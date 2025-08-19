Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

Tекст: Ольга Самофалова

Поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» полностью остановлены. Причина - атака Украины на нефтепровод. Время восстановления инфраструктуры пока неизвестно. Первым об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Вскоре об остановке прокачки нефти подтвердили и в Словакии. По словам Сийярто, произошедшее - возмутительная и недопустимая атака на энергетическую безопасность Венгрии.

В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в социальной сети: «Теперь вы можете направлять свои жалобы – и угрозы – вашим друзьям в Москве».

По словам заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, российские специалисты предпринимают все возможные меры для скорейшего восстановления трансформаторной подстанции, необходимой для работы нефтепровода, однако сроки возобновления поставок пока назвать невозможно.

Речь идет о повреждении линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Унеча нефтепровода «Дружба« в Брянской области в результате комбинированной атаки с использованием РСЗО HIMARS и реактивных беспилотных летательных аппаратов. Через эту станцию нефть идет по двум веткам: через Белоруссию и Польшу в Германию, и через Белорусии и Украину - в Венгрию, Словакию и Чехию. Однако поставки в Польшу и Германию заблокированы санкциями. Чехия сама в этом году отказалась закупать нефть у России. Среди покупателей российской нефти по трубопроводу остались Венгрия и Словакия, которые смогли добиться еще в 2022 году освобождения для себя из-под санкций.

Атака на станцию произошла еще 13 августа, однако, вероятно, нефть продолжала поступать по трубе, так как от станции «Унеча« до Венгрии и Словакии поставки могут идти до пяти дней.

Зависимость Венгрии и Словакии от российской нефти, поступающей по «Дружбе« огромная: они получают до 80% нефти именно по этому маршруту, отмечает Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК». В 2024 году по южной ветке нефтепровода в Венгрию было поставлено 4,78 млн тонн российской нефти.

«Это наилучшее для них предложение на рынке по цене самой нефти и по стоимости доставки. Более того, Россия может предложить особый сорт нефти - тяжелая сернистая нефть. Именно под такую нефть изначально строили НПЗ в Венгрии и Словакии. Сейчас такой сорт нефти очень популярен, потому что найти его стало сложнее: что иранская, что венесуэльская, что российская нефть, которые относятся к этому особому сорту, - под санкциями. Только Венгрии и Словакии разрешено ее покупать по трубопроводу», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Если повреждения на станции «Унеча« придется устранять долго, то Венгрии и Словакии придется где-то искать такой же сорт нефти, либо смешивать разные сорта нефти, чтобы получить сырье необходимого качества, добавляет эксперт.

Тяжесть последствий от лишения венгерских и словацких НПЗ и экономик будут зависеть от того, как долго труба будет ремонтироваться и стоять. В худшем случае возможны дефицит топлива и рост цен на автозаправках в балканских странах. «Мы не можем сказать, какая именно степень повреждения. Если пострадала только линейная часть, то ее могут отремонтировать буквально в течение нескольких дней. Если еще пострадала и насосная станция, то ремонт займет больше времени, так как агрегаты надо еще изготовить, и выйдет дороже. Но главное восстановить линейную часть, так как давление могут создавать и другие насосные станции, просто объем поставок снизится. Надо учитывать, что в последние годы ряд потребителей отвалились, поэтому трубы не загружены на полную мощность», - рассуждает эксперт ФНЭБ.

Однако остановки нефтепереработки в Венгрии и Словакии одновременно с остановкой прокачки не произойдет, потому что на НПЗ всегда есть резервные мощности нефти на случай остановок ежесуточных прокачек,

говорит Юшков. Поэтому заводы продолжат работать. На полную или нет мощность - это другой вопрос, который будет понятен после оценки степени повреждений.

«Если венгерские и словацкие НПЗ будут уверены, что поставки вскоре возобновятся, то они могут продолжать работать на полную мощность, перерабатывая нефть в резервах. Если станет понятно, что ремонт затянется, то могут сократить переработку. Как правило, Венгрия и Словакия производит нефтепродуктов немного больше, чем потребляют. Эти излишки они продавали Украине. Теперь они откажутся от экспорта и сэкономят себе немного нефтепродуктов», - рассуждает Игорь Юшков. Лишение Украины топлива, которые поставляли Венгрия и Словакия, вполне логичный ответ.

Впрочем, Венгрия и Словакия имеют куда более весомую возможность ответить Украине на остановку прокачки нефти. Украина существенно зависит от поставок газа и особенно электроэнергии из этих двух стран. Причем, в 2025 году эта зависимость сильно выросла, особенно в электроэнергии. Киеву нужно больше газа, чтобы успеть подготовится к отопительному сезону. Пока удалось накопить рекордно низкий объем газа в подземных хранилищах. Собственная добыча газа, по данным ExPro, не покроет объем необходимой закачки, и Украине необходимо импортировать около 1,7 млрд кубометров газа в течение августа–октября. Импорт электроэнергии на Украине за первые пять месяцев 2025 года вырос более чем на 40%. Достаточно остановить поставки чего-то одного - газа и электроэнергии - и на Украине случится экономический коллапс.

Однако эксперты сомневаются, что Венгрия и Словакия пойдут на жесткий ответ.

«Венгрия и Словакия вряд ли ответят. С 1 января Украина остановила поставки газа Венгрии, но они ничего не ответили, а теперь просто перепродают российский газ, который стали получать по «Турецкому потоку« обратно Украине и зарабатывают на этом. Они не отключили ни электричество, ни поставки нефтепродуктов, ни поставки газа на Украину. Если бы они хотели надавить на Украину, они бы давно надавили», - считает Игорь Юшков.

Если ремонт затянется надолго, то Венгрии и Словакии придется искать другие пути.

«Если ремонт затянется, то венгерская компания Mol, которой принадлежат НПЗ в обеих странах, будет пытаться закупить какие-то объемы на стороне. Потому что имеющиеся запасы не бесконечны.

Скорее всего, местные игроки будут вынуждены начать импортировать готовые нефтепродукты у соседей по союзу. У ЕС есть простаивающие мощности по нефтепереработке, и проблемы Венгрии и Словакии будут играть в их пользу, так как они смогут загрузить пустые НПЗ и произвести дополнительные объемы топлива»,

- рассуждает Фролов.

Он не исключает, что из-за прерывания поставок на отдельных АЗС могут быть возникать проблемы с дефицитом и ростом цен. Поэтому проблему надо будет решать за счет импорта топлива. Но в этом случае словацкие и венгерские НПЗ станут простаивать и терять прибыль.

Поэтому следующим шагом станет поиск альтернативной нефти. Доставка может идти морем через порт в Хорватии, откуда есть два прямых нефтепровода. Один идет прямиком в Венгрию, откуда можно и в Словакию доставить нефть. Вторая труба идет прямиком в Сербию.

Однако если Россия быстро починит станцию, то никакой необходимости покупать альтернативную нефть с большими затратами не будет, заключает Юшков.