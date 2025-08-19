Sky News: Трамп изменил приоритеты по Украине после встречи с Путиным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Влияние Владимира Путина на переговоры в Белом доме было ощутимо, несмотря на его физическое отсутствие, пишет Sky News.

Для Москвы сейчас важно удержать Дональда Трампа на своем пути к миру – речь идет о согласовании условий урегулирования конфликта ещё до прекращения огня. Российская сторона уверена, что именно такой подход даст ей наибольшие рычаги влияния, пока боевые действия продолжаются.

Одним из ключевых моментов стал разговор в Овальном кабинете. Джо Байден, находясь рядом с Владимиром Зеленским, сказал журналистам: «Я не думаю, что вам нужно прекращение огня». Это стало неожиданным разворотом в позиции Трампа – последние полгода он выступал за немедленное прекращение огня, однако после встречи с Владимиром Путиным на Аляске изменил свою точку зрения.

Еще одна деталь – изменившийся формат общения. В то время как Владимир Путин в Аляске не отвечал на вопросы журналистов, здесь Зеленский подвергся тщательной проверке на брифинге – как отмечает издание, чтобы убедиться, что он усвоил прошлые уроки. Это подчеркивает особенное отношение Трампа к российскому лидеру.

Также внимание привлек телефонный звонок Трампа с Путиным, который произошел прямо во время встречи с европейскими лидерами. Как пишет Sky News, этим Трамп будто бы продемонстрировал необходимость сначала согласовать позиции с Путиным, прежде чем продолжить обсуждение с остальными участниками.

Подробности обсуждаемых условий мирного соглашения пока неизвестны. Однако Sky News отмечает, что все происходящее говорит о том, что документ разрабатывается по сценарию Москвы: формально процесс идет в стенах Белого дома, но «главным архитектором остается Кремль».

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон более не передает вооружения киевскому режиму, а продает их, получая деньги от Европы. США захотели сделать Украину поставщиком оружия для европейских стран. Украина и Европа оказались в ловушке, созданной политикой бывшего президента Дональда Трампа.