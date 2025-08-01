Канада выразила разочарование из-за повышения пошлин США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Канады выразило разочарование по поводу решения президента США Дональда Трампа о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа, передает РИА «Новости».

Однако премьер-министр Марк Карни заявил, что Оттава по-прежнему придерживается условий соглашения между Канадой, США и Мексикой (USMCA или CUSMA, как его называют в Канаде). Он отметил: «Хотя правительство Канады разочаровано этим шагом, мы по-прежнему привержены CUSMA».

Белый дом объяснил повышение пошлин тем, что Канада не смогла прекратить поток фентанила и других наркотиков через свою границу в США, а также тем, что стороны не пришли к новому торговому соглашению в предложенные сроки. Новые тарифы затронут товары, не охваченные USMCA.

Премьер-министр Карни подчеркнул, что эти меры США серьезно затронут ключевые секторы канадской экономики, такие как древесина, сталь, алюминий и автомобилестроение. Он пообещал защитить рабочие места, стимулировать покупку канадских товаров, инвестировать в промышленную конкурентоспособность и развивать новые экспортные рынки.

Карни также заявил, что на Канаду приходится только 1% трафика фентанила в США и страна продолжает работу по дальнейшему сокращению этого потока. Оттава намерена продолжить переговоры с Вашингтоном по вопросам двусторонней торговли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады обратились во Всемирную торговую организацию с жалобой на пошлины США на автомобили и автозапчасти. Дональд Трамп отдельным указом повысил ставку пошлины для Канады с 25% до 35%.