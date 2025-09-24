Песков отверг сравнение Трампом России с «бумажным тигром»

Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма

Tекст: Татьяна Косолапова

«Конечно, то, что президент Соединенных Штатов об этом говорит, это удивительно. Обычно такого рода вещи обсуждаются прежде всего на уровне профессионального сообщества, а затем уже выносятся как решение профессионалов. За этим сразу же идет комплекс мер, связанных с изъятием препаратов, их запретом и так далее», – говорит Онищенко.



«Я ожидаю прежде всего профессиональной реакции. В первую очередь она должна быть от Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), которая является региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для американского региона. Тем не менее мы понимаем, что раз с таким заявлением выступил президент страны, обладающей серьезной научной базой – значит, это нельзя оставлять без внимания», – рассуждает эпидемиолог.

По мнению Онищенко, вслед за заявлением Трампа должна последовать публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях. Российским специалистам его предстоит изучить, перепроверить, опираясь на нашу науку, и вынести вердикт.



Академик рассказывает, что в связи со стремительным развитием технологий сейчас регулярно делаются новые открытия, которые в некоторых случаях кардинально меняют отношение медицинского сообщества к тому или иному препарату или веществу. Он приводит в пример ситуацию, которая произошла в семидесятые годы в СССР. Тогда специалисты активно использовали высокоэффективный инсектицид ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан), которым с самолетов обрабатывали лесные массивы, в результате чего уничтожили клеща на всей европейской территории страны. Но в начале восьмидесятых выяснилось, что этот препарат является канцерогенным, накапливается в подземных водах, после чего его использование запретили. Популяция клещей, переносящих боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит, восстановилась, вернув прежнюю проблему.

«Были другого рода ошибки: хотя некоторые препараты признавались вредными, потом оказывалось, что они не вредные, и мы к ним снова возвращаемся, но уже потеряв время. Это касается бактериофагов – вирусов, поражающих бактериальные клетки. В 1986-1987 годах мы прекращаем их производство, а теперь снова восстанавливаем. Это результат того, что наука делает новые открытия, углубляется в какие-то темы», – заключил Онищенко.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал обнародовать научные исследования о риске развития аутизма у детей при приеме парацетамола беременными женщинами, на которые сослался американский президент Дональд Трамп, призывая отказаться от приема данного препарата будущим мамам. По его словам, перед возможным введением ограничений на использование парацетамола, необходимо провести консультации со специалистами и изучить все исследования.

Напомним, в начале недели президент США Дональд Трамп, выступая с речью в Белом доме, озвучил позицию, связывающую прием тайленола (препарата на основе парацетамола) в период беременности с возможными рисками развития расстройств аутистического спектра (РАС) у ребенка. В свете этого заявления Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) будет уведомлять медицинских работников о потенциальной связи между применением парацетамола и увеличением вероятности возникновения аутизма.

При этом Всемирная организация здравоохранения уже опровергла связь парацетамола с развитием аутизма у детей.