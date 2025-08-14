Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

Tекст: Ольга Самофалова

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что если бы Венгрия хотела, то она могла бы развалить Украину всего за один день. Для этого достаточно было бы прекратить поставки газа и электричества, которые Украина получает сейчас от Венгрии в значительных объемах. Орбан, конечно, оговорился, что делать это не в интересах самой Венгрии, однако он указал на зависимость Украины от энергетических поставок из соседних европейских стран.

Венгрия вместе со Словакией действительно являются крупнейшими поставщиками газа и электроэнергии на Украину. И в этом году эта зависимость усилилась еще больше.

«До 2022 года Украина потребляла около 30 млрд кубов газа, производила сама около 19-20 млрд кубов, в итоге примерно 10 млрд кубов в год приходилось импортировать. Плюс из года в год они проедали те запасы газа, которые остались на момент развала Советского Союза в украинских подземных хранилищах. Каждый год к концу отопительного сезона там оставалось все меньше и меньше газа. И в 2025 году Украина вышли из отопительного сезона с историческим минимумом со времен строительства этих самых подземных хранилищ газа. Извлекаемого газа оставалось меньше 1 млрд кубов», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Украина всегда импортировала исключительно российский газ, вплоть до 2025 года. Никакого другого импорта не было, добавляет эксперт. Десятилетия у Украины были контракты на покупку российского газа напрямую у Газпрома. И они сопровождались постоянными спорами, конфликтами и газовыми войнами. С 2015 года Украина отказалась от российского газа, но лишь формально. Прямого контракта с Россией не было, но Украина продолжала покупать российский по происхождению газ, только теперь по схеме виртуального реверса. Физический газ из России заходит на территорию Украины по транзитной трубе и остается на территории Украины, но по документам Киев перекупает его у европейских компаний. В таком режиме все работало вплоть до 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину прекратился.

Теперь Украине приходится покупать газ в Европе и качать его оттуда уже физически, а не виртуально. Однако в большинстве своем это все тот же российский по происхождению газ, так как два главных поставщика для Украины сегодня – это Венгрия и Словакия. Только через третьего поставщика – Польшу, Украина получает альтернативный, не российский газ. В Польшу газ приходит на СПГ-танкерах, и свои излишки поляки перепродают Украине, но это небольшие объемы по сравнению с тем, что поставляют Венгрия и Словакия, говорит Юшков.

Венгрия и Словакия получают именно российский газ, который идет по «Турецкому потоку», а потом в Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, откуда уже поступает на Украину.

«Это российский по происхождению газ, только теперь он приходит на Украину вот таким долгим путем через Турцию и Балканы. Это дороже, чем если бы этот газ проходил просто в виртуальном реверсе из России на Украину. За все эти дополнительные издержки платит Украина»,

– говорит Юшков.

«Турецкий поток» имеет две нитки мощностью по 15,75 млрд кубометров газа в год. По одной нитке газ поступает для самой Турции, а по второй идет в европейские страны.

Таким образом, формально Киев избавился от российского газа, а на практике по-прежнему его покупает, только через более длинный маршрут и через посредников. При этом доход от транзита, который был в прошлые годы, рассеялся. Главная проблема Киева – это деньги, которые нужны на закупку этого газа. Украине приходится брать кредиты у европейцев, чтобы иметь возможность подготовиться к отопительному сезону.

Этим летом в украинских СМИ и блогосфере факт о том, что Украина по-прежнему покупает российский по происхождению газ, получил общественную огласку (хотя это не было тайной, на самом деле). Поэтому Киев попытался сгладить ситуацию подписанием соглашения с азербайджанской компанией Socar на покупку газа, чтобы продемонстрировать наличие альтернативного газа.

«Однако речь шла не о постоянных поставках, а лишь о единичной партии. При этом компания Socar часто выступает в качестве трейдера, который продает не только добытый на территории Азербайджана газ, но и любой другой газ. Поэтому нельзя исключать, что Украина в итоге купит у Socar излишки все того же российского газа в Турции», – говорит Юшков.

В 2024 году объем потребления газа Украиной составил 19,9 млрд кубометров, а объем добычи – 18,1 млрд кубометров, отмечает Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

В этом году Украина еще больше увеличила свою зависимость импорта голубого топлива. Например, в феврале этого года Украина нарастила импорт в 12 раз. В июле Украина увеличила импорт газа в 1,5 раза по сравнению с июнем – до 833 млн кубометров.

«Почему растет импорт газа Украиной? Во-первых, надо срочно заполнять подземные хранилища газа, чтобы успеть подготовиться к отопительному сезону. Во-вторых, собственная добыча упала из-за боевых действий. В-третьих, Украина стала мало закачивать газа в подземные хранилища»,

– говорит Игорь Юшков.

По оценкам украинской ExPro Consulting, неделю назад запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины были на рекордно низком уровне за последние 12 лет. Их заполненность составляет 32,3%, или около 10 млрд кубометров, тогда как для нормального прохождения отопительного сезона до 1 ноября, по данным украинского Минэнерго, надо иметь в ПХГ 13,2 млрд кубометров. Собственная добыча, по данным ExPro, не покроет объем необходимой закачки, и Украине необходимо импортировать около 1,7 млрд кубометров газа в течение августа–октября. По заявлениям Киева, страна потеряла порядка 50% или более 9 ГВт энергетических мощностей.

Оценочно, в период с апреля 2025 года по апрель 2026 года Украине потребуется до 5 миллиардов кубометров газа по сравнению с максимальным показателем в 1 миллиард кубометров в предыдущие сезоны. Отсюда резкий рост импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши.

«Сейчас темпы закачки газа недостаточные, чтобы говорить о спокойном прохождении отопительного сезона. При этом текущей зимой они уже объявляли чрезвычайное положение, хотя зима была теплая и газа в ПХГ было больше», – отмечает Юшков.

Не менее сильно Украина зависит и от импорта электроэнергии. Причем именно от Венгрии и Словакии Украина получает около половины перетока электроэнергии, отмечает экономист Иван Лизан.

В целом Украина и до 2022 года закупала электроэнергию, но раньше она брала ее у Белоруссии и России как у самых выгодных поставщиков. Теперь же эта возможность закрыта. Поэтому в последние годы электроэнергией Украину обеспечивают именно Венгрия и Словакия, плюс немного подают Болгария и Румыния (через Молдавию и Приднестровье), говорит Юшков.

«Импорт электроэнергии на Украине за первые пять месяцев 2025 года вырос более чем на 40% – с 1,15 млрд кВт·ч в январе-мае 2024 года до 1,65 млрд кВт·ч в январе-мае 2025 года. В число основных поставщиков входят Венгрия, Польша, Словакия и Румыния. Рост импорта связан с потерями тепловой генерации, из-за которых около 70% выработки электроэнергии обеспечивают АЭС», – говорит Терешкин.

По данным украинской ExPro Consulting, за первые десять дней августа Украина увеличила импорт электроэнергии сразу в 2,3 раза по сравнению с июлем – до 121,5 тыс. МВт·ч. При этом затраты на импорт существенно превышают доходы от экспорта этим летом. По данным компании ExPro Electricity, самым дорогим импорт был в феврале-марте этого года. Средняя цена превышала 180 евро за МВт·ч.