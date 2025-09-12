Полицейские задержали 57 нелегальных мигрантов при рейде в Подмосковье

Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.7 комментариев
Полиция задержала в Солнечногорске 57 мигрантов-нелегалов
В Солнечногорске Московской области полицейские выявили 57 нелегальных трудовых мигрантов, 22 из них оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории России.
На всех мигрантов оформили административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за незаконное осуществление трудовой деятельности, сообщает РИА «Новости».
22 задержанных привлекли к дополнительной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания на территории страны.
Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила: «На каждого правонарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей».
Сейчас полиция устанавливает работодателя, нанявшего нелегальных мигрантов, чтобы привлечь его к ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волгоградской области раскрыли схему массовой фиктивной регистрации приезжих из стран Средней Азии. В Петербурге по делу о нелегальной миграции провели более 60 обысков.