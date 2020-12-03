Адольф Гитлер выиграл выборы в Намибии

Политик, названный в честь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, одержал победу на выборах в региональный совет области Ошана в Намибии.

Адольф Гитлер Уунона баллотировался на пост окружного администратора в намибийском округе Омпунджа. Он набрал 85% голосов в бывшей немецкой колонии. Политик представлял на местных выбора правящую партию СВАПО, передает «Ридус».

Гитлер рассказал немецкому изданию Bild, что «не имеет никакого отношения» к нацистской идеологии. «Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», – заявил он.

Политик также рассказал, что жена зовет его Адольфом, но обычно его называют Адольф Уунона. Он отметил, что официально менять имя было бы слишком поздно.

«То, что меня так зовут, еще не значит, что я задумал завоевать Ошану или что жажду править миром», – подчеркнул Гитлер, подразумевая регион, в котором он выиграл выборы.

Ошана находится в северной части Намибии – государстве, с 1884 года являвшемся колонией Германии. В стране до сих пор распространены немецкие имена и топонимы.

Ранее старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба ВС России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович рассказал, как были найдены останки Адольфа Гитлера.