В Германии решили переименовать партию Сары Вагенкнехт
На съезде политической силы BSW в Германии принято решение изменить название на «Союз социальная справедливость и экономическая разумность», что отражает обновленные приоритеты партии.
В Германии партия, возглавляемая Сарой Вагенкнехт, приняла решение о переименовании, передает РИА «Новости». Теперь вместо прежнего названия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) политическое объединение будет называться «Союз социальная справедливость и экономическая разумность».
Решение о смене названия было принято на съезде партии в Магдебурге, большинство делегатов поддержали соответствующее предложение. Как отметил председатель съезда, новое название начнет использоваться с 1 октября 2026 года, после выборов в ландтаги шести федеральных земель.
В качестве альтернативы обсуждались названия «Граждане создают перемены» и «Союз социальный путь», однако большинство членов предпочли предложенный вариант. Кроме того, во время съезда был либерализирован процесс приема новых членов – ранее на фоне большого наплыва заявок он был временно ограничен.
Сара Вагенкнехт еще в январе анонсировала планы по переименованию партии, при этом аббревиатура BSW останется прежней. Партия была основана в январе 2024 года после выхода Вагенкнехт и ее сторонников из Левой партии из-за разногласий.
Среди ключевых позиций объединения – ограничение миграции, выступление против поставок оружия на Украину и против энергетических санкций против России. Партия также призывает к мирным переговорам между Киевом и Москвой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидер партии BSW Сара Вагенкнехт осудила новый закон Бундестага о военной службе.
Она также призвала к коренным изменениям в миграционной политике, интеграции и финансировании.
Вагенкнехт ранее обвинила власти Германии во втягивании страны в войну.