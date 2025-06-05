МВФ: Торговые войны Трампа обошли пандемию COVID по ущербу рынкам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа, нанесли резкий удар по экономике развивающихся государств, передает ТАСС. По мнению первого заместителя директора-распорядителя МВФ Гиты Гопинат, эти меры оказались более разрушительными, чем последствия пандемии коронавируса для центробанков стран с переходной экономикой.

Гопинат заявила: «С началом пандемии коронавируса центробанки повсюду двигались в одном направлении, принимая меры для безотлагательного смягчения денежно-кредитной политики». Однако сейчас, добавила она, развивающиеся рынки «пробираются как сквозь туман» из-за непредсказуемости торговой политики США, что делает поддержку экономик сложной задачей.

В публикации отмечается, что нестабильность, вызванная торговыми войнами Вашингтона, может привести к ужесточению глобальных финансовых условий, а развивающиеся рынки особенно чувствительны к подобным изменениям. Среди последствий экономисты выделяют снижение темпов экономического роста, отток капитала, падение национальных валют и увеличение стоимости внешнего финансирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели новые пошлины против Швейцарии, что стало шоком для экономики конфедерации. Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию на пошлины США на автомобили и автозапчасти. В Пекине обсуждали возможность временно отменить высокие пошлины на часть американских товаров, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты.