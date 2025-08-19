Tекст: Вера Басилая

Мария Захарова резко раскритиковала в своем Telegram-канале слова президента Финляндии Александра Стубба, который на встрече в Вашингтоне сравнил возможное урегулирование конфликта на Украине с перемирием 1944 года между СССР и Финляндией. Захарова назвала реплику Стубба «адом» и выразила сомнение, осознал ли президент Финляндии исторический контекст своих слов.

Захарова напомнила, что Финляндия находилась в состоянии вооруженного конфликта с СССР С 1939 по 1940 и с 1941 по 1944 годы, а в годы Второй мировой войны выступила на стороне гитлеровской Германии. По ее словам, финские войска принимали участие в блокаде Ленинграда, которую суд в Петербурге признал преступлением против человечности и геноцидом народов СССР.

Дипломат указала, что финские власти несут ответственность за военные преступления против мирного населения, включая создание концентрационных лагерей в Советской Карелии, где из 50 тыс. человек треть погибла от голода, холода и жестоких условий. Захарова также отметила, что Финляндия признала свою вину на послевоенных процессах в 1946 году.

Напоминая о Московском перемирии 1944 года, Захарова подчеркнула, что Финляндия тогда отказалась от союза с Гитлером и выступила против недавних немецких союзников. По мнению Захаровой, если Стубб хочет следовать примеру 1944 года, ему стоит выступать против «киевского режима» и нынешних западных союзников.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

Позже Стубб, оправдываясь за свои слова пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».