Tекст: Елизавета Шишкова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что тема борьбы с незаконной миграцией станет центральной в работе депутатов в ходе осенней сессии, передает РИА «Новости».

По словам Володина, этому вопросу уделялось значительное внимание, и он останется основой парламентской повестки ближайших месяцев.

Спикер отметил, что по вопросам миграции было принято 21 закон, из которых 17 были инициированы депутатами Госдумы. Володин заявил: «Они показывают, что мы совершенно правильно подошли к этому вопросу. И видим, насколько эффективной является правоприменительная практика, особенно в части сдачи экзамена в школах детьми мигрантов по русскому языку, а также необходимости нахождения здесь по разрешительным документам, потому что стали уходить в прошлое правонарушения, которые в этой сфере во многом существовали из-за несовершенства законодательства».

Он подчеркнул, что внесенные изменения позволили улучшить ситуацию с правонарушениями в миграционной сфере, особенно благодаря требованиям к знаниям русского языка и строгому контролю разрешительных документов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские в Солнечногорске выявили 57 нелегальных трудовых мигрантов и оштрафовали 22 из них за нарушение режима пребывания.

Российские правоохранительные органы смогут оперативнее выявлять попытки мигрантов обойти запрет на въезд путем смены данных. Норма о тестировании детей иностранцев на знание русского языка показала свою работоспособность.