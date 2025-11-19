  • Новость часа«Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Искусственный интеллект – опасный подхалим
    19 ноября 2025, 08:50 Мнение

    Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции
    Опубликованы фото сбитых при попытке удара по Воронежу ракет ATACMS
    Министр армии США запланировал переговоры в России и на Украине
    Премьер Монголии на встрече с Путиным перешел на русский язык

    В Сети появляется нарастающее количество сообщений о том, что общение с искусственным интеллектом может серьезно разрушить психику. Родственники жертв подают в суды на Open AI, утверждая, что общение с чат-ботами довело их близких до психоза или даже самоубийства.

    Например, родители молодого человека, который совершил самоубийство в возрасте 23 лет, говорят о том, что ChatGPT усугубил изоляцию их сына, побуждал его игнорировать близких и «подстрекал» его покончить с собой. В частности, он «неоднократно прославлял самоубийство», говорил молодому человеку, «чтобы он проявил силу в том, что решил покончить с собой, и придерживался своего плана», неоднократно «спрашивал его, готов ли он» и только один раз ссылался на горячую линию для самоубийц.

    Конечно, можно сказать, что человек, страдающий душевным расстройством, может сломаться обо что угодно. Он может услышать тайные сигналы в прозвучавшей по радио песенке или в выпуске новостей. Вы не можете обезопасить человека, главная опасность для которого – он сам.

    Однако все мы в том или ином отношении уязвимы, а ИИ создает свои – и довольно специфические – угрозы для душевного здоровья. Многие жертвы ИИ-психозов раньше не проявляли никаких признаков душевного нездоровья.

    Как отмечают исследователи, общение с искусственным интеллектом порождает уникальный тип душевных болезней, ранее неизвестный в психиатрической практике. Выделяется три основных типа расстройств. Первый – убежденность человека в том, что при помощи ИИ он совершил какие-то великие открытия и проник в суть вещей. Второй – обожествление ИИ, когда человек приписывает ему сверхъестественные способности. Третий – формирование романтической привязанности к программам.

    Люди ошибочно приписывают ИИ личность и ищут у него дружбы, утешения и совета, как если бы они имели дело с кем-то, способным на сочувствие и поддержку. Более того, они ищут совета и руководства – как если бы на ИИ можно было переложить бремя ответственности, предоставить ему возможность принимать окончательные решения.

    Хотя сами создатели чат-ботов подчеркивают, что эти программы не обладают ничем похожим на сознание, волю или эмоции, люди постоянно пытаются использовать их в качестве заменителей друзей, исповедников или возлюбленных.

    Есть ряд причин, по которым это происходит. Люди склонны приписывать личностные черты и осознанное поведение чему угодно. Машина «капризничает», компьютер «задумался», портрет «смотрит». Когда человек сталкивается с чем-то, имитирующим человеческую речь, соблазн увидеть там личность становится почти непреодолимым.

    Бывает довольно трудно убедить людей, что ИИ – это всего лишь изощренный компилятор, который подытоживает для пользователя то, что было высказано другими людьми, что сам он ничего не создает, не осознает и не мыслит.

    Как сказал известный философ сознания Дэниэл Деннет: «Искусственный интеллект в его текущем проявлении – паразит на человеческом интеллекте. Он довольно неразборчиво пожирает то, что было произведено создателями-людьми, и выжимает паттерны, которые он там находит».

    Другая причина – ментальный мир современного человека сложился под влиянием научной фантастики, где разумные роботы – почти обязательная часть сюжета. А идея создания роботов-компаньонов, которые, например, могли бы (для начала) взять на себя заботу о пожилых людях, не только носится в воздухе, но и уже находится в процессе разработки.

    Но самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует. Ему нетрудно имитировать внимание и сочувствие – столько сочувствия, сколько вы захотите.

    Как отмечают некоторые исследователи, ИИ создает «эхо-камеру для одного человека». Само понятие «эхо-камера» взято из практики социальных сетей, когда человек окружает себя подписчиками близких ему взглядов, которые все время поддакивают ему и убеждают его в том, что он всегда и во всем прав. Это приводит к радикализации взглядов и полной неспособности понять людей других убеждений.

    ИИ-системы программируются таким образом, чтобы предложить пользователю максимально комфортное общение – и побудить его покупать подписку. Поэтому они настроены соглашаться с человеком, поддерживать и одобрять его даже явно бредовые идеи. Электронный собеседник подбадривает пользователя, даже если тот идет к обрыву. Человека, который ведет себя таким образом, мы бы назвали «подхалимом», а подхалимы – это очень плохие друзья.

    Для людей замкнутых, которым трудно завязывать отношения, дружба с чат-ботом может показаться очень привлекательной.

    Однако такой заменитель только мешает общению с живыми людьми и усиливает одиночество.

    Чем более совершенным будет становиться ИИ, тем большим соблазном будет становиться уход от реальных друзей к виртуальным. Дело тут вовсе не в какой-то злонамеренности самих программ – у них нет (и не появится) воли и намерений, – а в том, что люди склонны обращать во вред себе (и друг другу) любые свои технические достижения.

    Эта проблема потребует (и уже требует) определенного уточнения этики. Мы уже привыкли к либеральной максиме «каждый волен делать что хочет, пока это не причиняет явного вреда другим».

    Уход в виртуальный мир, к всегда мягким и приветливым искусственным голосам, кажется в рамках этой этики вполне приемлемым – «я же никому не делаю зла».

    Но традиционная этика исходит из того, что у человека есть призвание, ему даны таланты, в использовании которых ему надлежит дать отчет. У человека есть долг перед Богом и ближними. Запереться в своей комнате с чат-ботами – значит, изменить своему долгу. Это пагубно для человека – и для общества в целом.

    Нам заповедано любить ближних – а не чат-боты. 

    Другие материалы автора

    Главное
    В Львовской области поражена военная база с бункерами
    Telegraph: Зеленский теряет связь с реальностью
    В порту Мариуполя решено создать пункт пропуска международных грузов
    Китай прекратил импорт японских морепродуктов
    Детектив НАБУ назвал Миндича не главным бенефициаром коррупционной схемы
    Изгнанного из епархии в Новороссийске священника задержали за вербовку в РДК
    Экспедиция Конюхова достигла Южных Шетландских островов в Антарктиде

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков запугивают диверсантами с востока

    Польские власти назвали исполнителей диверсий на железной дороге – ими оказались два украинца, которые якобы действовали по заданию российских спецслужб. Последний раз диверсии на железнодорожных путях в стране происходили в 1938 году, и нынешний инцидент напугал польское общество. Как говорят эксперты, кроме громких заявлений, граничащих порой с объявлением войны, Варшава не предоставляет никаких аргументов. В чем ее мотив? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации