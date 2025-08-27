Сват Трампа надавил Франции на больное место

  • Новость часаИностранец с ножом атаковал полицейских в Москве из-за ненависти
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    Украинский журналист оскорбил президента Польши в прямом эфире польского ТВ
    Франция вернула Мадагаскару останки казненного 128 лет назад короля
    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    FT написала о плане Запада создать три линии обороны на Украине
    США собрались получить от импортных пошлин 1 трлн долларов до конца года
    Группа диверсантов по «Северному потоку» состояла из семи человек
    Власти Германии задумали увеличить численность армии в 2,5 раза
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    27 августа 2025, 11:50 • Политика

    Tекст: Валерия Вербинина

    Новый посол США во Франции Чарльз Кушнер прибыл на место службы только в июле, но уже успел громко заявить о себе: обвинил французские власти в росте антисемитизма. Официальный Париж возмущен до глубины души, а французы советуют американцам на себя посмотреть. Так зять Трампа внес новое семя раздора в отношения стран НАТО.

    Как пишет Le Monde, «первая же публичная инициатива нового американского посла вызвала напряжение в отношениях между президентами Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом». Немудрено: открытое письмо Кушнера с критикой Франции было приурочено к годовщине освобождения Парижа. Напомнив, что это «положило конец депортациям евреев из Франции», он выразил глубокую озабоченность в связи с «взрывным ростом антисемитизма и отсутствием достаточных действий по борьбе с ним со стороны французских властей».

    Кушнер не является профессиональным дипломатом, а свое место он занял потому, что дочь Трампа Иванка вышла замуж за сына Кушнера – Джареда. По профессии американский посол – адвокат, но был лишен лицензии и провел два года в тюрьме по обвинению в неуплате налогов и подделке показаний свидетелей по своеобразному делу: нанял проститутку, чтобы та соблазнила его зятя под скрытой камерой, и отправил запись своей сестре.

    Чтобы Кушнеру вернули лицензию, президент Трамп помиловал свата в конце первого срока. А в начале второго отправил послом во Францию. Однако в данном случае и речи нет о случайном промахе или необдуманном выражении непрофессионального дипломата, повлекшим за собой межгосударственный скандал. Слова Кушнера буквально повторяют претензии, недавно высказанные Парижу премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Le Monde прямо пишет, что истинная цель Кушнера – заставить Францию отказаться от признания Палестины.

    Согласно анонсу Макрона, в сентябре на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Франция сделает «торжественное заявление» о признании государственности палестинских арабов. Это своего рода прорыв: Государство Палестина признают более 140 из 193 членов ООН, но в этом списке нет ни одного члена «Большой семерки». Теперь же к Франции хотят присоединиться Великобритания и Канада.

    Нетаньяху считает, что признание Палестины станет «наградой за террор» (имеется в виду нападение ХАМАС 7 октября 2023 года), но Макрон смотрит на это иначе. «Мир возможен… Нужно наконец-то построить Палестинское государство… которое будет содействовать всеобщей безопасности на Ближнем Востоке. Другого решения не существует», – написал он в соцсетях.

    Решение Макрона привело к тому, что журнал Figaro назвал «беспрецедентным уровнем напряжения» в отношениях между Францией и Израилем. Нетаньяху в открытом письме заявил, что решение Парижа «поощряет ненависть к евреям на улицах», и перечислил несколько антисемитских инцидентов. Макрон назвал это обвинение «омерзительным» и заверил, что «Франция всегда защищала и будет защищать евреев».

    «Во Франции не проходит ни дня без того, чтобы евреев не атаковали на улицах, в синагогах, в школах»

    – вторит Нетаньяху американский посол. А причиной всему, по мнению Кушнера, попытки признания Палестины, «которые ободряют экстремистов, подпитывают насилие и представляют опасность для еврейского сообщества Франции».

    «Сегодня нет смысла отрицать: антисионизм – это антисемитизм», – утверждает посол, по данным которого «почти половина молодых французов никогда не слышала о Холокосте». «Существование такого невежества заставляет нас задаться вопросом о качестве школьной программы во французских школах», – резюмировал Кушнер.

    В ответном заявлении внешнеполитическое ведомство Франции назвало высказывания Кушнера неприемлемыми и вызвало посла для дачи объяснений на набережную Орсе. При этом представители французского МИД в кои-то веки были совершенно правы, указав, что посол Кушнер (кстати, адвокат, сидевший в тюрьме) нарушил Венскую конвенцию, которая регулирует дипломатические отношения и запрещает вмешиваться во внутренние дела другого государства.

    В то же время, как признает Figaro, Кушнер тоже прав: количество антисемитских выходок во Франции после 7 октября 2023 года значительно увеличилось. «Во Франции проживает самая большая еврейская диаспора в Западной Европе – около 500 тысяч человек, равно как и значительная арабско-мусульманская диаспора, чрезвычайно чувствительная к судьбе палестинцев в секторе Газа», – напоминает издание.

    Год назад французская пресса отмечала, что количество антисемитских инцидентов почти утроилось: за первую половину 2024 года зарегистрировали 887 инцидентов и всего 304 за аналогичный период 2023-го. В январе этого года, когда были подведены итоги за весь прошлый год, сообщалось о 1570 инцидентах.

    Одной из точек роста напряженности является парижский регион: там по сравнению с предыдущим годом рост составил 340%. В эту статистику включены как насильственные действия, так и «оскорбления, надписи, угрожающие слова или угрожающие действия».

    Как заявил в интервью станции «Европа 1» почетный президент Международной лиги по борьбе с расизмом и антисемитизмом Ален Якубович, «нынешнее лето переполнено актами антисемитизма, практически не было ни дня без действия, направленного против евреев». Но в другом интервью тот же Якубович отметил:

    «Я не думаю, что США имеют право поучать Францию, когда видишь, что творится у них самих».

    Как отмечает Le Point, по результатам опроса 2023 года 20% американцев в возрасте от 18 до 29 лет считают, что Холокост является мифом, а еще 30% затрудняются сказать, был ли он на самом деле. Другой опрос показал, что половина американской молодежи не может назвать ни одного концлагеря, а 56% не знает, что такое Освенцим.

    Во Франции рост ксенофобии касается не только евреев. Актов агрессии, направленных на мусульман, тоже зарегистрировано больше: за первые пять месяцев прошлого года - 84, а первые пять месяцев этого — уже 145, причем количество преступлений против личности увеличилось в три раза.

    Однако преступлений на почве ненависти к христианам в христианской стране заметно больше: 322 за первые пять месяцев текущего года, 284 за аналогичный период прошлого. Количество преступлений против личности увеличилось почти в два раза.

    Нельзя сказать, что власти пустили ситуацию на самотек. Все поступающие жалобы регистрируются, СМИ возмущаются, преступников ловят в кратчайшие сроки, а правосудие с ними не церемонится. Например, 16-летний подросток, напавший несколько месяцев назад на раввина в Орлеане, получил 16 месяцев тюрьмы).

    Но, сколь бы ни были справедливы обвинения и оправдания, попытки надавить на Макрона по палестинскому вопросу вряд ли ограничатся одним только демаршем Кушнера. До сентябрьской сессии Генассамблеи ООН есть еще время. За это время могут быть озвучены разные угрозы - от введения пошлин на отдельные виды французской продукции до признания независимости Новой Каледонии, этой «ахиллесовой пяты» Пятой республики.

    У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли холодное оружие офицеров СС
    Грабивших Суджу боевиков ВСУ перебросили на харьковское направление
    ФСБ задержала агента СБУ за подготовку атаки на аэродром в Энгельсе
    Украина собралась ввести множественное гражданство с пятью странами
    Мигранты сыграли в бейсбол у мемориала павшим воинам в Тульской области
    Депутат сообщил о штрафах за самовольный захват парковки во дворе
    Иностранец с ножом атаковал полицейских в Москве из-за ненависти

    Крым стал снабжать газом новые регионы России

    Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий? Подробности

    Сват Трампа надавил Франции на больное место

    Новый посол США во Франции Чарльз Кушнер прибыл на место службы только в июле, но уже успел громко заявить о себе: обвинил французские власти в росте антисемитизма. Официальный Париж возмущен до глубины души, а французы советуют американцам на себя посмотреть. Так зять Трампа внес новое семя раздора в отношения стран НАТО. Подробности

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Украинский терроризм начал пугать Европу

    В Венгрии приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт и Братиславу. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, Владимир Зеленский обещал прекратить атаки на трубопровод, если Будапешт займет проукраинскую позицию. Как полагают эксперты, в Европе вслед за африканскими странами происходит осознание того, что Украина превратилась в террористическое государство. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

