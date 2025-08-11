  • Новость часаСобянин сообщил о семи сбитых за утро беспилотниках на подлете к Москве
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    4 комментария
    11 августа 2025, 10:36 • В мире

    США подвергли разорению швейцарскую экономику

    США подвергли разорению швейцарскую экономику
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Знаменитые швейцарские часы, шоколад, лекарства и даже самолеты – производство всех этих товаров внезапно оказалось под угрозой, а ВВП Швейцарии может упасть. К таким результатам немедленно привели рекордные пошлины, введенные Дональдом Трампом. Местные политики и эксперты оценивают происходящее словами «цунами» и «катастрофа». Как в итоге будет спасаться Швейцария?

    Первого августа, аккурат в национальный праздник Швейцарии, президент США Дональд Трамп преподнес этой маленькой европейской стране «подарок», объявив о том, что вводит на импортируемые из нее товары пошлину в 39%. 7 августа указ президента вступил в силу – и последствия стали сказываться очень быстро.

    Швейцарский производитель самолетов Pilatus занимал свою нишу на рынке производства небольших самолетов, и все было хорошо – но лишь до тех пор, пока американский президент не наградил эту маленькую страну рекордной пошлиной среди европейских государств. Не прошло и недели, как представители авиапроизводителя заявили, что вынуждены приостановить поставки своей продукции в Америку. А между тем продажи в США составляли 40% от общих продаж.

    Раньше Pilatus специализировался на производстве одномоторного многоцелевого самолета PC-12 и 10-местного бизнес-джета PC-24, но пошлина Трампа привела к тому, что в цену пришлось бы заложить «значительные дополнительные расходы». Пока компания пытается найти другие рынки, а также ускорить постройку сборочного завода в американском городе Сарасота, штат Флорида.

    Швейцарская экономика сильно зависит от объемов экспорта, и, как сообщает Bloomberg, введенная Трампом разорительная пошлина может стоить швейцарской экономике десятков тысяч мест. Эксперты также подсчитали, что в среднесрочной перспективе ВВП Швейцарии может просесть на 1%, если тарифы затронут также фармацевтические препараты.

    Как сообщает New York Times, Ги Пармелен, министр экономики Швейцарии, не стал скрывать, что промышленность страны серьезно пострадает. Причем не только от высокой ставки таможенных пошлин, но и от неопределенности по поводу того, возможно ли ее снижение и когда именно оно будет иметь место.

    В свою очередь швейцарские бизнес-группы предупредили о катастрофе для отраслей, которые экспортируют свою продукцию в США – начиная от часов и промышленного оборудования и заканчивая сыром и шоколадом.

    Швейцарские эксперты подсчитали даже, какие кантоны рискуют больше всего пострадать от введения пошлины. Так, половина продукции, произведенной в кантоне Нидвальден, была завязана на рынок США, причем как раз из-за предприятий многострадального Pilatus, а из продукции кантона Невшатель в Америку экспортировалось 37%. Если ситуация не изменится, а Трамп не смягчит свои условия, в этих регионах неминуем всплеск безработицы – со всеми проблемами, которые она несет.

    Как утверждает Пьер-Ив Бонвен, генеральный директор компании Steiger Textil, которая производит промышленные вязальные машины, швейцарское правительство убедило бизнес в том, что максимальная пошлина будет составлять 15% – цифра не слишком приятная, но все же считающаяся приемлемой. Пошлина в 39% оказалась громом среди ясного неба, а ее действие мсье Бонвен сравнил с цунами. Подобная ставка пошлин заставляет задуматься, стоит ли вообще в таком случае поставлять свою продукцию в США.

    Жорж Керн, генеральный директор Breitling, производителя люксовых швейцарских часов, заметил, что его компании придется «сбалансировать расходы, связанные с пошлинами», причем это может означать рост цен не только в США, но и во всем мире. Также он будет обсуждать с розничными партнерами возможность распределения бремени новой пошлины, но для этого кому-то придется согласиться на уменьшение маржи. Если же 39-процентная пошлина не будет в конечном итоге уменьшена, то генеральный директор прозрачно намекнул на то, что компания рассмотрит возможность сокращения расходов и инвестиций в США.

    Так как американский рынок швейцарцам терять не хочется, некоторые компании заявили о планах перенести производство своей продукции в США. Как сообщает швейцарская газета Le Temps, вследствие угроз Дональда Трампа швейцарские фармацевтические гиганты приняли решение значительно увеличить производство продукции на своих заводах, которые расположены на территории США.

    При этом, по сообщениям прессы, на этих предприятиях и раньше вырабатывалась часть популярных лекарств, но теперь их объемы станут гораздо больше, потому что «американский президент пригрозил производителям лекарств ввести прогрессивный налог, который может достигать 250%, если они не снизят свои цены в США».

    Как следствие, фармгигант Novartis планирует инвестировать в свое американское производство 23 млрд долларов, а Roche – целых 50 миллиардов. Последний даже собирается получить статус экспортера с территории США: «Иными словами, корпорация желает экспортировать из США в другие страны больше лекарств, чем она импортирует из других стран, таких как Швейцария. Таким образом Roche в своем балансе уже не будет иметь торгового дефицита с США».

    В свою очередь Novartis лелеет амбициозные планы, которые стали достоянием общественности именно тогда, когда Трамп выдвинул свои требования. Внезапно выяснилось, что корпорация прямо-таки горит желанием создать исследовательский центр в Сан-Диего, а также «открыть четыре производственные площадки: три – для биотехнологических препаратов, а одну – для химических препаратов и таблеток. Местоположение этих новых объектов будет определено в ближайшее время».

    Само собой, если производство в основном станет американским, это не слишком обнадеживающая новость для швейцарских сотрудников фармацевтических корпораций.

    Известно, что в этом секторе на территории Швейцарии заняты около 50 тысяч человек, из которых 10 тысяч работает непосредственно на производстве продукции, а 11 тысяч заняты исследованиями и развитием. У Novartis, в частности, имеется крупный завод в Стайне, а у корпорации Roche – в Кайзергаусте.

    Тем не менее представители Roche уверяют, что «в нынешних обстоятельствах» они не могут предугадать эффект, который расширение производства в США окажет на рабочие места в Швейцарии, а также в других странах. «Мы инвестировали миллиарды франков в нашу деятельность в Швейцарии и в Европе и продолжим это делать и дальше», – обещают они.

    Пытаясь избежать разорительных поборов, компании начинают рассматривать перенос производства не только на территорию США.

    На фоне пошлины в 39% даже пошлина в 15%, которой Трамп наградил Евросоюз, начинает казаться благом. И, к примеру, швейцарский производитель медицинского оборудования Ypsomed решил перенести часть производства на территорию ЕС, чтобы воспользоваться более гуманной пошлиной для стран Евросоюза.

    Как отметил швейцарский эксперт Жером Скупп, Трамп «использует один и тот же силовой метод: угроза, давление, неопределенность». Схема кажется примитивной, но тем не менее она работает, потому что никто не хочет терять американский рынок. Поэтому швейцарские власти продолжают переговоры с Трампом, пытаясь договориться о смягчении 39-процентной пошлины – в надежде, что это позволит им сохранить лицо, а падение экономики в итоге окажется не таким фатальным.

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Экстренное совещание глав МИД стран Евросоюза запланировано на понедельник. На нем будет обсуждаться главное внешнеполитическое событие предстоящей недели, на котором присутствие представителей Европы не предусмотрено – встреча президентов России и Соединенных Штатов Америки. Эксперты полагают, что лидеры ЕС разработали хитрый план по вмешательству в переговоры Вашингтона и Москвы. Подробности

    «Социальные сети формируют искаженное представление об успехе». Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал газете ВЗГЛЯД, почему молодое поколение россиян все чаще сталкивается с так называемым выгоранием и проблемами на работе – и как этому можно помочь. Подробности

    Знаменитые швейцарские часы, шоколад, лекарства и даже самолеты – производство всех этих товаров внезапно оказалось под угрозой, а ВВП Швейцарии может упасть. К таким результатам немедленно привели рекордные пошлины, введенные Дональдом Трампом. Местные политики и эксперты оценивают происходящее словами «цунами» и «катастрофа». Как в итоге будет спасаться Швейцария? Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

