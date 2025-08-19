Рубио заявил о прекращении бесплатных поставок оружия Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги», – заявил Рубио в интервью Fox News, передает РИА «Новости».

Сейчас США продают Украине вооружения, а за него платят европейские страны через НАТО.

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что Украина может стать экспортером военной техники для стран Европы в случае увеличения их оборонных расходов.

Politico отмечало, что частные оборонные компании Словакии нарастили поставки вооружений на Украину, несмотря на официальные заявления главы правительства страны Роберта Фицо о прекращении военной помощи киевскому режиму.