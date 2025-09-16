На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Володин: Тема борьбы с незаконной миграцией составит основу осенней сессии Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что борьба с нелегальной миграцией станет главным вопросом работы ГД осенью, отметив успех уже принятых мер.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что тема борьбы с незаконной миграцией станет центральной в работе депутатов в ходе осенней сессии, передает РИА «Новости».
По словам Володина, этому вопросу уделялось значительное внимание, и он останется основой парламентской повестки ближайших месяцев.
Спикер отметил, что по вопросам миграции было принято 21 закон, из которых 17 были инициированы депутатами Госдумы. Володин заявил: «Они показывают, что мы совершенно правильно подошли к этому вопросу. И видим, насколько эффективной является правоприменительная практика, особенно в части сдачи экзамена в школах детьми мигрантов по русскому языку, а также необходимости нахождения здесь по разрешительным документам, потому что стали уходить в прошлое правонарушения, которые в этой сфере во многом существовали из-за несовершенства законодательства».
Он подчеркнул, что внесенные изменения позволили улучшить ситуацию с правонарушениями в миграционной сфере, особенно благодаря требованиям к знаниям русского языка и строгому контролю разрешительных документов.
Российские правоохранительные органы смогут оперативнее выявлять попытки мигрантов обойти запрет на въезд путем смены данных. Норма о тестировании детей иностранцев на знание русского языка показала свою работоспособность.