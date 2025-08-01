Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.19 комментариев
FT: США обложили швейцарский экспорт рекордной пошлиной
Швейцария выразила глубокое сожаление из-за пошлин США на экспорт
Власти Швейцарии выразили недоумение после объявления США о введении пошлины в 39% на швейцарский экспорт, затронувший фармсектор.
США объявили о введении пошлины в 39% на швейцарский экспорт, передает Financial Times. Правительство альпийской страны заявило о глубоком сожалении по поводу этого шага и оказалось, по словам депутата, «в состоянии шока». Он отметил, что до сих пор неизвестно, какие цели преследуют власти США.
Пошлины, введенные указом Дональда Трампа 1 августа, оказались даже выше ранее анонсированного уровня. Мера особенно затронула фармацевтическую промышленность Швейцарии. Решение было принято в национальный праздник страны – день ее основания.
Как пишет издание, новые пошлины США коснулись более 60 стран и Евросоюза и составили от 15% до 41%. Крупные барьеры установлены также для Ирака, Сербии, Лаоса, Мьянмы и Сирии. Они вступят в силу 7 августа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении с 7 августа новых пошлин от 15% до 41% на товары из Евросоюза и более 60 стран, включая Швейцарию, Лаос и Сирию.
МВФ отметил, что тарифная политика США осложнила работу центробанков развивающихся стран и вызвала экономическую нестабильность. В апреле количество бронирований деловых поездок из Европы в США снизилось на фоне новых американских тарифов.