Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
Власти Афганистана отказались передать авиабазу Баграм США
Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид исключил возможность передачи авиабазы Баграм США.
«[Авиабаза] Баграм – часть территории Афганистана. Она ничем не отличается от любого другого участка афганской земли. Мы никогда не согласимся на сделку или передачу какой-либо части нашей территории. Ни один афганец никогда не позволит, чтобы его земля была захвачена или перешла под контроль иностранцев – ни пяди», – сказал он телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.
Муджахид также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вероятных последствиях отказа Афганистана передать базу. По его словам, афганцы уже пережили «20 лет чего-то плохого», имея в виду период присутствия американских военных.
Представитель правительства добавил, что Афганистан в настоящий момент проводит «сбалансированную политику» и заинтересован в развитии отношений как с США, так и с Китаем.
Ранее Трамп пригрозил «ужасными вещами» Афганистану из-за базы Баграм, намекнув на то, что база должна вернуться под управление тем, кто ее построил.
Издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон рассматривает возможность возвращения ограниченного военного контингента на авиабазу Баграм в Афганистане для проведения контртеррористических операций.