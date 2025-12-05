Минцифры предложило приравнять права и СТС из «Госуслуг» к бумажным аналогам

Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.0 комментариев
Минцифры предложило приравнять некоторые электронные документы на «Госуслугах» к бумажным
Минцифры России планирует приравнять несколько видов электронных документов на портале «Госуслуги» к традиционным бумажным аналогам, сохраняя добровольность использования, сообщили в ведомстве.
Минцифры России предложило приравнять ряд электронных документов, размещённых на портале «Госуслуги», к их бумажным аналогам, пишет ТАСС. В пресс-службе министерства пояснили, что речь идёт о свидетельстве о рождении (для посадки на транспорт), водительском удостоверении, СТС, полисе ОСАГО (для проверки сотрудниками ГИБДД), а также удостоверениях многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студенческих билетах.
В ведомстве подчеркнули, что использование электронных версий документов будет исключительно добровольным. Проект соответствующего постановления пока не окончателен и может быть изменён после общественного обсуждения, отметили в Минцифры.
Для предъявления электронного документа потребуется показать QR-код, который смогут сканировать сотрудники организаций, участвующих в проекте. Сейчас QR-код уже используется, например, для подтверждения возраста при покупке товаров 18+ в некоторых магазинах, а также проводится эксперимент по внедрению электронных студенческих билетов и удостоверений многодетных семей.
В Минцифры добавили: «Электронные документы будут действовать наравне с бумажными. При желании их можно будет использовать в простых бытовых ситуациях. Также возрастет число случаев, когда можно будет показать QR-код паспорта – он будет действителен при посадке на междугородный автобус, поезд или самолет».
До этого сообщалось, что пользователи мессенджера Max смогут получать доступ к электронным версиям своих ключевых документов из Госуслуг.
Также как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры РФ выступает с предложением создать государственную систему связи для надежного взаимодействия между госорганами и организациями критической инфраструктуры.
Крупные российские компании ранее получили рекомендации от Минцифры о внедрении интеграции с чат-ботом в мессенджере Max для онлайн-подписания документов.