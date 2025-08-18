Трамп не исключил срыва украинского урегулирования

Трамп: Украинское урегулирование может не состояться

Tекст: Антон Антонов

«Возможно, что урегулирование не будет достигнуто», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Он заявил, что достижение договоренностей также возможно. При этом он добавил, что не считает вопросы украинского урегулирования «слишком сложными». По словам Трампа, власти России заинтересованы в поиске ответов по вопросам урегулирования.

Трамп заявил, что российско-американский саммит в Анкоридже (штат Аляска) укрепил его веру в возможность урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.



Как писала газета ВЗГЛЯД, беседа Трампа и Зеленского состоялась в понедельник в Овальном кабинете. Трамп ранее заявил, что прекращение огня на Украине не является необходимым условием для заключения мирного соглашения. Он также выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Зеленский заявил о готовности вынести обсуждение территориальных вопросов на уровень лидеров Украины, США и России. Зеленский назвал разговор с Трампом «очень хорошим».