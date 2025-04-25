Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разорённого войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.0 комментариев
Китай задумался о приостановке пошлин на импорт из США
В Пекине обсуждали возможность временно отменить высокие пошлины на часть американских товаров, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты.
Власти Китая рассматривают возможность приостановки действия дополнительных 125-процентных пошлин на ряд товаров из США, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Bloomberg. В список могут войти медицинское оборудование, некоторые промышленные химикаты, включая этан, а также лизинг самолетов.
По информации агентства, такой шаг обсуждается из-за значительного экономического давления на отдельные отрасли промышленности в Китае в условиях продолжающейся торговой войны. Правительство пытается снизить нагрузку на бизнес, которая возникла из-за введения высоких тарифов в ответ на действия Вашингтона.
Окончательный перечень позиций для возможной отмены или приостановки пошлин пока не утвержден и может быть изменен в ходе дальнейших консультаций, уточняют источники агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай перенаправил часть своих товаров на рынок Турции после введения США дополнительных пошлин, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести экономике США до 600 млрд долларов в год, а глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал, что рост пошлин Трампа приведет к замедлению американской экономики и ускорит инфляцию.