В МВД рассказали о принципе нулевого доверия для защиты от мошенников

Tекст: Алексей Дегтярев

Суть концепции нулевого доверия заключается в том, чтобы не доверять автоматически даже знакомым источникам информации без дополнительной проверки, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В МВД советуют не верить «официальным» сообщениям и всегда перепроверять, кто обращается с просьбой, например, обновить данные или перевести деньги. Если поступает звонок из банка или сообщение от друга, специалисты рекомендуют самостоятельно связаться с банком или человеком и убедиться, что просьба реальна.

Также отмечается, что пароли типа «Qwerty123» или «123456» делают аккаунты уязвимыми для взлома. Ведомство призывает использовать сложные пароли и менять их регулярно.

Гражданам советуют уточнять, зачем запрашивают личные данные в интернете, и не предоставлять их без объективной необходимости. При подозрительных звонках от организаций рекомендуется просить подтверждение: узнать юридический адрес, ФИО руководителя или дежурную часть, чтобы проверить подлинность запроса.

В МВД подчеркнули, что любые сомнения или необычные обстоятельства должны стать поводом для проверки информации. В ведомстве заявили:

«Заставить вас торопиться и принять необдуманное решение – это задача мошенников», – предупредили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России фиксируется рост числа случаев, когда мошенники обманывают детей, представляясь сотрудниками различных учреждений.