Полякам отказали в праве на симпатию к России

Tекст: Олег Исайченко

В Польше растет волна пророссийских настроений и неприязни к Украине. К такому выводу пришел премьер страны Дональд Туск: в соцсети Х (ранее Twitter, запрещена в РФ) он обвинил в произошедшем Россию, которая якобы влияет на население республики с помощью некоторых «страхов и эмоций» граждан.

«Задача власти – остановить эту волну, а не плыть по ней. Это испытание на патриотизм и зрелость для всех польских политиков», – пояснил он. Напомним, высказывание Туска прозвучало на фоне недавнего инцидента с БПЛА, оказавшимися в небе над Польшей. Как заявил премьер, всего было зафиксировано 19 дронов.

Туск добавил, что все аппараты якобы принадлежали ВС РФ, а значительная их часть достигла Польши со стороны Белоруссии. Опасения Туска поддерживал и генсек НАТО Марк Рютте, который заявил, что у него «нет никаких сомнений» в том, что речь идет именно о российских беспилотниках.

Минобороны РФ подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета отечественных дронов, применяемых для ударов, не превышает 700 км. Впрочем, Москва выразила готовность к проведению консультаций с Варшавой.

Однако после случившегося несколько стран НАТО приняли решение усилить военное присутствие в Польше. Франция направила три истребителя Rafale, Великобритания – самолеты Eurofighter Typhoon, Чехия – три вертолета Ми-17 и около сотни военнослужащих, а Швеция предоставила системы ПВО и авиацию.

В то же время Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть результатом ошибки. «Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля», – пояснил глава Белого дома. Подобные оценки со стороны президента США вызвали резкое раздражение в Варшаве.

«Польская пропаганда полностью провалила попытку продвижения собственного видения инцидента с БПЛА. Местное население не особо доверяет словам собственного правительства. В такой ситуации у Туска остается всего лишь один выход – объявить всех сомневающихся симпатизантами России», – отмечает полонист Станислав Стремидловский.

«Напомню, что, согласно последним социологическим данным, около 38% граждан считают, что дроны оказались в небе над республикой по вине Украины. Это крайне опасная тенденция для действующего правительства. Если люди не ведутся на антироссийскую риторику, тогда где гарантия, что в 2027 году на парламентских выборах они проголосуют за партию Туска?» – поясняет он.

«Премьер-министр понимает шаткость своего положения. Поэтому он пытается усилить "российскую карту" в рамках польской политики: усердно ищет врагов внутри собственного общества, чтобы за их счет подняться в глазах большинства. Однако заклеймить человека "агентом Москвы" в Польше можно за широкий спектр высказываний», – говорит собеседник.

«Любой призыв к мирному урегулированию конфликта на Украине или же любое приятное слово в адрес русской культуры – все это можно использовать для дискредитации поляка.

Однако связи между Варшавой и Москвой были основательно разорваны еще в 2022 году, даже бизнес-контакты были минимизированы», – считает эксперт.

«При этом риторика Туска де-факто перечеркивает приверженность к демократии. Фактически полякам указывают, что "любить" они могут только собственную страну и Украину. В частности, куда более заметно подобная тенденция проявляется в речах главы МИД государства Радослава Сикорского», – акцентирует он.

«К сожалению, в настоящий момент улучшить отношения наших стран смогут лишь очень сложные вещи. Например, распад Евросоюза. Теоретически, сближение Варшавы с Вашингтоном также может скорректировать ее принцип выбора партнеров в пользу России и с целью выстраивания архитектуры безопасности на континенте. Но пока это лишь гипотетические варианты», – заключил Стремидловский.

Странно, что в «демократической» Польше премьер предлагает выражать симпатии по списку разрешенных стран,

соглашается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Но в целом заявление Туска объясняется его внутриполитической борьбой с президентом Навроцким, который отказывается называть Украину братской страной», – продолжает он.

Спикер напомнил, что Навроцкий имеет широкие полномочия именно на внешнеполитическом треке. «Он призывает оказывать помощь ВСУ только по рекомендации США, сам недавно летал в Вашингтон на встречу с Трампом. Все это вызывает неприятие Туска и провоцирует в нем заявления о якобы росте пророссийских настроений», – детализировал аналитик.

По его словам, в нынешней Польше пророссийскими высказываниями считается любое нейтральное суждение – попытка объяснить невыгодность экономических санкций против России, отказ от того, чтобы «отвоевать Калининград». «Более того, вероятно, Туск мог назвать пророссийским поведение польских предпринимателей, жалующихся в различные бизнес-ассоциации и органы ЕС на закрытие маршрута "Один пояс – один путь"», – заметил политолог.

«При этом большинство поляков действительно нейтральны в плане внешней политики. Они не "за" и не "против" России. Они устали от конфликта на Украине, экономического кризиса. В Польше низкая безработица, но и высокооплачиваемых рабочих мест практически нет. Поэтому все специалисты уезжают в Британию, а с Украины идет приток мигрантов, которые задействованы в не самых финансово емких отраслях экономики», – заключил Ткаченко.