NZZ: Пошлины США против Швейцарии стали шоком для экономики конфедерации

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает NZZ, введение высоких пошлин Вашингтоном на импорт швейцарских товаров стало серьезным ударом для экономики Швейцарии. Открытая торговая политика и значительные инвестиции швейцарских компаний в США делают подобные меры особенно болезненными.

По данным NZZ, швейцарские компании, экспортирующие свои товары, столкнутся с серьезными финансовыми нагрузками, так как тарифы достигнут 31%. До настоящего времени Швейцария избегала односторонних пошлин и с начала 2024 года планировала отказаться от них на импорт промышленных товаров.

Швейцарские инвесторы занимают шестое место по вложениям в экономику США, создавая более 400 тыс. рабочих мест, сообщает NZZ. В ответ на новые пошлины, швейцарская организация Economiesuisse призвала к переговорам для избежания эскалации конфликта.

NZZ также указывает на возможность изменения внешнеполитического курса Швейцарии в сторону сближения с ЕС и КНР. Пекин, по их мнению, может извлечь выгоду из ухудшения отношений Швейцарии и США.

Несмотря на попытки Берна предотвратить введение пошлин, американская сторона отвергла их просьбы. Трамп объявил о введении пошлины в 31% для Швейцарии, тогда как для ЕС ставка составит 20%, что лишь усугубило ситуацию для конфедерации, подчеркивает издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС в случае их неудачи.

Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам воздержаться от ответных действий на введенные Дональдом Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

Он также объяснил, что пошлины на товары из России не введены из-за практически отсутствующей торговли между странами вследствие наложенных ранее санкций.