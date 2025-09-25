Трамп встал на обамовские лыжи

Нынешнее заседание Генассамблеи ООН, кажется, окончательно превратилось в какое-то посмешище для всех адекватных людей: заунывные антироссийские стенания западных дипломатов, попытки восточноевропейских лимитрофов обвинить во всех своих бедах Москву, гневные псевдо-обличения из уст людей, которые в упор не замечали идущего восемь лет геноцида русскоязычных жителей Донбасса.

Однако вся эта русофобская шарманка стала нам за последние годы привычна и, в общем-то, существует она где-то в параллельной реальности, идёт фоном и своим чередом – чего не скажешь о последних эскападах президента США Дональда Трампа в адрес России, опубликованные в его же соцсети Truth Social. Набор аргументов в этой публикации заслуживает отдельного разбора и комментариев – на первый взгляд складывается ощущение, что их писал человек, укушенный Зеленским или пересмотревший зомби-телемарафон на украинском ТВ.

Итак, для начала давайте посмотрим на базовый тезис – Украина при поддержке ЕС и НАТО сможет отвоевать обратно свои территории и даже «пойти дальше». С нарративом о «пойти дальше» могут поспорить семьи многие и многие десятки тысяч украинских солдат, пропавших в полях Сумщины, Харьковской области, Донбасса и Новороссии. Только во время авантюры в Курской области ВСУ потеряли порядка 76 тыс. человек убитыми. Общие потери Украины приближаются к миллиону, если еще не превзошли эту цифру.

Украина теряет и территории – начиная с 2023 года и по состоянию на лето этого года Украина потеряла 5 767 кв. км своих земель. Точнее не своих – идёт освобождение земель исторической России, попавших в силу ряда обстоятельств в нелепое государственное образование под названием Украина. Практически полностью освобождён Купянск, бои смещаются вглубь Днепропетровской области, наши подразделения занимают в Донбассе один поселок за другим, неумолимо сжимается кольцо вокруг Красноармейска (Покровска), идут бои в непосредственной близости от Северска и Лимана, российские бойцы выходят на ближние подступы к Славянско-Краматорской агломерации.

Да, может быть, процесс продвижения идёт не так быстро, как хотелось бы Дональду Фредовичу – ну так мы и освобождаем свои территории с русским же населением. Мы не можем и никогда не будем действовать как Нетаньяху в Газе.

Сам тезис о «бумажном тигре», который Трамп применяет к России, довольно двусмысленный, так как применительно к США он, по такой логике, более справедлив. Можно же сказать – Соединенные Штаты вели на протяжении восьми лет полномасштабную войну во Вьетнаме – и, ничего не добившись, позорно ушли. Или пример посвежее: 20 лет – с 2001 по 2021 годы – американцы воевали с талибами в Афганистане, угрохали на эту операцию десятки и сотни миллиардов долларов, а потом позорно сбежали, бросив огромные запасы военного имущества и вооружений, «кинув» всех своих союзников в стране. Мы все помним эти хрестоматийные кадры, как разные бывшие американские контакторы и обслуживающий персонал из числа местных пытался улететь из Баграма, уцепившись за стойку шасси военно-транспортных самолетов ВВС США. И что потом стало с бедолагами.

Баграм, кстати, Трамп сейчас выклянчивает у талибов обратно – причем Талибан вполне официально шлёт американского президента куда подальше, отказываясь обсуждать вопрос о принадлежности базы. Получается, что вроде как сверхдержава никак не может справиться с какими-то бородачами в сандалиях и с ржавыми «калашами» на перевес. Так кто тут «бумажный тигр» на самом деле?

Пассаж про «большие экономические проблемы» России также лишен какого-то реального основания. Безработица в стране на минимальных значениях – 2,2%. Для сравнения – в США уровень безработицы в два раза выше, в районе 4,2%. Рост ВВП России в 2024 году составил 4,3%, а в США – 2,8%. Несмотря на все препоны и санкции, российское государство соблюдает все социальные обязательства, зарплаты, пенсии и социальные пособия регулярно индексируются. Про уровень госдолга, который, к слову, в США превышает 37 трлн долларов, промолчу – и так все понятно.

Трамп упоминает проблемы с бензином – якобы россияне стоят в гигантских очередях и вообще не могут приобрести топливо. Это явная ложь, уж не знаю кем напетая, может быть Зеленским, или какими-то недобросовестными советниками Трампа, симпатизирующими Украине. Некоторые объективные проблемы с топливом есть, но они больше связаны с сезонными пиками потребления, локальными вопросами ремонта на НПЗ, а также экспортными обязательствами и контрактами.

Говоря о неких мифических «огромных экономических проблемах» России, Трамп обходит стороной Украину – а вот там-то как раз и разворачивается реальная экономическая катастрофа. Страна просто сидит, как наркоман, на западном финансировании. Без постоянных многомиллиардных вливаний, украинское государство не в состоянии платить даже зарплаты собственным госслужащим. Дефицит бюджета Украины составляет примерно 18% от объема ВВП, а необходимость внешнего фондирования для поддержания режима Зеленского на плаву оценивается примерно в 40 млрд долларов ежегодно.

Деньги эти, к слову, берутся из кармана европейских налогоплательщиков, которым потом рассказывают страшные сказки про «коварную» Россию, которая вот-вот нападёт, и поэтому нужно ликвидировать социальное государство, сократить пособия и затянуть пояса потуже. Весь этот аттракцион невиданной щедрости имени Зеленского спонсируется из кармана рядовых европейцев, которым в случае неприятных вопросов и несогласия просто затыкают рот, сразу всех записывая в «агенты Путина».

Удивительно, но Трамп фактически полностью переобулся в воздухе и стал на обамовские лыжи. Ведь именно Обама в свое время заявлял, что экономика России «разорвана в клочья» – сказано это было в январе 2015 года, с тех пор прошло больше 10 лет, а экономика России чувствует себя вполне нормально.

Нельзя сказать, что санкции и ограничения – это приятная и комфортная штука. Конечно же нет, все что ограничивает свободное движение людей, идей, капиталов, является препятствием к экономическому прогрессу, давайте тут себя тоже не обманывать. Но то, как Россия проходит эти испытания, каким образом смогла приспособиться, создать параллельные каналы импорта и экспорта, запустить собственную трансграничную финансовую инфраструктуру, договориться с контрагентами – заслуживает огромнейшего уважения и ещё ждёт в будущем своего пытливого исследователя.

Уверен, мы еще увидим и у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Тем более, что и он сам, и госсекретарь Марко Рубио неоднократно, в течении пары дней, меняли публичную позицию. Нам по большому счету всё равно, детей с Трампом нам не крестить, нужно быть предельно рациональными и иметь в виду только и исключительно национальные интересы России.

Нашими главными союзниками по-прежнему остаются лишь армия и флот. Нужно укрепляться внутренне, вкладываться в создание внутренних экономических и финансовых контуров, продолжать расширять сотрудничество с Глобальным Югом и не поддаваться на низкопробную русофобскую пропаганду в духе «шеф, усё пропало».

Мы проходили и не такие испытания, и никакие угрозы хоть Трампа, хоть Зеленского, хоть Макрона, хоть Мерца нас не должны страшить.