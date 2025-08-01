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    1 августа 2025, 22:30 • В мире

    За что США наказывают Швейцарию

    За что США наказывают Швейцарию
    @ Pius Koller/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Благополучная и более чем лояльная Швейцария, как выяснилось, в глазах президента США стоит примерно на том же месте, где и погрязшая в гражданской войне Сирия. По крайней мере, Вашингтон назначил для этих стран почти идентичный размер таможенной пошлины. В Швейцарии уже называют происходящее не иначе как «шоком» и «катастрофой». Почему Белый дом так обозлился на эту страну?

    1 августа Швейцария отмечает свой национальный праздник в честь основания государства. Однако в этом году торжество оказалось подпорченным, потому что заморский президент Дональд Трамп поднес неожиданный и крайне неприятный подарок. Он назначил Швейцарии таможенные пошлины в 39% – самые высокие в Европе и одни из самых высоких во всем мире.

    Удар оказался тем более чувствительным, что ранее, в апреле, речь шла лишь о 31%, и переговоры между швейцарскими властями и американцами позволяли надеяться на некоторое смягчение условий. Теперь же Швейцария заняла непочетное пятое место в списке стран, которые администрация Трампа «наградила» самыми высокими таможенными тарифами – после Бразилии (50%), Сирии (41%), Лаоса и Мьянмы (40%). К слову, соседней с США Канаде повезло чуть больше, чем Швейцарии – на нее обрушились пошлины в 35%.

    Пока СМИ стран Евросоюза, которые заполучили всего лишь пятнадцатипроцентные пошлины, исподволь убеждают своих граждан, что они дешево отделались и что могло быть и хуже, швейцарские пребывают в ступоре. Никто не ожидал такого развития событий и, похоже, никто не успел к нему подготовиться.

    «Это огромное разочарование, особенно для экспортной отрасли, которая и без того страдает от сложностей», – заявил газете Le Temps Филипп Кордонье, член правления Swissmem, ассоциации швейцарской машиностроительной, электротехнической и металлургической промышленности. Раньше ее экспорт в США составлял 15% от общего экспорта, но что будет теперь, не знает никто.

    Министр экономики кантона Во Изабель Море оценила происходящее как «катастрофу для местных предприятий», откуда четверть всего экспорта идет в США. Эксперты уже подсчитали, что если Трамп не отзовет свое решение, ВВП Швейцарии рискует потерять от 0,3 до 0,6%.

    Телеканал Schweizer Radio und Fernsehen (Швейцарское радио и телевидение) предполагает, что «президент США хочет использовать свою тарифную политику для сокращения дефицита торгового баланса США… он также утверждал, что некоторые страны не пошли на достаточные уступки на переговорах или не встали на сторону США в вопросах экономики и безопасности».

    Как сообщается, швейцарское правительство уже в начале июля одобрило соглашение по тарифному спору между Швейцарией и США, но противоположная сторона, судя по всему, сочла эти усилия недостаточными. Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер написала в соцсети Илона Маска, что достичь соглашения не удалось. Так как новые тарифы должны начать действовать только с 7 августа, у швейцарских властей еще есть время для того, чтобы попытаться добиться их смягчения.

    Как отметил представитель Федерального департамента финансов, Федеральный совет Швейцарии «с большим сожалением» ознакомился с новыми таможенными пошлинами. Тем не менее страна продолжает искать решение проблемы, пытаясь возобновить переговоры с американскими властями. Политические и экономические круги «шокированы и обеспокоены» – и, по правде говоря, их можно понять.

    Сайт RTS (Radio Television Suisse) растерянно констатирует, что «причины американской жесткости до сих пор неясны», но экономически Швейцария явно рискует потерпеть серьезнейшее поражение. Для справки, в прошлом году США были первым направлением швейцарского экспорта, и на американский рынок уходили товары на 52,7 миллиарда швейцарских франков, причем по сравнению с 2023 годом он вырос на 8%.

    Заградительные пошлины (кое-кто в Швейцарии предпочитает именовать их просто карательными) означают, что на этом направлении возникнут большие проблемы, а заместить рынок США в реальности просто невозможно.

    Как отмечает специализированный портал Economie Suisse, «столь суровые таможенные пошлины незамедлительно создают невыгодные условия в плане конкуренции по сравнению с соседними с нами странами». Особо подчеркивается, что такие пошлины совершенно не оправданы с точки зрения простого здравого смысла: Швейцария не препятствует американскому импорту ни таможенными пошлинами, ни иными мерами и, кроме того, является шестым по величине иностранным инвестором в США, где на ее предприятиях трудятся около 400 тысяч человек. Поэтому правительственным кругам рекомендуется «по меньшей мере» добиться уменьшения таможенных пошлин для швейцарской продукции.

    Как пишет Le Temps, главными жертвами торговой войны рискуют стать часовая промышленность, производство точных приборов и машиностроение. Значительному числу компаний придется сократить экспорт в США, а то и вовсе уйти с американского рынка, который при таких пошлинах рискует стать нерентабельным.

    Неясно, что будет в итоге со швейцарской фармацевтической промышленностью, так как с ней ситуация особая: пока что пошлины в отношении нее не введены, но американская администрация требует снизить цены на поставляемые в США медикаменты, причем в противном случае угрожает влепить все 200% пошлин.

    Если в этом случае не удастся договориться с американскими властями, то ВВП Швейцарии может снизиться даже на 0,7%, а возможно, на 1%, что может привести уже к рецессии экономики.

    Как утверждает «Нью Йорк Таймс», швейцарские власти «лихорадочно» пытаются договориться с Трампом. Акции Watches of Switzerland, крупного экспортера швейцарских часов, тем временем уже упали на 7%. Кроме того, хотя Трамп и утверждает, что он заботится о выравнивании торгового баланса, более двух третей экспорта из Швейцарии приходится на золотые слитки, которые производятся на швейцарских литейных заводах и в большом количестве экспортируются в Америку. При этом импорт золота освобожден от тарифов, которые введены Трампом, и Швейцарский центральный банк предложил вообще не учитывать их в торговом балансе.

    После золота второй крупнейшей статьей экспорта из Швейцарии является как раз фармацевтическая продукция, в первую очередь фармгигантов Roche и Novartis. С последними ситуация не так однозначна, так как, к примеру, Roche имеет 15 научно-исследовательских центров в США и 14 производственных предприятий, а также заявил о планах инвестировать 50 млрд долларов в местную экономику. Некоторые компании, чтобы избежать будущих пошлин, уже изучают возможность переноса производства на территорию США, в Пуэрто-Рико.

    Пока одни сигнализируют о готовности переноса производства, другие требуют от швейцарского правительства во что бы то ни стало договориться с Трампом и хотя бы снизить пошлины до приемлемых значений. До 7 августа еще есть время, и вполне вероятно, что под таким давлением, которое оказывает американская администрация, швейцарские власти пойдут на что угодно, лишь бы им вновь разрешили вести бизнес – после чего преподнесут результат как победу, давшуюся им дорогой ценой. Возможно, это и имел в виду Ив Бугманн, глава Федерации швейцарской часовой промышленности, когда в ответ на вопрос о возможности урегулирования не без иронии ответил, что «надежда умирает последней».

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