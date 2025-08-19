  • Новость часаЗеленский отменил интервью Fox News и покидает Вашингтон
    Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    @ Kin Cheung/AP/TASS

    19 августа 2025, 03:47 Мнение

    Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Американская политика всегда представляет собой шоу для широкой аудитории, за которым почти неизменно скрывается решение очень важных вопросов. Не является исключением и сфера внешних связей, хотя тут, вроде бы, на кону дела совсем не шуточные.

    На фоне своих предшественников Дональд Трамп выделяется только тем, что довел привычку работать на публику до совершенства, оставаясь всегда последовательным в достижении своих целей. А это значит, что относиться к представлениям, которые он регулярно устраивает на разных площадках нужно совершенно серьезно.

    Новый эпизод в отношениях США со своими европейскими союзниками, наблюдателями которого мы были накануне, может означать серьезные изменения внутри того, что называется коллективным Западом. Просто потому, что обсуждение украинского вопроса использовалось Вашингтоном для решения весьма важной для себя задачи – консолидации ресурсов в принципиально изменившихся международных условиях. И звонок после встречи президенту России  – это не только про урегулирование кризиса на Украине, но и демонстрация того, что США определяют политику всего Запада.

    Нельзя сказать, что американцы и раньше были особенно деликатны в отношениях со своими сателлитами. История знает массу примеров, когда президенты США демонстративно, хотя и вежливо, игнорировали даже самые базовые интересы Берлина, Парижа или Лондона. Теперь изменился контекст: в условиях жесткой конкуренции со стороны Китая и сокращения возможностей получать ренту от всей мировой экономики Вашингтон просто не может позволить себе даже минимального уважения к зависимым от него государствам.

    Альтернативой для США в новом мировом порядке могла бы стать только самоизоляция. Однако к этому американцы не готовы, хотя призывы вообще не лезть в дела остального мира были там популярны в ходе последних выборов. Было бы легкомысленно думать, что угрозы уйти из Европы насовсем, которые мы также слышали от Трампа и его приближенных, представляют собой что-то серьезное.

    Наоборот, несмотря на свою слабость Европа для США – это последняя возможность сохранить глобальное влияние. Ведь во всех остальных регионах мира их позиции уже не настолько сильны. Даже арабские монархии Ближнего Востока демонстрируют определенную самостоятельность, хотя и зависят от США в вопросах обороны. Не говоря уже о практически всех азиатских странах, где только Япония и Южная Корея всецело следуют за Америкой. Да и то норовят обмануть, сохраняя в последние годы контакты с Россией.

    Поэтому сейчас Вашингтону надо сломать европейцев окончательно, доведя до конца работу прежних американских правительств. Просто новый американский президент делает это в своей манере, продолжая традицию политического шоу, но еще более театрализовано и немного высокопарно. Что является еще более унизительным, подчиняя Европу не только на практическом, но и на символическом уровне. Чтобы у последующих поколений европейских политиков даже мысли не возникло о том, что можно в чем-то ослушаться своих руководителей в Белом доме.

    Что касается Европы, то там к такому повороту событий вполне готовы. На всем протяжении переговорного процесса по Украине в последние полгода было очевидно, что важнейшая цель Евросоюза и Британии – найти свое место в новой американской стратегии. А те попытки затормозить движение к мирному процессу, что европейские политики предпринимали, являются не более чем торгом по поводу более выгодных условий капитуляции. Стоит ли говорить, что судьба киевского режима и самой Украины здесь – это не более чем разменная монета. Никакого фундаментального значения она для США и всего Запада не имеет. Только как инструмент военно-дипломатической борьбы с Россией.

    Собравшись на встречу в Белом доме, представители сразу нескольких европейских стран, включая важнейшие – Британию, Германию, Францию и Италию – должны были публично, на сцене, расписаться в поддержке политики США по наиболее важному для себя внешнеполитическому вопросу. К ним также присоединили глав Евросоюза и НАТО, с энтузиазмом поддакивающих практически каждому слову американского президента. Иными словами, мы были свидетелями принесения клятвы верности американским интересам и полного отказа от свои собственных. Каждый из них должен был найти свои слова выражения покорности. И европейские лидеры с этим, в принципе, справились.

    Поэтому то, что в Белом доме выглядело представлением на грани абсурда – это очень и очень серьезно, в том числе с точки зрения российских интересов.

    Во-первых, установление полного контроля США над Европой означает, что совсем теоретической становится вероятность достижения европейцами даже сравнительной самостоятельности. Напомним, что они об этом всерьез думали после холодной войны, а Германия и Франция в 2003 году достаточно нахально выступили против вторжения США в Ирак. Для России и мира Европа, таким образом, перестает быть отдельным субъектом политики и становится придатком США.

    Во-вторых, доведенное Трампом до конца подчинение Европы требует полностью пересмотреть многие аспекты стратегии России на западном направлении. Напомним, что на протяжении многих лет наша политика исходила из того, что европейцы зависят от США, но могут в отдельных случаях быть самостоятельными и полезными в этом качестве для продвижения российских интересов. Для такой стратегии были основания: все конфликты России с Западом происходили в условиях, когда в лагере наших противников был раскол. Сейчас для такого раскола исчезают любые основания. Просто потому, что Европа является частью огромной американской корпорации.

    И, наконец, произошедшее под видом шоу представляет собой серьезный повод для обсуждения между Россией и Китаем. Наши китайские друзья все еще видят в Европе партнера, который может занимать нейтральную позицию в их конфликте с американцами. Теперь, когда уже не остается сомнений в истинном положении европейцев, такой подход может оказаться не просто бессмысленным, но и опасным для реализации внешнеполитических задач Пекина и Москвы.

    То же самое касается других стран БРИКС, которые сохраняют с Европой вполне дружественные отношения. Индия видит в Старом свете партнера по инвестициям и технологиям. Сейчас момент, когда нужно полностью пересмотреть взгляд на Европу, наступает для всех.

    При этом сами США сохраняют полную гибкость в вопросах внешней политики. После нескольких лет активной поддержки Киева, что не раз приводило к вероятности опасной эскалации, новая американская администрация предпринимает шаги для разрешения проблемы. Это, в частности, было отмечено Владимиром Путиным в ходе его телефонного разговора с Дональдом Трампом. В Вашингтоне отказались от стратегии «изоляции и стратегического поражения» России, что также меняет всю систему отношений Запада с окружающим миром. Иными словами, в отличие от Европы американцы способны подстраиваться под меняющуюся действительности. Но не отказываются, при этом, от своей политики с опорой на силу.

    Даже если сейчас в отношениях России и США мы наблюдаем некоторое оживление, в будущем они все равно останутся непростыми. И европейское пространство вполне возможно станет – под техническим руководством своих элит – местом, где российские и американские интересы еще не раз столкнутся. Именно это и представляет собой наибольшую опасность: принимать мнение Европы во внимание у США больше нет никаких оснований, а беречь ее как свою собственную территорию – тем более.

