    Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие
    25 ноября 2025, 09:04 Мнение

    Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    Как сообщается, «Правительство поддержало идею запретить использование кредитных и корпоративных карт, а также заемных средств ИП для дистанционных ставок в букмекерских конторах».

    То есть использовать эти карты для того, чтобы делать ставки в азартных играх, будет нельзя. Сами букмекеры полагают, что это не сработает – ограничения можно будет обойти, например, обналичив деньги, да и в целом контролировать такой запрет будет трудно.

    Однако необходимость как-то обуздать этот бизнес уже назрела и перезрела.

    Можно вспомнить хотя бы недавнюю новость о человеке, который убил свою жену и детей. Убийца постоянно играл онлайн на деньги – и постоянно проигрывал. Он все глубже влезал в долги, каждый раз надеясь «отыграться», и из-за этого постоянно ссорился с женой. Семья остро нуждалась в деньгах – и его жена сама влезала в кредиты, которые была не в состоянии выплачивать. И такого рода новостей, увы, немало.

    Азартная игра – это не хобби и не приятное времяпрепровождение. Интерес к ней быстро переходит в лудоманию – тяжелое психическое расстройство, во многих отношениях подобное химической зависимости.

    Лудоман постепенно теряет интерес к работе, к собственной семье, к любым социальным обязательствам, пока в его жизни не остается только один интерес – игра на деньги. Этот процесс деградации личности во многом напоминает алкоголизм – человек ведет себя все более эгоистично и безответственно, набирает кредиты, залезает в долги, и никогда их не отдает.

    Все это кончается трагично – семьи распадаются, люди лишаются всех сбережений и квартир, лудоманы совершают самоубийства, а не так редко становятся и жертвами убийств – из-за того, что залезают в долги не к тем людям.

    Как рассказывал один лудоман, «все время ищешь способы занять деньги на игру. Почти не спишь, начинаешь ненавидеть людей, рассорился со всеми близкими и друзьями. Голова в тумане и мысли только об игре. Долги миллионные, и после очередного проигрыша думаешь о суициде, потому что уже не веришь, что вернешь деньги. И когда отчаяние становится сильнее других инстинктов и мыслей, видится только один выход – суицид. Проще умереть, чем продолжать жить».

    Однако есть и разница с алкоголизмом. Азартная игра гораздо более доступна – никто не передаст вам бутылку прямо через экран монитора, за ней нужно хотя бы выйти из дома и дойти до магазина. А вот онлайн-казино, на рекламу которых легко наткнуться, принимают ставки через любой смартфон – тут и с дивана не нужно вставать.

    Разница еще и в том, что люди гораздо хуже осведомлены об этой проблеме. Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    Зная о разрушительных последствиях азартной игры, власти многих стран ее запрещают – или, по крайней мере, существенно ограничивают. Например, разрешают казино только в некоторых городах – так, чтобы проиграть последние штаны человеку нужно, хотя бы, специально ехать туда, где это возможно. Включая и Россию, где выделено всего несколько игорных зон.

    Но интернет, увы, сделал эти географические ограничения неактуальными, и открыл содержателям казино практически неограниченное поле охоты.

    Они предлагают сделать первые ставки бесплатно – подобно тому, как наркоторговцы предлагают первую дозу даром – и используют алгоритмы для того, чтобы побуждать людей все глубже и глубже втягиваться, заманивая их возможностью отыграться.

    В человеке все время поддерживают иллюзию, что полоса проигрышей оборвется вот на этой, последней, ставке, что вот-вот он сорвет крупный куш, который позволит ему расплатиться с долгами и вернуть все потерянное. Но в итоге он только увязает все глубже.

    Это понятно. Казино – не благотворительная организация по раздаче денег, его интерес ровно в том, чтобы обобрать клиента до нитки.

    Поставщики азартных игр прекрасно понимают человеческую психологию – людям очень трудно признать, что они сделали глупость и впустую потеряли деньги. Они всегда хотят отыграться, взять свое назад с избытком.

    Опытные предприниматели хорошо знакомы с таким понятием как «минимизация ущерба» – если дело не приносит дохода, его следует свернуть, а убытки списать.

    Но большинству людей после первых проигранных денег трудно списать убытки и уйти – и они будут снова и снова делать ставки, а точно рассчитанные маленькие выигрыши будут поддерживать в них иллюзию, что они еще могут выйти в плюс.

    И тут любые ограничения, которые хотя бы несколько затруднят людям путь в петлю, можно только приветствовать. Хотя, возможно, понадобятся и более решительные меры – вплоть до запрета азартных игр в сети в принципе.

