Сват Трампа надавил Франции на больное место
Новый посол США во Франции Чарльз Кушнер прибыл на место службы только в июле, но уже успел громко заявить о себе: обвинил французские власти в росте антисемитизма. Официальный Париж возмущен до глубины души, а французы советуют американцам на себя посмотреть. Так зять Трампа внес новое семя раздора в отношения стран НАТО.
Как пишет Le Monde, «первая же публичная инициатива нового американского посла вызвала напряжение в отношениях между президентами Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом». Немудрено: открытое письмо Кушнера с критикой Франции было приурочено к годовщине освобождения Парижа. Напомнив, что это «положило конец депортациям евреев из Франции», он выразил глубокую озабоченность в связи с «взрывным ростом антисемитизма и отсутствием достаточных действий по борьбе с ним со стороны французских властей».
Кушнер не является профессиональным дипломатом, а свое место он занял потому, что дочь Трампа Иванка вышла замуж за сына Кушнера – Джареда. По профессии американский посол – адвокат, но был лишен лицензии и провел два года в тюрьме по обвинению в неуплате налогов и подделке показаний свидетелей по своеобразному делу: нанял проститутку, чтобы та соблазнила его зятя под скрытой камерой, и отправил запись своей сестре.
Чтобы Кушнеру вернули лицензию, президент Трамп помиловал свата в конце первого срока. А в начале второго отправил послом во Францию. Однако в данном случае и речи нет о случайном промахе или необдуманном выражении непрофессионального дипломата, повлекшим за собой межгосударственный скандал. Слова Кушнера буквально повторяют претензии, недавно высказанные Парижу премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Le Monde прямо пишет, что истинная цель Кушнера – заставить Францию отказаться от признания Палестины.
Согласно анонсу Макрона, в сентябре на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Франция сделает «торжественное заявление» о признании государственности палестинских арабов. Это своего рода прорыв: Государство Палестина признают более 140 из 193 членов ООН, но в этом списке нет ни одного члена «Большой семерки». Теперь же к Франции хотят присоединиться Великобритания и Канада.
Нетаньяху считает, что признание Палестины станет «наградой за террор» (имеется в виду нападение ХАМАС 7 октября 2023 года), но Макрон смотрит на это иначе. «Мир возможен… Нужно наконец-то построить Палестинское государство… которое будет содействовать всеобщей безопасности на Ближнем Востоке. Другого решения не существует», – написал он в соцсетях.
Решение Макрона привело к тому, что журнал Figaro назвал «беспрецедентным уровнем напряжения» в отношениях между Францией и Израилем. Нетаньяху в открытом письме заявил, что решение Парижа «поощряет ненависть к евреям на улицах», и перечислил несколько антисемитских инцидентов. Макрон назвал это обвинение «омерзительным» и заверил, что «Франция всегда защищала и будет защищать евреев».
«Во Франции не проходит ни дня без того, чтобы евреев не атаковали на улицах, в синагогах, в школах»
– вторит Нетаньяху американский посол. А причиной всему, по мнению Кушнера, попытки признания Палестины, «которые ободряют экстремистов, подпитывают насилие и представляют опасность для еврейского сообщества Франции».
«Сегодня нет смысла отрицать: антисионизм – это антисемитизм», – утверждает посол, по данным которого «почти половина молодых французов никогда не слышала о Холокосте». «Существование такого невежества заставляет нас задаться вопросом о качестве школьной программы во французских школах», – резюмировал Кушнер.
В ответном заявлении внешнеполитическое ведомство Франции назвало высказывания Кушнера неприемлемыми и вызвало посла для дачи объяснений на набережную Орсе. При этом представители французского МИД в кои-то веки были совершенно правы, указав, что посол Кушнер (кстати, адвокат, сидевший в тюрьме) нарушил Венскую конвенцию, которая регулирует дипломатические отношения и запрещает вмешиваться во внутренние дела другого государства.
В то же время, как признает Figaro, Кушнер тоже прав: количество антисемитских выходок во Франции после 7 октября 2023 года значительно увеличилось. «Во Франции проживает самая большая еврейская диаспора в Западной Европе – около 500 тысяч человек, равно как и значительная арабско-мусульманская диаспора, чрезвычайно чувствительная к судьбе палестинцев в секторе Газа», – напоминает издание.
Год назад французская пресса отмечала, что количество антисемитских инцидентов почти утроилось: за первую половину 2024 года зарегистрировали 887 инцидентов и всего 304 за аналогичный период 2023-го. В январе этого года, когда были подведены итоги за весь прошлый год, сообщалось о 1570 инцидентах.
Одной из точек роста напряженности является парижский регион: там по сравнению с предыдущим годом рост составил 340%. В эту статистику включены как насильственные действия, так и «оскорбления, надписи, угрожающие слова или угрожающие действия».
Как заявил в интервью станции «Европа 1» почетный президент Международной лиги по борьбе с расизмом и антисемитизмом Ален Якубович, «нынешнее лето переполнено актами антисемитизма, практически не было ни дня без действия, направленного против евреев». Но в другом интервью тот же Якубович отметил:
«Я не думаю, что США имеют право поучать Францию, когда видишь, что творится у них самих».
Как отмечает Le Point, по результатам опроса 2023 года 20% американцев в возрасте от 18 до 29 лет считают, что Холокост является мифом, а еще 30% затрудняются сказать, был ли он на самом деле. Другой опрос показал, что половина американской молодежи не может назвать ни одного концлагеря, а 56% не знает, что такое Освенцим.
Во Франции рост ксенофобии касается не только евреев. Актов агрессии, направленных на мусульман, тоже зарегистрировано больше: за первые пять месяцев прошлого года - 84, а первые пять месяцев этого — уже 145, причем количество преступлений против личности увеличилось в три раза.
Однако преступлений на почве ненависти к христианам в христианской стране заметно больше: 322 за первые пять месяцев текущего года, 284 за аналогичный период прошлого. Количество преступлений против личности увеличилось почти в два раза.
Нельзя сказать, что власти пустили ситуацию на самотек. Все поступающие жалобы регистрируются, СМИ возмущаются, преступников ловят в кратчайшие сроки, а правосудие с ними не церемонится. Например, 16-летний подросток, напавший несколько месяцев назад на раввина в Орлеане, получил 16 месяцев тюрьмы).
Но, сколь бы ни были справедливы обвинения и оправдания, попытки надавить на Макрона по палестинскому вопросу вряд ли ограничатся одним только демаршем Кушнера. До сентябрьской сессии Генассамблеи ООН есть еще время. За это время могут быть озвучены разные угрозы - от введения пошлин на отдельные виды французской продукции до признания независимости Новой Каледонии, этой «ахиллесовой пяты» Пятой республики.