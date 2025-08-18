Зеленский назвал разговор с Трампом «очень хорошим»

Зеленский: С Трампом состоялся очень хороший разговор

Tекст: Антон Антонов

Зеленский сообщил о главных темах переговоров с Трампом. По его словам, ключевым вопросом стали гарантии безопасности для Украины со стороны США. Обсуждались и гуманитарные вопросы, в частности, обмен пленными с Россией.

«Это был очень хороший разговор. Мы говорили об очень чувствительных вопросах», – приводит его слова ТАСС.

Зеленский не уточнил, что именно подразумевается под гарантиями безопасности, но подчеркнул важность «такого сигнала» от США, которые «дают гарантии безопасности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, беседа Трампа и Зеленского состоялась в понедельник в Овальном кабинете. Трамп сообщил, что в ходе переговоров с Зеленским и лидерами Европы намерен поднять вопрос обмена территориями с учетом текущей линии соприкосновения на Украине. Трамп заявил, что следующим шагом станет трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине.