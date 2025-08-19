Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.0 комментариев
Рубио заявил о прекращении бесплатных поставок оружия Украине
Американская сторона более не передает киевскому режиму вооружения, а продает их, получая деньги от Европы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги», – заявил Рубио в интервью Fox News, передает РИА «Новости».
Сейчас США продают Украине вооружения, а за него платят европейские страны через НАТО.
Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что Украина может стать экспортером военной техники для стран Европы в случае увеличения их оборонных расходов.
Politico отмечало, что частные оборонные компании Словакии нарастили поставки вооружений на Украину, несмотря на официальные заявления главы правительства страны Роберта Фицо о прекращении военной помощи киевскому режиму.