Путин призвал федеральные и местные власти не игнорировать проблемы в сфере миграции

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что «это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах, не должна делать вид, что проблемы не существует», передает ТАСС. По словам Путина, вопросы в сфере миграции есть, и их необходимо решать, постоянно держа в поле зрения.

Он добавил, что многие решения в миграционной политике уже приняты, однако необходимо добиться их исполнения.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщил, что Россия внедряет новую стратегию возвратной миграции, при которой иностранные работники будут приезжать на короткий срок и уезжать после завершения трудового контракта.