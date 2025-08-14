Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.0 комментариев
Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла
Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет.
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что если бы Венгрия хотела, то она могла бы развалить Украину всего за один день. Для этого достаточно было бы прекратить поставки газа и электричества, которые Украина получает сейчас от Венгрии в значительных объемах. Орбан, конечно, оговорился, что делать это не в интересах самой Венгрии, однако он указал на зависимость Украины от энергетических поставок из соседних европейских стран.
Венгрия вместе со Словакией действительно являются крупнейшими поставщиками газа и электроэнергии на Украину. И в этом году эта зависимость усилилась еще больше.
«До 2022 года Украина потребляла около 30 млрд кубов газа, производила сама около 19-20 млрд кубов, в итоге примерно 10 млрд кубов в год приходилось импортировать. Плюс из года в год они проедали те запасы газа, которые остались на момент развала Советского Союза в украинских подземных хранилищах. Каждый год к концу отопительного сезона там оставалось все меньше и меньше газа. И в 2025 году Украина вышли из отопительного сезона с историческим минимумом со времен строительства этих самых подземных хранилищ газа. Извлекаемого газа оставалось меньше 1 млрд кубов», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).
Украина всегда импортировала исключительно российский газ, вплоть до 2025 года. Никакого другого импорта не было, добавляет эксперт. Десятилетия у Украины были контракты на покупку российского газа напрямую у Газпрома. И они сопровождались постоянными спорами, конфликтами и газовыми войнами. С 2015 года Украина отказалась от российского газа, но лишь формально. Прямого контракта с Россией не было, но Украина продолжала покупать российский по происхождению газ, только теперь по схеме виртуального реверса. Физический газ из России заходит на территорию Украины по транзитной трубе и остается на территории Украины, но по документам Киев перекупает его у европейских компаний. В таком режиме все работало вплоть до 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину прекратился.
Теперь Украине приходится покупать газ в Европе и качать его оттуда уже физически, а не виртуально. Однако в большинстве своем это все тот же российский по происхождению газ, так как два главных поставщика для Украины сегодня – это Венгрия и Словакия. Только через третьего поставщика – Польшу, Украина получает альтернативный, не российский газ. В Польшу газ приходит на СПГ-танкерах, и свои излишки поляки перепродают Украине, но это небольшие объемы по сравнению с тем, что поставляют Венгрия и Словакия, говорит Юшков.
Венгрия и Словакия получают именно российский газ, который идет по «Турецкому потоку», а потом в Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, откуда уже поступает на Украину.
«Это российский по происхождению газ, только теперь он приходит на Украину вот таким долгим путем через Турцию и Балканы. Это дороже, чем если бы этот газ проходил просто в виртуальном реверсе из России на Украину. За все эти дополнительные издержки платит Украина»,
– говорит Юшков.
«Турецкий поток» имеет две нитки мощностью по 15,75 млрд кубометров газа в год. По одной нитке газ поступает для самой Турции, а по второй идет в европейские страны.
Таким образом, формально Киев избавился от российского газа, а на практике по-прежнему его покупает, только через более длинный маршрут и через посредников. При этом доход от транзита, который был в прошлые годы, рассеялся. Главная проблема Киева – это деньги, которые нужны на закупку этого газа. Украине приходится брать кредиты у европейцев, чтобы иметь возможность подготовиться к отопительному сезону.
Этим летом в украинских СМИ и блогосфере факт о том, что Украина по-прежнему покупает российский по происхождению газ, получил общественную огласку (хотя это не было тайной, на самом деле). Поэтому Киев попытался сгладить ситуацию подписанием соглашения с азербайджанской компанией Socar на покупку газа, чтобы продемонстрировать наличие альтернативного газа.
«Однако речь шла не о постоянных поставках, а лишь о единичной партии. При этом компания Socar часто выступает в качестве трейдера, который продает не только добытый на территории Азербайджана газ, но и любой другой газ. Поэтому нельзя исключать, что Украина в итоге купит у Socar излишки все того же российского газа в Турции», – говорит Юшков.
В 2024 году объем потребления газа Украиной составил 19,9 млрд кубометров, а объем добычи – 18,1 млрд кубометров, отмечает Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.
В этом году Украина еще больше увеличила свою зависимость импорта голубого топлива. Например, в феврале этого года Украина нарастила импорт в 12 раз. В июле Украина увеличила импорт газа в 1,5 раза по сравнению с июнем – до 833 млн кубометров.
«Почему растет импорт газа Украиной? Во-первых, надо срочно заполнять подземные хранилища газа, чтобы успеть подготовиться к отопительному сезону. Во-вторых, собственная добыча упала из-за боевых действий. В-третьих, Украина стала мало закачивать газа в подземные хранилища»,
– говорит Игорь Юшков.
По оценкам украинской ExPro Consulting, неделю назад запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины были на рекордно низком уровне за последние 12 лет. Их заполненность составляет 32,3%, или около 10 млрд кубометров, тогда как для нормального прохождения отопительного сезона до 1 ноября, по данным украинского Минэнерго, надо иметь в ПХГ 13,2 млрд кубометров. Собственная добыча, по данным ExPro, не покроет объем необходимой закачки, и Украине необходимо импортировать около 1,7 млрд кубометров газа в течение августа–октября. По заявлениям Киева, страна потеряла порядка 50% или более 9 ГВт энергетических мощностей.
Оценочно, в период с апреля 2025 года по апрель 2026 года Украине потребуется до 5 миллиардов кубометров газа по сравнению с максимальным показателем в 1 миллиард кубометров в предыдущие сезоны. Отсюда резкий рост импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши.
«Сейчас темпы закачки газа недостаточные, чтобы говорить о спокойном прохождении отопительного сезона. При этом текущей зимой они уже объявляли чрезвычайное положение, хотя зима была теплая и газа в ПХГ было больше», – отмечает Юшков.
Не менее сильно Украина зависит и от импорта электроэнергии. Причем именно от Венгрии и Словакии Украина получает около половины перетока электроэнергии, отмечает экономист Иван Лизан.
- Киев нашел нового поставщика газа
- Зачем США хотят завладеть украинской трубой
- Что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине
В целом Украина и до 2022 года закупала электроэнергию, но раньше она брала ее у Белоруссии и России как у самых выгодных поставщиков. Теперь же эта возможность закрыта. Поэтому в последние годы электроэнергией Украину обеспечивают именно Венгрия и Словакия, плюс немного подают Болгария и Румыния (через Молдавию и Приднестровье), говорит Юшков.
«Импорт электроэнергии на Украине за первые пять месяцев 2025 года вырос более чем на 40% – с 1,15 млрд кВт·ч в январе-мае 2024 года до 1,65 млрд кВт·ч в январе-мае 2025 года. В число основных поставщиков входят Венгрия, Польша, Словакия и Румыния. Рост импорта связан с потерями тепловой генерации, из-за которых около 70% выработки электроэнергии обеспечивают АЭС», – говорит Терешкин.
По данным украинской ExPro Consulting, за первые десять дней августа Украина увеличила импорт электроэнергии сразу в 2,3 раза по сравнению с июлем – до 121,5 тыс. МВт·ч. При этом затраты на импорт существенно превышают доходы от экспорта этим летом. По данным компании ExPro Electricity, самым дорогим импорт был в феврале-марте этого года. Средняя цена превышала 180 евро за МВт·ч.