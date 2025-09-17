Решетников объявил о переходе России к модели возвратной миграции

Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
Решетников сообщил о внедрении модели возвратной миграции для трудовых мигрантов
Россия внедряет новую стратегию возвратной миграции, при которой иностранные работники будут приезжать на короткий срок и уезжать после завершения трудового контракта, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Переход России к возвратной миграции озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС. Министр пояснил, что страна на длительный период будет использовать новый подход в привлечении трудовых мигрантов, ориентируясь на схему временного пребывания – заработал и покинул страну.
Решетников отметил, что рынок труда изменился благодаря платформенной экономике, позволив эффективнее использовать разные формы занятости. Он подчеркнул, что экономика страны растет при рекордно низкой безработице, которая снизилась с менее 3% в 2023 году до 2,2% в текущем году.
«В последние годы экономика растет при аномально низкой безработице. Рост в 2023 и 2024 году был более 4% в год, при этом безработица уже в 2023 году снизилась до менее чем 3%, а сейчас 2,2%, но экономика продолжает рост. Экономика научилась справляться с этими ограничениями, связанными с кадрами. Во многом это связано с тем, что рынок труда сильно изменился. В основе этих изменений – платформенная экономика, которая позволяет гораздо эффективнее вовлекать труд в разных формах», – заявил глава Минэкономразвития.
В текущей демографической ситуации, отметил министр, стране необходимо привлекать мигрантов для решения проблемы нехватки кадров, однако подход к миграционной политике теперь будет базироваться на принципах возвратности. Дополнительно Решетников сообщил о приоритетном внимании к росту производительности труда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что борьба с нелегальной миграцией станет главным вопросом работы Госдумы осенью.
Российские правоохранительные органы получили возможность быстрее выявлять попытки мигрантов обойти запрет на въезд путем смены персональных данных.