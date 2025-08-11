США подвергли разорению швейцарскую экономику

Tекст: Валерия Вербинина

Первого августа, аккурат в национальный праздник Швейцарии, президент США Дональд Трамп преподнес этой маленькой европейской стране «подарок», объявив о том, что вводит на импортируемые из нее товары пошлину в 39%. 7 августа указ президента вступил в силу – и последствия стали сказываться очень быстро.

Швейцарский производитель самолетов Pilatus занимал свою нишу на рынке производства небольших самолетов, и все было хорошо – но лишь до тех пор, пока американский президент не наградил эту маленькую страну рекордной пошлиной среди европейских государств. Не прошло и недели, как представители авиапроизводителя заявили, что вынуждены приостановить поставки своей продукции в Америку. А между тем продажи в США составляли 40% от общих продаж.

Раньше Pilatus специализировался на производстве одномоторного многоцелевого самолета PC-12 и 10-местного бизнес-джета PC-24, но пошлина Трампа привела к тому, что в цену пришлось бы заложить «значительные дополнительные расходы». Пока компания пытается найти другие рынки, а также ускорить постройку сборочного завода в американском городе Сарасота, штат Флорида.

Швейцарская экономика сильно зависит от объемов экспорта, и, как сообщает Bloomberg, введенная Трампом разорительная пошлина может стоить швейцарской экономике десятков тысяч мест. Эксперты также подсчитали, что в среднесрочной перспективе ВВП Швейцарии может просесть на 1%, если тарифы затронут также фармацевтические препараты.

Как сообщает New York Times, Ги Пармелен, министр экономики Швейцарии, не стал скрывать, что промышленность страны серьезно пострадает. Причем не только от высокой ставки таможенных пошлин, но и от неопределенности по поводу того, возможно ли ее снижение и когда именно оно будет иметь место.

В свою очередь швейцарские бизнес-группы предупредили о катастрофе для отраслей, которые экспортируют свою продукцию в США – начиная от часов и промышленного оборудования и заканчивая сыром и шоколадом.

Швейцарские эксперты подсчитали даже, какие кантоны рискуют больше всего пострадать от введения пошлины. Так, половина продукции, произведенной в кантоне Нидвальден, была завязана на рынок США, причем как раз из-за предприятий многострадального Pilatus, а из продукции кантона Невшатель в Америку экспортировалось 37%. Если ситуация не изменится, а Трамп не смягчит свои условия, в этих регионах неминуем всплеск безработицы – со всеми проблемами, которые она несет.

Как утверждает Пьер-Ив Бонвен, генеральный директор компании Steiger Textil, которая производит промышленные вязальные машины, швейцарское правительство убедило бизнес в том, что максимальная пошлина будет составлять 15% – цифра не слишком приятная, но все же считающаяся приемлемой. Пошлина в 39% оказалась громом среди ясного неба, а ее действие мсье Бонвен сравнил с цунами. Подобная ставка пошлин заставляет задуматься, стоит ли вообще в таком случае поставлять свою продукцию в США.

Жорж Керн, генеральный директор Breitling, производителя люксовых швейцарских часов, заметил, что его компании придется «сбалансировать расходы, связанные с пошлинами», причем это может означать рост цен не только в США, но и во всем мире. Также он будет обсуждать с розничными партнерами возможность распределения бремени новой пошлины, но для этого кому-то придется согласиться на уменьшение маржи. Если же 39-процентная пошлина не будет в конечном итоге уменьшена, то генеральный директор прозрачно намекнул на то, что компания рассмотрит возможность сокращения расходов и инвестиций в США.

Так как американский рынок швейцарцам терять не хочется, некоторые компании заявили о планах перенести производство своей продукции в США. Как сообщает швейцарская газета Le Temps, вследствие угроз Дональда Трампа швейцарские фармацевтические гиганты приняли решение значительно увеличить производство продукции на своих заводах, которые расположены на территории США.

При этом, по сообщениям прессы, на этих предприятиях и раньше вырабатывалась часть популярных лекарств, но теперь их объемы станут гораздо больше, потому что «американский президент пригрозил производителям лекарств ввести прогрессивный налог, который может достигать 250%, если они не снизят свои цены в США».

Как следствие, фармгигант Novartis планирует инвестировать в свое американское производство 23 млрд долларов, а Roche – целых 50 миллиардов. Последний даже собирается получить статус экспортера с территории США: «Иными словами, корпорация желает экспортировать из США в другие страны больше лекарств, чем она импортирует из других стран, таких как Швейцария. Таким образом Roche в своем балансе уже не будет иметь торгового дефицита с США».

В свою очередь Novartis лелеет амбициозные планы, которые стали достоянием общественности именно тогда, когда Трамп выдвинул свои требования. Внезапно выяснилось, что корпорация прямо-таки горит желанием создать исследовательский центр в Сан-Диего, а также «открыть четыре производственные площадки: три – для биотехнологических препаратов, а одну – для химических препаратов и таблеток. Местоположение этих новых объектов будет определено в ближайшее время».

Само собой, если производство в основном станет американским, это не слишком обнадеживающая новость для швейцарских сотрудников фармацевтических корпораций.

Известно, что в этом секторе на территории Швейцарии заняты около 50 тысяч человек, из которых 10 тысяч работает непосредственно на производстве продукции, а 11 тысяч заняты исследованиями и развитием. У Novartis, в частности, имеется крупный завод в Стайне, а у корпорации Roche – в Кайзергаусте.

Тем не менее представители Roche уверяют, что «в нынешних обстоятельствах» они не могут предугадать эффект, который расширение производства в США окажет на рабочие места в Швейцарии, а также в других странах. «Мы инвестировали миллиарды франков в нашу деятельность в Швейцарии и в Европе и продолжим это делать и дальше», – обещают они.

Пытаясь избежать разорительных поборов, компании начинают рассматривать перенос производства не только на территорию США.

На фоне пошлины в 39% даже пошлина в 15%, которой Трамп наградил Евросоюз, начинает казаться благом. И, к примеру, швейцарский производитель медицинского оборудования Ypsomed решил перенести часть производства на территорию ЕС, чтобы воспользоваться более гуманной пошлиной для стран Евросоюза.

Как отметил швейцарский эксперт Жером Скупп, Трамп «использует один и тот же силовой метод: угроза, давление, неопределенность». Схема кажется примитивной, но тем не менее она работает, потому что никто не хочет терять американский рынок. Поэтому швейцарские власти продолжают переговоры с Трампом, пытаясь договориться о смягчении 39-процентной пошлины – в надежде, что это позволит им сохранить лицо, а падение экономики в итоге окажется не таким фатальным.