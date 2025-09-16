  • Новость часаЕС отложил новый пакет санкций против России
    Борьба с расизмом ведет к росту расизма
    16 сентября 2025, 08:50 Мнение

    Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Несколько дней назад англоязычные сети были заполнены бурным обсуждением ролика, на котором хлипкая 12-летняя шотландская девочка кричит на человека, который ее снимает: «Мне 12, чел. А вы @#$%^ избиваете детей, чел. Потому что вы гребаные убийцы», – кричит девочка в рваных джинсах и темной футболке. В определенный момент мужчина за кадром просит ее «показать нож», и та показывает – в ее руках не только большой кухонный нож, но и топорик. За кадром кричит друга девочка: «Не трогай мою младшую сестру, ей &%#% 12! А ты только что избил меня».
    Мужчина потом переходит с английского на какой-то другой, очевидно, свой родной язык – и становится очевидно, что он не британец.

    Ролик был немедленно подхвачен сетями, девочку, которая, видимо, давала отпор разбойному мигранту, стали восхвалять как новую Жанну д'Арк и героиню Шотландии и всей Европы.

    Интернет наполнился изображениями девочки в средневековых доспехах, кухонный нож превращался в меч, а топорик – в боевую секиру.
    В кампании по прославлению юной героини отметились многие – в частности, Илон Маск.

    Такая реакция в сети совершенно понятна. Многие британцы уже давно высказывают острое раздражение бесконтрольной вытесняющей иммиграцией и связанной с ней преступностью – с которой полиция борется неуспешно, и, как люди подозревают, неохотно. Уже какое-то время идет кампания по вывешиванию по всей Британии флагов Англии и Шотландии – местные жители хотят подчеркнуть, что это – их страна.

    Первоначальная, инстинктивная реакция властей еще раз высветила и обострила проблему. Девочку арестовали, ей предъявлены обвинения в незаконном хранении холодного оружия. А вот мужчину, допросив, отпустили – им оказался выходец из Болгарии, 21-летний Фатос Али Думана, который в болгароязычных сетях с гордостью писал о себе как о «цыганском гангстере».

    Власти пришли к выводу, что он благообразно и чинно прогуливался с супругой, никого не трогал, а ему стала угрожать малолетняя хулиганка. Первый министр Шотландии Джон Суини ответил: «Такие люди, как Илон Маск, распространяя дезинформацию об этом деле, пытаются подорвать чувство сплоченности в нашем обществе. Это совершенно неприемлемо, и полиция Шотландии абсолютно права, привлекая внимание к этой проблеме».

    Идея, что 12-летняя пигалица вдруг решила, вооружившись, напасть на взрослого мужчину, показалась многим вопиюще неправдоподобной, и под давлением общественности дело расследовали дальше – оказалось, что сестра героини действительна была избита и получила травму головы, а Фатосу Али с супругой, наконец, предъявили обвинения.

    Этот случай показывает, как расизм и «антирасизм» подпитывают друг друга – а непримиримые враги вместе работают над расшатыванием своего общества. Так бывает – крайности не только сходятся, но и усиливают одна другую, разгоняя маятник каждая со своей стороны.

    Вот как это происходит. Расисты (а они есть в любом обществе) полагают, что люди другого этнического происхождения от природы опасны и порочны, с ними невозможно жить в одном обществе, поэтому их всех нужно (и это еще гуманный вариант) посадить на корабли и выслать, чтобы остаться в идиллической расово чистой стране.

    «Антирасисты» справедливо обличают такой взгляд как ложный и аморальный, и указывают на то, что любой большой народ образовался в результате ряда миграций и смешения разных этнических групп.

    Поскольку любимый лозунг расистов – «пришлые совершают преступления (особенно сексуальные) против коренных» – «антирасисты» зеркально выворачивают этот лозунг – «неправда, они не совершают никаких преступлений».

    Любой разговор о том, что среди приезжих (и этнических меньшинств вообще) могут быть преступники, сразу обозначает говорящего как «расиста», и делает его мишенью гневных обличений со стороны «антирасистов». А эти обвинения – не просто болтовня в интернете. Они очень неполезны для карьеры.

    Это и ведет – вопреки намерениям «антирасистов» – к росту расизма.

    В любой большой группе есть как порядочные люди, так и преступники. В анклавах, где люди говорят на других языках, придерживаются других обычаев, и склонны проявлять больше солидарности со своими, чем с «большим» обществом, с преступностью бороться объективно труднее.

    Это требует больших усилий.

    Когда такая борьба к тому же объявляется «расисткой», возникает ситуация, что преступность в определенных группах не преследуется – или преследуется гораздо менее усердно, чем в других.

    В той же Британии этому есть крайне печальные примеры – скажем, ситуация в Роттхереме, где банды негодяев годами насиловали, сажали на наркотики и принуждали к проституции несовершеннолетних девочек. К тому моменту, когда государство все же выполнило свои обязанности и посадило преступников, число известных жертв достигло полутора тысяч.

    Крайняя вялость полиции была вызвана тем, что бандиты были пакистанцами, а их жертвы – белыми девочками из неблагополучных семей.

    Это как-то помогает «меньшинствам»? Ровно наоборот. Для «привилегированных» таким образом групп это оборачивается большой бедой. Если вы возьмете вообще любую группу людей (да хоть блондинов) и прекратите преследовать преступников, принадлежащих к этой группе, то число преступлений, совершаемых блондинами, неизбежно вырастет.

    Во-первых, потому, что преступники-блондины будут, в отличие от остальных, не садиться за решетку, а продолжать безобразничать, во-вторых - потому что колеблющиеся люди из числа блондинов, которых удерживал от преступлений страх наказания, пустятся во все тяжкие. Это неизбежно – люди грешны, их легко развратить.

    С другой стороны, люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    Лозунги «Нет блондинофобии!» и преследования за блондинофобские речи только подольют масла в огонь.

    В самом деле, если бы кто-то злонамеренно стремился развратить какую-то группу людей, привести ее в самое жалкое состояние, и навлечь на нее ненависть соседей, то самый простой и очевидный способ это сделать – прекратить преследовать преступников из этой группы.

    Можно еще постараться внушить членам этой группы убеждения, несовместимые со здоровой и успешной жизнью – что они в принципе не могут добиться успеха честным трудом, потому что система настроена против них, но зато все остальные им должны и перед ними виноваты, так что они имеют право на то, что запрещено другим.

    Как, собственно, и произошло с чернокожими в США.

    Вероятно, «антирасисты» не имеют обдуманной цели навредить меньшинствам – это возникает как неизбежный побочный эффект.

    Так «борьба с расизмом» оборачивается ростом расизма – это, конечно, пока еще не наша проблема, но зарубежный опыт тут стоит учитывать.

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина? Подробности

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Росгвардии добавили тяжелых аргументов на поле боя

    Танки, ствольная артиллерия и даже реактивные системы залпового огня – все это не так давно принято на вооружение войсками Росгвардии. А ведь почти двадцать лет назад было принято решение изъять все эти системы у внутренних войск (как тогда называлась Росгвардия). Почему же их вернули теперь и не становятся ли в таком случае перед Росгвардией задачи обычной строевой армии? Подробности

    За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом

    Миллиардер Джордж Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму», заявляет президент США. А ведь еще несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома награждал Сороса высшей гражданской наградой Америки. За что Трамп хочет расправиться с Соросом и как это связано с недавним убийством политического активиста Чарли Кирка? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

