большей суммы денег, чем мигрант официально заработал в России.

Это принципиальная вещь. Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности, «обелить» доходы – тогда и цена как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

С переводами и деньгами разговор особый – наличие огромного неподотчетного и непрозрачного для регулятора и спецслужб потока кэша создает прямо-таки райские условия для финансирования террористической и экстремистской деятельности. Все эти на первый взгляд безобидные переводы на карту «дядюшке Туралу» за пару килограмм помидоров на рынке, или за проезд в полулегальной маршрутке при миллионах мигрантов внутри страны создают многомиллиардный никем не облагаемый и никем не контролируемый денежный поток.

На эти деньги можно и подпольную сеть ММА-клубов содержать, и взятки местным коррумпированным чиновникам и правоохранителям давать, и целыми кишлаками завозить людей, которые потом присасываются к российской социальной системе и начинают ее перегружать, ничего не давая взамен в виде налогов и отчислений.

С этим пора кончать и кончать жестко, тем более что все технические механизмы давно известны и велосипед тут придумывать не нужно… Лучший борец с нелегальной миграцией и эксплуатацией нашей социальной системы – это придирчивый банковский комплаенс. А откуда у официального безработного или самозанятого лишние пара сотен тысяч рублей в месяц? Может быть тут нужна ФНС вкупе со Службой по вопросам миграции?

И это мы еще не подошли к главной проблеме миграционного притока, которую также необходимо четко проговаривать. Позволю себе сослаться на статью сотрудника Института экономики РАН А.П. Седлова «Ресурсы и риски трудовой иммиграции: императивы формирования и методология оценок», в которой ученый пишет:

«Опыт европейских стран, где социальная миграция со временем становится своеобразным «социальным бизнесом», свидетельствует о многочисленных недостатках и нарушениях порядка отбора кандидатов на получение гражданства. При этом социальное иждивенчество и нагрузка на бюджет становятся не главными рисками долговременного пребывания мигрантов. Со временем статус новых граждан меняет национальную структуру социума и вносит новые риски в идентичность коренного населения».

Предельно емко и лаконично – миграция меняет национальный состав и соответственно смещает рамку этно-конфессионального баланса. Отсюда и все эти проблемы с никабами, и попытки отменить Рождество и елку, объявив их «греховными»… На каком-то этапе неизбежно начнется и замещение уже госаппарата и политических элит. Посмотрите на Великобританию, которая прошла этот путь, кажется, уже почти до конца – министр внутренних дел Шабана Махмуд и мэр Лондона Садик Хан яркие тому примеры.

* * *

Нужно сказать пару слов о сущностном характере этнической и политической нации в современном мире и России, в частности. Мне нравится в этом смысле емкое английское «Russian» – это и русский в этническом смысле, и россиянин в общегражданском одновременно. У нас некоторые неверно понимающие смысл термина «политическая нация» предлагают русским как бы раствориться в этой наднациональной сущности «россиянин». А надо наоборот – чтобы все остальные этносы сплачивались и объединялись на общей русской этнокультурной матрице.

В этом смысле, есть вполне обоснованное предложение вернуть в паспорта графу «национальность», выброшенную оттуда на волне либерального погрома 1990-х. Противники моментально заголосят о том, что надо будет обязательно ее заполнять. Но давайте сделаем графу обязательной, а заполнение – добровольным. Уверен через какое-то время подавляющее большинство будут ее заполнять, причем и многие нерусские этносы, что замечательно, так как это даст, наконец, нам реальное понимание того, какой в стране реальный этносостав. Не через опросы раз в 10 лет во время переписи, а в режиме реального времени, через автоматизированные системы ЗАГСов и МВД.

Мы осознаем, наконец, что Россия является государством, построенным в первую очередь русским народом, которому помогали другие коренные этносы нашей страны. Что выстраивать политику этого государства нужно в интересах этого подавляющего большинства населения – которое не желает «растворяться» в глобалистских проектах «мультикультурализма», хочет сохранить в целости и сохранности свой национальный очаг, культуру и территорию.

Источник