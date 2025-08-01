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Названы убытки французских виноделов из-за пошлин США
Убытки французских виноделов из-за пошлин США достигли миллиарда евро
Французские экспортеры вин и спиртных напитков ожидают потери до одного миллиарда евро из-за новых пошлин США на алкогольную продукцию.
Французская Федерация экспортеров вин и спиртосодержащих напитков оценила возможные потери от американских пошлин в один миллиард евро, передает ТАСС.
По данным агентства Bloomberg, введение США 15% таможенных пошлин способно сократить экспорт французской алкогольной продукции на четверть и поставить под угрозу 600 тысяч рабочих мест.
Европейский союз при поддержке отраслевых лидеров пытается заключить соглашение с США, чтобы отменить пошлины для алкогольного и винодельческого сектора.
Президент Европейской конфедерации независимых виноделов Самуэль Масс заявил: «Мы с нетерпением ждем этого исключения». Он отметил, что пошлины «значительно повлияют на рынок США» и скажутся на американских потребителях и компаниях.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Франция обратилась к США с просьбой вывести коньяк, шампанское и другие напитки из-под ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швейцарии выразили недоумение после объявления США о введении пошлины в 39% на швейцарский экспорт, включая фармацевтический сектор.
Правительство Канады выразило разочарование решением США увеличить торговые пошлины до 35%, что затронуло ключевые экспортные отрасли страны. С 7 августа в США начнут действовать новые пошлины от 15% до 41% на товары из Евросоюза и более 60 стран, включая Швейцарию, Лаос и Сирию.