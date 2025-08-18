Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Трамп собрался обсудить с лидерами Европы и Зеленским обмен территориями
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе предстоящих переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами Европы намерен поднять вопрос обмена территориями с учетом текущей линии соприкосновения на Украине.
«Мы должны обсудить возможный обмен территориями», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он сказал, что следует учитывать линию соприкосновения. Трамп отметил, что речь идет о «линии фронта, зоне боевых действий, которая достаточно очевидна».
Трамп заявил, что рассчитывает на договоренности по большинству вопросов по итогам встречи с Зеленским и лидерами ЕС. Трамп заявил, что во время встречи с Зеленским в Белом доме обсудил с ним множество тем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Овальном кабинете состоялась беседа Трампа и Зеленского. Встреча Трампа и Зеленского продолжалась час. Зеленский во время встречи с Трампом в Вашингтоне уклонился от прямого ответа о возможных территориальных уступках, ограничившись общими заявлениями.