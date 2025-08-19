  • Новость часаАмериканские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    7 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    0 комментариев
    19 августа 2025, 08:40 • Экономика

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Самофалова

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решила пойти ва-банк. Причем, Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт?

    Поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» полностью остановлены. Причина - атака Украины на нефтепровод. Время восстановления инфраструктуры пока неизвестно. Первым об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Вскоре об остановке прокачки нефти подтвердили и в Словакии. По словам Сийярто, произошедшее - возмутительная и недопустимая атака на энергетическую безопасность Венгрии.

    В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в социальной сети: «Теперь вы можете направлять свои жалобы – и угрозы – вашим друзьям в Москве».

    По словам заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, российские специалисты предпринимают все возможные меры для скорейшего восстановления трансформаторной подстанции, необходимой для работы нефтепровода, однако сроки возобновления поставок пока назвать невозможно.

    Речь идет о повреждении линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Унеча нефтепровода «Дружба« в Брянской области в результате комбинированной атаки с использованием РСЗО HIMARS и реактивных беспилотных летательных аппаратов. Через эту станцию нефть идет по двум веткам: через Белоруссию и Польшу в Германию, и через Белорусии и Украину - в Венгрию, Словакию и Чехию. Однако поставки в Польшу и Германию заблокированы санкциями. Чехия сама в этом году отказалась закупать нефть у России. Среди покупателей российской нефти по трубопроводу остались Венгрия и Словакия, которые смогли добиться еще в 2022 году освобождения для себя из-под санкций.

    Атака на станцию произошла еще 13 августа, однако, вероятно, нефть продолжала поступать по трубе, так как от станции «Унеча« до Венгрии и Словакии поставки могут идти до пяти дней.

    Зависимость Венгрии и Словакии от российской нефти, поступающей по «Дружбе« огромная: они получают до 80% нефти именно по этому маршруту, отмечает Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК». В 2024 году по южной ветке нефтепровода в Венгрию было поставлено 4,78 млн тонн российской нефти.

    «Это наилучшее для них предложение на рынке по цене самой нефти и по стоимости доставки. Более того, Россия может предложить особый сорт нефти - тяжелая сернистая нефть. Именно под такую нефть изначально строили НПЗ в Венгрии и Словакии. Сейчас такой сорт нефти очень популярен, потому что найти его стало сложнее: что иранская, что венесуэльская, что российская нефть, которые относятся к этому особому сорту, - под санкциями. Только Венгрии и Словакии разрешено ее покупать по трубопроводу», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Если повреждения на станции «Унеча« придется устранять долго, то Венгрии и Словакии придется где-то искать такой же сорт нефти, либо смешивать разные сорта нефти, чтобы получить сырье необходимого качества, добавляет эксперт.

    Тяжесть последствий от лишения венгерских и словацких НПЗ и экономик будут зависеть от того, как долго труба будет ремонтироваться и стоять. В худшем случае возможны дефицит топлива и рост цен на автозаправках в балканских странах.  «Мы не можем сказать, какая именно степень повреждения. Если пострадала только линейная часть, то ее могут отремонтировать буквально в течение нескольких дней. Если еще пострадала и насосная станция, то ремонт займет больше времени, так как агрегаты надо еще изготовить, и выйдет дороже. Но главное восстановить линейную часть, так как давление могут создавать и другие насосные станции, просто объем поставок снизится. Надо учитывать, что в последние годы ряд потребителей отвалились, поэтому трубы не загружены на полную мощность», - рассуждает эксперт ФНЭБ.

    Однако остановки нефтепереработки в Венгрии и Словакии одновременно с остановкой прокачки не произойдет, потому что на НПЗ всегда есть резервные мощности нефти на случай остановок ежесуточных прокачек,

    говорит Юшков. Поэтому заводы продолжат работать. На полную или нет мощность - это другой вопрос, который будет понятен после оценки степени повреждений.

    «Если венгерские и словацкие НПЗ будут уверены, что поставки вскоре возобновятся, то они могут продолжать работать на полную мощность, перерабатывая нефть в резервах. Если станет понятно, что ремонт затянется, то могут сократить переработку. Как правило, Венгрия и Словакия производит нефтепродуктов немного больше, чем потребляют. Эти излишки они продавали Украине. Теперь они откажутся от экспорта и сэкономят себе немного нефтепродуктов», - рассуждает Игорь Юшков. Лишение Украины топлива, которые поставляли Венгрия и Словакия, вполне логичный ответ.

    Впрочем, Венгрия и Словакия имеют куда более весомую возможность ответить Украине на остановку прокачки нефти. Украина существенно зависит от поставок газа и особенно электроэнергии из этих двух стран. Причем, в 2025 году эта зависимость сильно выросла, особенно в электроэнергии. Киеву нужно больше газа, чтобы успеть подготовится к отопительному сезону. Пока удалось накопить рекордно низкий объем газа в подземных хранилищах. Собственная добыча газа, по данным ExPro, не покроет объем необходимой закачки, и Украине необходимо импортировать около 1,7 млрд кубометров газа в течение августа–октября. Импорт электроэнергии на Украине за первые пять месяцев 2025 года вырос более чем на 40%. Достаточно остановить поставки чего-то одного -  газа и электроэнергии - и на Украине случится экономический коллапс.

    Однако эксперты сомневаются, что Венгрия и Словакия пойдут на жесткий ответ.

    «Венгрия и Словакия вряд ли ответят. С 1 января Украина остановила поставки газа Венгрии, но они ничего не ответили, а теперь просто перепродают российский газ, который стали получать по «Турецкому потоку« обратно Украине и зарабатывают на этом. Они не отключили ни электричество, ни поставки нефтепродуктов, ни поставки газа на Украину. Если бы они хотели надавить на Украину, они бы давно надавили», - считает Игорь Юшков.

    Если ремонт затянется надолго, то Венгрии и Словакии придется искать другие пути.

    «Если ремонт затянется, то венгерская компания Mol, которой принадлежат НПЗ в обеих странах, будет пытаться закупить какие-то объемы на стороне. Потому что имеющиеся запасы не бесконечны.

    Скорее всего, местные игроки будут вынуждены начать импортировать готовые нефтепродукты у соседей по союзу. У ЕС есть простаивающие мощности по нефтепереработке, и проблемы Венгрии и Словакии будут играть в их пользу, так как они смогут загрузить пустые НПЗ и произвести дополнительные объемы топлива»,

    - рассуждает Фролов.

    Он не исключает, что из-за прерывания поставок на отдельных АЗС могут быть возникать проблемы с дефицитом и ростом цен. Поэтому проблему надо будет решать за счет импорта топлива. Но в этом случае словацкие и венгерские НПЗ станут простаивать и терять прибыль.

    Поэтому следующим шагом станет поиск альтернативной нефти. Доставка может идти морем через порт в Хорватии, откуда есть два прямых нефтепровода. Один идет прямиком в Венгрию, откуда можно и в Словакию доставить нефть. Вторая труба идет прямиком в Сербию.

    Однако если Россия быстро починит станцию, то никакой необходимости покупать альтернативную нефть с большими затратами не будет, заключает Юшков.

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решила пойти ва-банк. Причем, Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Судьбу Украины решит пиджак Зеленского

    Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа сопровождается неожиданным вопросом: наденет ли гость с Украины официальный костюм? Как сообщают американские СМИ, соответствие дипломатическому протоколу в одежде может повлиять на атмосферу переговоров между Киевом и Вашингтоном. Почему внешний вид Зеленского вновь стал темой обсуждения и чего ждать от предстоящей встречи? Подробности

    Новые успехи России в зоне СВО намекают Зеленскому

    Переговоры по украинскому кризису проходят на фоне тактических и стратегических побед ВС РФ в зоне СВО. Крайне неприятные для Владимира Зеленского новости идут не только из Константиновки и Покровска, а практически со всех участков боевого соприкосновения. Главе киевского режима есть о чем подумать. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

