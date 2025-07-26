Мошенники превратили подарки в Telegram в скрытую рекламу контента

Депутат сообщил о новых схемах рекламы запрещенного контента через подарки Telegram

Tекст: Мария Иванова

Мошенники начали использовать функцию цифровых подарков в мессенджере Telegram для скрытой рекламы запрещенного контента, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, новая схема рассчитана в первую очередь на администраторов популярных каналов, которые могут не заметить опасное содержимое в описании подарка, отмечает ТАСС.

«Использование цифровых подарков в Telegram как канала скрытой рекламы запрещенных веществ или иной противоправной информации – это новая форма манипуляции, нацеленная в первую очередь на администраторов популярных каналов», – заявил Немкин.

Он добавил, что злоумышленник дарит якобы безобидный подарок, а в его описании зашит рекламный контент, например, ссылки на онлайн-казино, наркошоп или экстремистские материалы. Такой подарок становится видимым всем подписчикам канала, а затем в контролирующие органы может поступить жалоба с обвинением в распространении запрещенной информации.

Особенно уязвимыми оказываются те, кто не следит за техническими новинками платформы, а также люди старшего возраста, которые могут не понимать, что подарки отображаются публично. Подобные действия, по словам депутата, могут трактоваться как косвенное распространение запрещенного контента.

Чтобы не стать жертвой схемы, Немкин советует регулярно проверять вкладку подарков, немедленно скрывать или удалять любые подозрительные элементы, а также использовать настройки приватности Telegram для ограничения или полного отключения отображения подарков. Также он рекомендует включать двухфакторную аутентификацию и быть внимательными к активности на страницах своих каналов.

Депутат подчеркнул, что ситуация подчеркивает важность цифровой гигиены и медиаграмотности для всех, кто ведет публичные каналы в мессенджерах. По его словам, канал с тысячами подписчиков приравнивается к медиаплощадке, владельцы которой несут юридическую и репутационную ответственность за его содержание и настройки.

В субботу МВД предупредило об опасности демонстрации экрана в мессенджерах, поскольку этим часто пользуются мошенники.

МВД рассказало о принципе нулевого доверия, который помогает защититься от мошеннических схем в интернете. МВД также отметило важность так называемого «золотого часа» для устранения последствий утечки персональных данных.